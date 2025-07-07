なぜEvident.ioはFoxpassを選んだのか
Foxpass��はEvident.ioに中央集権的な認証を提供します
課題
Evident.ioのテクノロジーオペレーションチームは急速に成長しており、新しいユーザーのオンボーディングやログイン資格情報の管理を手動で行うことの痛みを感じ始めていました。クラウドで生まれた企業として、自動化されたオペレーションとプロセスはコアサービスをスケールするための鍵です。急速な成長中に脆弱になる手動プロセスを排除することが重要でした。
LDAPの社内管理は、コストがかかり複雑であり、会社のコアフォーカスから貴重なリソースを奪うことがあります。彼らは、ユーザーアカウントインフラストラクチャを大規模に自動化し、集中認証を提供するソリューションを探していました。
ソリューション
DevOpsディレクターのRick Coletteは、「チーム全体のための集中認証を提供する自動化されたLDAPソリューションを特定し、実装することが重要でした。組織全体で多くの議論を重ね、現代の技術アプローチに合ったソリューションを見つけることで、より迅速かつ効率的に動くことができるようになりました。」と述べています。
Foxpassはユーザーアクセスの自動化に柔軟性とコントロールを可能にし、管理が容易な中央集権的な認証を提供しました。Evident.ioチームは、新しいユーザーを簡単に追加し、必要なリソースへのアクセスを有効にし、古いアカウントをプログラム的に無効化することができました。
利点
ITの時間とコストを節約
Foxpassは自動化されたLDAPを導入し、エンジニアリングの時間を割いて手動で管理するという複雑で時間のかかるプロセスを排除しました。
改善されたセキュリティのベストプラクティス
Foxpassはセキュリティのベストプラクティスに基づいて構築されており、Evident.ioが役割特定のエリアやインフラリソースへのアクセスを制限するポリシーを活用してアクセスを制御するのを助けます。
Evident.ioについて
Evident.ioは、パブリッククラウドのセキュリティとコンプライアンスの自動化におけるパイオニアでありリーダーでした。Evident Security Program (ESP)は、あらゆる規模の組織がパブリッククラウドのセキュリティリスクを積極的に管理し、攻撃面を最小化し、全体的なセキュリティ姿勢を向上させることを可能にします。すべてを単一のダッシュボードから管理できます。
ESPは、組織の全てのパブリッククラウドのフットプリントを継続的に監視し、識別と評価を行い、報告します。Evident.ioは、カリフォルニア州プレザントンに拠点を置く非公開企業で、Bain Capital Ventures、GV、True Ventures、Venrockから支援を受けていました。Evident.ioは後にPalo Alto Networksに買収されました。
Foxpassについて
FoxpassはサーバーとWi-Fi RADIUSのセキュリティを提供します。Foxpassは、チームの既存の認証方法と自動化されたアクセスポリシーを使用して、エンジニアとサーバーを保護します。これは、LDAP、RADIUS、およびSSHキー管理を通じて実現されます。
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