Foxpassの受賞歴

Foxpass by SplashtopはクラウドRADIUS、 PKI、アイデンティティ管理ソリューションとして一貫してトップクラスに評価されています。ITプロフェッショナルやシステム管理者の方々から、業界をリードするアクセス制御、信頼性、そして導入の容易さについて高く評価されています。