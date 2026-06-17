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Foxpass
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Foxpassの受賞歴

Foxpass by SplashtopはクラウドRADIUS、 PKI、アイデンティティ管理ソリューションとして一貫してトップクラスに評価されています。ITプロフェッショナルやシステム管理者の方々から、業界をリードするアクセス制御、信頼性、そして導入の容易さについて高く評価されています。

Foxpassの受賞歴

G2

最高の成果 - 2026年夏

SplashtopのFoxpass Cloud PKIおよびFoxpass Cloud RADIUSソリューションは、G2サマーレポートにおいて最高の成果を上げたとして評価されました。

SourceForge

トップパフォーマー - 2026年春

ユーザーの功績に基づいて、Foxpassは、プラットフォーム全体で10万を超えるソフトウェア製品の中で上位10%にランクインし、SourceForgeトップパフォーマーバッジを獲得しました。詳細はこちら

G2

モメンタムリーダー

Foxpassは、G2により、マイクロセグメンテーション、ネットワークアクセスコントロール（NAC）、証明書ライフサイクル管理（CLM）、特権アクセス管理（PAM）の4つのカテゴリーでモメンタムリーダーとして認められています

GetApp

評価：4.9/5

GetAppで星4.9の評価を得ています。世界中のチームがネットワークのセキュリティ対策としてFoxpassを信頼している理由をご覧ください。

Capterra

評価：4.9/5

Capterraでの評価が4.9/5であることから、ITプロフェッショナルは、Foxpassが市場で最も信頼性が高く、導入が容易なCloud RADIUSおよびLDAPソリューションを提供していることに同意しています。

Software Advice

評価：4.8/5

Foxpassは、現代の技術チームが推奨する、シームレスなクラウドホスト型ID管理機能を提供します。

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Campus Security賞受賞 - 2024年

Splashtopは、アクセス制御とクラウドベースの管理における卓越性が認められ、Foxpass Cloud RADIUSソリューションについて、2024年のSecure Campus AwardsのPlatinum賞を受賞しました。

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

サイバーセキュリティ部門金賞受賞者（2024年）

Foxpassは、2024年Globee®賞のサイバーセキュリティ部門でゴールド賞を受賞し、アイデンティティおよびアクセス管理における業界リーダーとしての地位を確固たるものにしました。

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