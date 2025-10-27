Migliorare la sicurezza del Wi‑Fi con Foxpass
Le reti wireless rappresentano un punto di accesso frequente per le violazioni della sicurezza, soprattutto quando si continuano a utilizzare password condivise e metodi di autenticazione obsoleti.
Partecipa a un webinar di 30 minuti per scoprire come Foxpass Cloud RADIUS di Splashtop ti aiuta a modernizzare l’accesso Wi-Fi con autenticazione basata su identità e certificati. Scopri come rafforzare la sicurezza della tua organizzazione, semplificare la gestione dei dispositivi e supportare iniziative zero-trust in ambienti gestiti e non gestiti.
Imparerai a:
• Migliorare la sicurezza della rete Wi-Fi: difenditi dagli accessi non autorizzati con l'autenticazione basata sull'identità e su certificati.
• Semplificare la gestione di utenti e dispositivi: automatizza l'onboarding e l'offboarding per dipendenti, appaltatori e dispositivi gestiti.
• Personalizzare l'autenticazione in base all'ambiente: scegli tra metodi flessibili, tra cui certificati senza password, assegnazione VLAN e integrazioni MDM.
• Allinearsi agli obiettivi di Zero-Trust e conformità: implementa controlli di accesso che supportino SOC 2, HIPAA e la preparazione all'audit interno.