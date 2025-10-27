Perché LendUp ha usato Foxpass
LendUp implementa Foxpass per offrire un controllo degli accessi automatizzato alla propria infrastruttura
La sfida
LendUp stava crescendo rapidamente e il team IT iniziava a risentire delle difficoltà della gestione manuale degli accessi alla propria infrastruttura. Dovevano creare account utente, reimpostare le password e gestire autonomamente LDAP e RADIUS utilizzando una combinazione di soluzioni legacy e open-source.
Questo richiedeva risorse e tempo preziosi e causava problemi di affidabilità e stabilità che il team IT doveva risolvere regolarmente. LendUp voleva trovare un'unica soluzione che li aiutasse a scalare, automatizzare e semplificare la gestione degli accessi alla propria infrastruttura, facendo al contempo risparmiare loro prezioso tempo IT.
La soluzione
Josh Goffstein, Senior IT Engineer di LendUp, afferma: “Abbiamo scelto Foxpass perché stavamo usando risorse interne per gestire LDAP e Radius, il che richiedeva molto tempo al team IT e ci causava problemi di affidabilità e stabilità. " Ora l'autenticazione del nostro server è affidabile e veloce e fa risparmiare al mio team tantissimo tempo.”
Foxpass ha permesso loro di automatizzare il controllo degli accessi alla loro infrastruttura; ora funge da servizio di directory e autenticazione.
VANTAGGI
Meno carico per l’IT
Foxpass ha fornito una soluzione di controllo degli accessi che ha automatizzato l'accesso degli utenti e il provisioning dei server. Oggi aggiungere utenti e gestire l'accesso alla loro infrastruttura è facile e veloce.
Denaro risparmiato
Prima di Foxpass, LendUp aveva due ingegneri dedicati alla gestione di LDAP e RADIUS. Questo era costoso, richiedeva tempo ed era complicato da gestire. Ora, queste preziose risorse IT possono concentrarsi su attività che generano ricavi.
Migliore disponibilità
I prodotti tradizionali legacy e open-source richiedono molto tempo per la configurazione, sono complicati da gestire e difficili da integrare in una soluzione cloud. Foxpass offre affidabilità e stabilità ai team IT nelle organizzazioni di qualsiasi dimensione.
Prima di Foxpass, LendUp aveva due ingegneri dedicati alla gestione di LDAP e RADIUS. Oggi i nostri controlli di accesso sono completamente automatizzati e possiamo impiegare il personale per far crescere l’azienda.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
L'affidabilità e il tempo di attività sono migliorati significativamente.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass è stato rapido e facile da integrare, la sua soluzione ospitata nel cloud si adattava perfettamente alla nostra intera infrastruttura e l'interfaccia utente intuitiva lo rende facile da usare.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Informazioni su LendUp
La missione di LendUp è offrire a chiunque un percorso verso una migliore salute finanziaria. Offrono prodotti sicuri e trasparenti che ampliano l’accesso, riducono i costi e offrono opportunità per costruire credito agli oltre 80 milioni di americani che attualmente hanno opzioni limitate nel sistema bancario tradizionale a causa di un basso punteggio di credito. LendUp ha sede a San Francisco ed è supportata da importanti investitori della Silicon Valley, tra cui Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner e Thomvest Ventures, oltre ad altri angel investor e imprenditori di grande prestigio.
Informazioni su Foxpass
Foxpass fornisce sicurezza per server e Wi-Fi®. Foxpass fa in modo che gli ingegneri di un’azienda possano accedere solo alle macchine a cui sono autorizzati, per un periodo di tempo definito, e solo a ciò che è necessario. Questo viene realizzato tramite la gestione di LDAP, RADIUS e delle chiavi SSH.