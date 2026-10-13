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Chiudi il cerchio con Foxpass
Proteggi l'accesso alla rete integrando i segnali di identità Intune e di conformità dei dispositivi nell'autenticazione Foxpass Cloud RADIUS + PKI.
Porta l'affidabilità dei dispositivi Intune nell'autenticazione di rete
Intune aiuta le organizzazioni a gestire i dispositivi, distribuire profili di rete e valutare la conformità. Ma quando un dispositivo si connette a una rete wireless WPA2-Enterprise o WPA3-Enterprise, oppure a una VPN che utilizza RADIUS, un servizio di autenticazione di rete deve comunque convalidare la connessione.
Foxpass Cloud RADIUS integra l'identità e il contesto del dispositivo in questa decisione, aiutando le organizzazioni a controllare l'accesso alla rete con i sistemi che già utilizzano.
Controlla l'accesso con il contesto di identità e dispositivo
Foxpass utilizza l’identità, l’appartenenza ai gruppi, lo stato della gestione dei dispositivi e i segnali di conformità di Intune per:
Consenti l’accesso a utenti e dispositivi fidati
Nega o metti in quarantena i dispositivi non conformi
Assegna l'accesso VLAN in base all'identità o al contesto del dispositivo
Aggiungi l’autenticazione basata su certificati
Vai oltre le password utilizzando i certificati per autenticare i dispositivi gestiti per l'accesso a Wi‑Fi e VPN.
Usa EAP-TLS per convalidare i dispositivi con i certificati invece che con le password.
Distribuisci i profili di certificato ai dispositivi gestiti tramite Intune.
Usa Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS per un percorso flessibile e cloud-native verso un accesso senza password.
Vantaggi di Foxpass con Intune
Applica la conformità del dispositivo
Usa lo stato di conformità di Intune per consentire o negare l'accesso alla rete.
Applica criteri di accesso granulari
Usa l’identità e il contesto del dispositivo per controllare chi ottiene l’accesso alla rete.
Riduci il sovraccarico dell'infrastruttura
Usa RADIUS ospitato nel cloud per eliminare la gestione del server RADIUS locale.
Supporta l'autenticazione senza password
Usa i certificati per abilitare l’accesso senza password al Wi‑Fi e alla VPN.
Estendi la sicurezza di Intune a ogni connessione di rete
Porta identità, conformità dei dispositivi e controllo basato su policy all'autenticazione Wi-Fi e VPN basata su RADIUS con Foxpass Cloud RADIUS.