Russell Education Trust semplifica l'accesso Wi‑Fi sicuro con Foxpass Cloud RADIUS
Come un team IT scolastico snello ha sostituito l'infrastruttura RADIUS locale con un'autenticazione basata su cloud e su certificati in più sedi scolastiche.
La sfida
Prima di Foxpass, Russell Education Trust si affidava ai servizi Microsoft NPS locali e a server fisici per autenticare l’accesso al Wi‑Fi. Questa configurazione funzionava, ma comportava un sovraccarico infrastrutturale e limitava la capacità del team di passare a un’autenticazione basata su certificati. Quando il personale si spostava tra le varie sedi scolastiche, SSID ed esperienze di accesso incoerenti rendevano anche più difficile offrire l’esperienza integrata che il trust desiderava.
L'accesso basato su password comportava anche problemi di sicurezza. In un contesto educativo, le password venivano condivise, riutilizzate o esposte, costringendo i team IT a reimpostare le credenziali e a formare nuovamente gli utenti più e più volte. Russell Education Trust voleva un approccio più sicuro che proteggesse la rete senza aggiungere inutili complessità per il personale o per l'IT.
La soluzione
Dopo aver valutato le opzioni di autenticazione RADIUS basate sul cloud e tramite certificati, Russell Education Trust ha scelto Foxpass Cloud RADIUS. Foxpass offriva il giusto mix di funzionalità, flessibilità e convenienza, offrendo al trust un modo pratico per ridurre la dipendenza dai server RADIUS on-premises e supportare un approccio più cloud-first all'accesso sicuro alla rete.
Con Foxpass, il team poteva utilizzare l'autenticazione basata su certificati per i dispositivi gestiti, continuando al tempo stesso a supportare l'autenticazione RADIUS con nome utente e password dove necessario. Foxpass esegue anche l'autenticazione tramite Microsoft 365, aiutando l'organizzazione a ridurre la propria dipendenza dall'infrastruttura di identità on-premises mentre continua la transizione verso un'architettura cloud-first.
Implementazione
L'implementazione è avvenuta in tempi molto stretti. Russell Education Trust ha scoperto Foxpass durante le vacanze estive e aveva solo pochi giorni per prendere una decisione, configurarlo e prepararsi al nuovo anno scolastico. Con l'aiuto del supporto Foxpass, il team ha configurato il prodotto, collegato gli access point e ha iniziato a distribuire i certificati nelle scuole in background.
"Avevamo tre giorni per configurarlo e farlo funzionare", ha dichiarato Dan Hamilton, IT Engineer presso Russell Education Trust. "Abbiamo configurato tutto su tutti i nostri dispositivi molto rapidamente e abbiamo iniziato a distribuire i certificati per tutte le scuole in background, mentre stavamo configurando tutto."
Se cerchi un modo semplice per ottenere il Wi‑Fi basato su certificati, scegli pure Foxpass.
Dan Hamilton, ingegnere IT, Russell Education Trust
Risultati
Accesso coerente in tutte le sedi scolastiche
Foxpass ha aiutato Russell Education Trust a standardizzare l’accesso Wi‑Fi nelle sue scuole. Rispecchiando gli SSID e abilitando l’autenticazione basata su certificati, il personale che si sposta tra le varie sedi può connettersi in modo più coerente senza che l’IT debba gestire esperienze di accesso separate per ogni sede.
Maggiore sicurezza Wi‑Fi con meno rischi legati alle password
Spostando i dispositivi gestiti verso l’autenticazione basata su certificati, il trust ha ridotto la dipendenza dalle password che potevano essere condivise o esposte. Per gli ospiti e gli utenti BYOD, Foxpass funziona insieme al captive portal basato su voucher del trust, aiutando il team a colmare le lacune tra diversi scenari di accesso.
Meno gestione quotidiana per l'IT
Una volta implementato, Foxpass è diventato una parte dell’ambiente del trust che richiede poca manutenzione. I gruppi di personale, studenti del sesto anno, appaltatori e membri del consiglio vengono aggiornati dinamicamente in Microsoft e sincronizzati tramite Foxpass, riducendo gli aggiornamenti manuali. Ora il team accede alla dashboard principalmente solo per risolvere problemi, controllare i log o apportare modifiche alla configurazione.
Perché Foxpass
Per Russell Education Trust, Foxpass ha offerto un percorso semplice verso una sicurezza Wi‑Fi cloud-first più solida. L'istituto ha potuto sostituire l'infrastruttura RADIUS locale, adottare l'autenticazione basata su certificati, supportare l'accesso in più sedi scolastiche e semplificare la gestione continua senza introdurre complessità inutili.
Informazioni sul cliente
Russell Education Trust è un trust educativo con sede nel Regno Unito che gestisce una serie di scuole primarie, scuole secondarie e sixth form nel sud dell’Inghilterra. Con un team IT centrale snello responsabile della pianificazione strategica, dell’infrastruttura e del supporto quotidiano in più sedi, il trust aveva bisogno di un modo più coerente e sicuro per gestire l’accesso al Wi‑Fi per il personale, i dispositivi gestiti, gli ospiti e gli utenti BYOD.