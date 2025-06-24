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Foxpass
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Foxpassの売上税情報

Foxpass サービスの税金に関するよくあるご質問への回答です。

税率の決定方法

税率は国、州、地域、都市によって異なり、Foxpass の請求時点で適用される税率に基づきます。これらの金額は、現地の税務要件に応じて今後変更される場合があります。

Foxpassの価格には消費税が含まれていますか？

表示されているFoxpassの価格には、売上税は含まれていません。売上税が適用される場合は、請求書に別途記載されます。お住まいの地域によっては、Foxpass がその地域に居住するお客様に販売されるため（現地の売上税法に準拠）、Foxpass サービスに売上税が適用される場合があります。

Foxpass の請求に対する請求書を入手する方法

Foxpassの請求書には、Foxpassの利用料金と適用される税金が記載されています。アカウントにログインし、支払いページに移動すると、請求書の確認やダウンロードができます。

免税情報の提出方法

米国にお住まいで、免税情報の提出を希望される場合は、お取引の完了前または次回の自動更新前に、Bill To/Ship To Address（Web管理コンソールで更新）を更新のうえ、以下の情報を tax-exempt@splashtop.com までお送りください。

  • サブスクリプション所有者アカウントのFoxpassアカウントメールアドレス

  • 納税者番号および/またはEIP

  • 州税再販証明書/免税証明書のコピー

  • 免税の種類 （慈善、再販、宗教、政府、教育など）

  • 該当する場合は、501(c), のコピー

  • Foxpassアカウントで請求先 / 配送先 住所を更新してください（Web管理コンソールで更新）

誤った税額が請求されましたか？

Foxpass サービスの税額は、請求先住所に基づいて決定されます。アカウント[ global | eu | au ]にログインし、請求先住所が正しいことを確認するためにPaymentセクションに移動してください。

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