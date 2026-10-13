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Intune + Splashtop

Chiudi il cerchio con Foxpass

Proteggi l'accesso alla rete integrando i segnali di identità Intune e di conformità dei dispositivi nell'autenticazione Foxpass Cloud RADIUS + PKI.

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Porta l'affidabilità dei dispositivi Intune nell'autenticazione di rete

Intune aiuta le organizzazioni a gestire i dispositivi, distribuire profili di rete e valutare la conformità. Ma quando un dispositivo si connette a una rete wireless WPA2-Enterprise o WPA3-Enterprise, oppure a una VPN che utilizza RADIUS, un servizio di autenticazione di rete deve comunque convalidare la connessione.

Foxpass Cloud RADIUS integra l'identità e il contesto del dispositivo in questa decisione, aiutando le organizzazioni a controllare l'accesso alla rete con i sistemi che già utilizzano. 

Controlla l'accesso con il contesto di identità e dispositivo

Foxpass utilizza l’identità, l’appartenenza ai gruppi, lo stato della gestione dei dispositivi e i segnali di conformità di Intune per:

  • Consenti l’accesso a utenti e dispositivi fidati

  • Nega o metti in quarantena i dispositivi non conformi

  • Assegna l'accesso VLAN in base all'identità o al contesto del dispositivo


Aggiungi l’autenticazione basata su certificati

Vai oltre le password utilizzando i certificati per autenticare i dispositivi gestiti per l'accesso a Wi‑Fi e VPN.

  • Usa EAP-TLS per convalidare i dispositivi con i certificati invece che con le password.

  • Distribuisci i profili di certificato ai dispositivi gestiti tramite Intune.

  • Usa Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS per un percorso flessibile e cloud-native verso un accesso senza password.


Vantaggi di Foxpass con Intune

  • Applica la conformità del dispositivo

    Usa lo stato di conformità di Intune per consentire o negare l'accesso alla rete.

  • Secure remote access management icon

    Applica criteri di accesso granulari

    Usa l’identità e il contesto del dispositivo per controllare chi ottiene l’accesso alla rete.

  • Riduci il sovraccarico dell'infrastruttura

    Usa RADIUS ospitato nel cloud per eliminare la gestione del server RADIUS locale.

  • Supporta l'autenticazione senza password

    Usa i certificati per abilitare l’accesso senza password al Wi‑Fi e alla VPN.

Estendi la sicurezza di Intune a ogni connessione di rete

Porta identità, conformità dei dispositivi e controllo basato su policy all'autenticazione Wi-Fi e VPN basata su RADIUS con Foxpass Cloud RADIUS.

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