Foxpassの受賞歴
Foxpass by SplashtopはクラウドRADIUS、 PKI、アイデンティティ管理ソリューションとして一貫してトップクラスに評価されています。ITプロフェッショナルやシステム管理者の方々から、業界をリードするアクセス制御、信頼性、そして導入の容易さについて高く評価されています。
Foxpassの受賞歴
G2
最高の成果 - 2026年夏
SplashtopのFoxpass Cloud PKIおよびFoxpass Cloud RADIUSソリューションは、G2サマーレポートにおいて最高の成果を上げたとして評価されました。
SourceForge
トップパフォーマー - 2026年春
ユーザーの功績に基づいて、Foxpassは、プラットフォーム全体で10万を超えるソフトウェア製品の中で上位10%にランクインし、SourceForgeトップパフォーマーバッジを獲得しました。詳細はこちら
G2
モメンタムリーダー
Foxpassは、G2により、マイクロセグメンテーション、ネットワークアクセスコントロール（NAC）、証明書ライフサイクル管理（CLM）、特権アクセス管理（PAM）の4つのカテゴリーでモメンタムリーダーとして認められています
GetApp
評価：4.9/5
GetAppで星4.9の評価を得ています。世界中のチームがネットワークのセキュリティ対策としてFoxpassを信頼している理由をご覧ください。
Capterra
評価：4.9/5
Capterraでの評価が4.9/5であることから、ITプロフェッショナルは、Foxpassが市場で最も信頼性が高く、導入が容易なCloud RADIUSおよびLDAPソリューションを提供していることに同�意しています。
Software Advice
評価：4.8/5
Foxpassは、現代の技術チームが推奨する、シームレスなクラウドホスト型ID管理機能を提供します。
Secure Campus Awards
Campus Security賞受賞 - 2024年
Splashtopは、アクセス制御とクラウドベースの管理における卓越性が認められ、Foxpass Cloud RADIUSソリューションについて、2024年のSecure Campus AwardsのPlatinum賞を受賞しました。
Globee Awards
サイバーセキュリティ部門金賞受賞者（2024年）
Foxpassは、2024年Globee®賞のサイバーセキュリティ部門でゴールド賞を受賞し、アイデンティティおよびアクセス管理における業界リーダーとしての地位を確固たるものにしました。