Foxpass：FreeRADIUSに代わる、安全で高速かつ手頃な価格の代替手段

DIYの複雑さや隠れたコストなしで、ユーザープロファイルを保存・管理できます�。IdP と MDM に連携する、フルマネージドでゼロトラスト対応の RADIUS を、数週間ではなく数分で導入できます。