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Dallo stress al successo: come Foxpass ti aiuta a superare il SOC 2 senza intoppi

Il tuo prossimo audit SOC 2 non dovrebbe toglierti il sonno. Scopri come Foxpass aiuta le organizzazioni a ottenere e mantenere la conformità SOC 2 attraverso la gestione automatizzata degli accessi, i principi di sicurezza zero-trust e audit trail in tempo reale. Questo webinar ti guida attraverso best practice ed esempi reali per aiutare il tuo team a prepararsi a un audit fluido e di successo.

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