TeamsがFreeRADIUS以外を選ぶ理由
FreeRADIUSは高機能なオープンソースのRADIUSサーバーですが、そのリスクがメリットを上回ることがあります。FreeRADIUS の設定、ホスティング、保守には時間がかかり、専門的なスキルも必要で、設定を誤るとリスクも伴います。
一方、Foxpassのようなマネージドクラウドサービスなら、主要なメリットはそのままに、その負担を取り除けます。
セットアップと実装が複雑：FreeRADIUSは、「調整項目」が多すぎることや設定ファイルが多いことでしばしば批判されています。社内の専門人材が限られている組織では、それを管理・設定するのが難しい場合があります。
価値を実感するまでに時間がかかる：FreeRADIUSの一般的なDIYセットアップは、スキルの高い管理者でも2～4週間かかります。そんなに長く待てますか？
継続的なメンテナンス：FreeRADIUSは毎月のパッチ適用、監視、バックアップ、HAの維持管理が必要なため、ITチームにはさらに対応すべき業務が増えます。
見えないコストが積み重なる：FreeRADIUSは無料ではありません。セットアップには $15–20K の費用がかかる場合があり、さらに維持には年間 $14.8–20.8K が必要です（PKI/MDM を除く）。
統合の難しさ：Wi-FiアクセスポイントをFreeRADIUSと統合し、さらにそれをIDプロバイダーやサードパーティソリューション（Microsoft Entra ID や Google Workspace など）と統合するのは、煩雑になる場合があ�ります。エンドポイント側でも適切なRADIUSプロトコルを導入し、セットアップ全体が適切に機能するよう正しく設定する必要があります。
Foxpassがより優れた選択肢である理由
Foxpassは、運用上の負担やコストをかけることなくFreeRADIUSのメリットを得られる、クラウドホスト型のRADIUSソリューションを提供します。ゼロトラストセキュリティを備えた、安全に管理されたクラウドサービスとして提供されます。
数分で価値を実感：面倒な作業はすべてお任せいただけるので、ネットワークをすばやく保護できます。
99.99%の稼働率 & 単一障害点なし: Foxpass は高可用性とグローバル冗長性を標準搭載しています。サポートが必要なときはいつでも、経験豊富なサポートチームが24時間365日対応します。
IdP・MDM統合：Entra ID (Azure AD)、Google Workspace、Okta、OneLogin、Microsoft Intune、JAMF などとシームレスに統合できます。
ゼロトラスト対応：Wi‑Fi と VPN 全体で、ID ベースおよび証明書ベースの認証によりネットワークを保護します。
コンプライアンス対応をサポート：Foxpass は、SOC 2 に準拠した運用と監査に対応しやすいアクセス制御により、Splashtop のセキュリティフレームワークに支えられながら、セキュリティ要件の達成を支援します。
機能別比較：Foxpass vs. FreeRADIUS
設定と運用
Foxpass: 迅速な導入、高可用性、監視機能を備えたマネージドクラウドRADIUS。
FreeRADIUS: セルフホスト型のインフラストラクチャ、構成、可用性、監視、パッチ適用はお客様側で対応する必要があります。
総所有コスト
Foxpass: 保守とメンテナンスを含み、予測しやすいサブスクリプションで利用できます。
FreeRADIUS: セットアップ費用 $15–20K + 年額 $14.8–20.8Kメンテナンス。
統合
Foxpass: Wi‑Fi、VPN、エンドポイントに接続するためのネイティブIdP/MDM同期。
FreeRADIUS： IdP/AP/エンドポイントを手動で設定すると、設定ミスのリスクが高まります。
セキュリティ体制
Foxpass: 証明書とIDベースの認可、クラウドセキュリティ監査、ゼロトラストとの整合性。
FreeRADIUS: セキュリティは、設定、パッチ適用の頻度、監視体制に左右されます。
ITセキュリティリーダーが重視する成果
機能チェックリストだけで判断するのは、もうやめましょう。Foxpassで成果を見える形で最適化。
リスクを軽減: 802.1X + RADIUS、IDベースのアクセス、強力な認証により、事前共有鍵（PSK）をなくします。
展開を加速: 数週間に及ぶDIYプロジェクトを避け、数分で運用を開始できます。
TCOを削減：設備投資や管理工数を、予測しやすいサブスクリプションに置き換えます。
監査を簡素化：一元化されたポリシーとログにより、SOC-2や社内レビューに対応できます。
お使いのスタックでFoxpassがどのように機能するか
Foxpassは、現代のITチーム向けに設計されています。開発者にやさしく、標準規格に準拠しており、運用も簡単なので、IT部門に余計な負担をかけることなくネットワークを保護できます。
IdPを接続: Entra ID、Google Workspace、Okta、または OneLogin からユーザー／グループを同期して、ネットワークアクセスを大規模に管理できます。
デバイスを登録: 証明書ベースの認証を使用し、Intune、Jamf、Kandji、Mosyle などと統合できます。また、Foxpass BYOD Certificate Installerを使って、パスワードレスのBYOD認証を有効にできます。
アクセスを保護: Wi‑Fi と VPN に 802.1X を適用し、ロールベースのポリシーを適用して、不正なユーザーのアクセスを防ぎます。
監視して証明: クラウドロギングと可視性ステータスでネットワークを常に把握できます。