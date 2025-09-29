Passaggio all'autenticazione Wi-Fi basata su certificati PKI con Foxpass Cloud-Hosted RADIUS e PKI
Rafforzare la sicurezza della rete Wi-Fi e la scalabilità sostituendo le password vulnerabili con la soluzione di autenticazione sicura e basata sul cloud di Foxpass.
In sintesi
Sfida
Le scuole di Los Lunas, che servono quasi 10.000 studenti e personale, hanno dovuto affrontare crescenti preoccupazioni per la sicurezza e la scalabilità della loro rete Wi-Fi a causa delle crescenti minacce informatiche e delle vulnerabilità dell'autenticazione basata su password.
Soluzione
Per risolvere queste vulnerabilità, le scuole di Los Lunas sono passate all'autenticazione basata su certificati. Per farlo, si sono affidate a Foxpass, le cui soluzioni RADIUS e PKI ospitate nel cloud hanno fornito un'alternativa sicura, scalabile ed efficiente ai sistemi basati su password.
Risultato
Il distretto ha migliorato in modo significativo la sicurezza e la gestibilità della rete Wi-Fi, riducendo il rischio di violazione dei dati e garantendo un controllo degli accessi più affidabile per studenti e personale.
Sfida
La configurazione esistente dell'istituto presentava diversi ostacoli. L'utilizzo di nomi utente e password comportava rischi significativi per la sicurezza, rendendo la rete vulnerabile ad accessi non autorizzati. Inoltre, le ripetute richieste di login ostacolavano l'esperienza degli utenti, interrompendo la produttività di studenti e personale. La transizione di migliaia di utenti a un sistema basato su certificati è apparsa scoraggiante, soprattutto se si considera la necessità di integrazione con Microsoft Entra ID (ex Azure Active Directory) e Jamf per la gestione dei dispositivi.
Soluzione
Foxpass cloud-hosted RADIUS e PKI ha affrontato queste sfide con una soluzione su misura e basata sul cloud. In qualità di membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Foxpass ha permesso alle scuole di Los Lunas di integrarsi perfettamente con Microsoft Intune e di ottenere un'autenticazione basata su certificati attraverso la PKI cloud-hosted di Foxpass. La perfetta integrazione con Microsoft Entra ID ha permesso un'autenticazione centralizzata e sicura degli utenti, mentre la compatibilità con Jamf ha garantito un'efficiente emissione e configurazione di certificati per i dispositivi Apple. Questa combinazione ha permesso all'istituto di gestire dispositivi e utenti in modo semplice e di mantenere una rete sicura.
La distribuzione dei certificati PKI a quasi 10.000 utenti è stata un processo senza intoppi, grazie al processo di onboarding di Foxpass. La transizione ha ridotto al minimo le interruzioni sia per il personale IT che per gli utenti finali. L'adozione di un'autenticazione basata su certificati ha eliminato i rischi associati alle password condivise, offrendo una migliore autenticazione tra i dispositivi e la rete.
La soluzione ha anche migliorato notevolmente l'esperienza degli utenti. Grazie alla presenza dei certificati, gli studenti e il personale hanno potuto accedere al Wi-Fi senza problemi e senza password, migliorando la connettività e semplificando le interazioni quotidiane con la rete.
Risultati
Gestione semplificata: il team IT ha notato una drastica riduzione del sovraccarico amministrativo. I certificati sono stati facilmente gestiti e revocati grazie alla funzionalità automatizzata di provisioning e deprovisioning di Foxpass, che fornisce il pieno controllo sull'accesso alla rete.
Sicurezza avanzata: i tentativi di accesso non autorizzati sono diminuiti in modo significativo, grazie all'autenticazione basata su certificati. L'istituto ha soddisfatto i requisiti di conformità per l'accesso sicuro alla rete, rafforzando la propria reputazione per la sicurezza dei dati.
Utenti soddisfatti: gli studenti e il personale hanno apprezzato l'esperienza Wi-Fi, con connessioni istantanee e sicure su tutti i dispositivi.
Scalabilità per il futuro: con Foxpass in funzione, l'istituto è ben preparato a supportare utenti e dispositivi aggiuntivi man mano che la loro comunità cresce.
Abbiamo intrapreso una transizione cruciale verso l'autenticazione basata su certificati PKI per la nostra sicurezza Wi-Fi e Foxpass l'ha resa quasi priva di difficoltà. Il loro server RADIUS basato sul cloud si è integrato perfettamente con Azure AD e JAMF, semplificando la configurazione. L'emissione dei certificati a quasi 10.000 utenti è avvenuta senza problemi, come ci si poteva aspettare, e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza precedenti. Foxpass ha davvero superato le nostre aspettative.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Conclusione
Il passaggio all'autenticazione basata su certificati con RADIUS e PKI ospitati nel cloud di Foxpass ha modernizzato la sicurezza Wi-Fi dell'istituto. Grazie alla combinazione di automazione, solida integrazione e funzioni di sicurezza leader nel settore, Foxpass ha stabilito un nuovo standard per il controllo degli accessi alla rete.
Per le organizzazioni che desiderano modernizzare la propria sicurezza Wi-Fi, Foxpass offre una soluzione comprovata e scalabile.