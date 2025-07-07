Perché Imgur ha usato Foxpass
Imgur implementa Foxpass per automatizzare LDAP e le migliori pratiche di sicurezza su larga scala
La sfida
Il team di Imgur stava crescendo rapidamente e sentiva il peso della gestione manuale degli account internamente e del mantenimento delle migliori pratiche di sicurezza per l'accesso degli utenti alla loro infrastruttura. Il team stava spendendo molto tempo e risorse preziose nella gestione manuale dell'autenticazione ai server, nella fornitura e rimozione degli utenti e nel reset delle password.
Stavano cercando una soluzione che li aiutasse a risparmiare tempo automatizzando il controllo degli accessi alle loro risorse e aiutandoli a implementare le migliori pratiche di sicurezza su larga scala.
La soluzione
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, dice: "Sapevo quali caratteristiche cercavo in una soluzione e Foxpass era la scelta giusta per automatizzare il nostro LDAP e rendere facile la gestione del controllo degli accessi per il nostro team in crescita."
Foxpass ha fornito un'intera suite di funzionalità che ha automatizzato l'accesso ai server e la gestione RADIUS per il loro VPN, oltre all'integrazione nel sistema di ticketing di Imgur. Poiché il team IT di Imgur continua a espandersi, Foxpass rende facile gestire l'accesso alla loro infrastruttura.
VANTAGGI
Risparmio di tempo per l'IT
Foxpass gestisce automaticamente LDAP e RADIUS, risparmiando all'IT molto tempo e il peso di gestirli manualmente.
Migliora le migliori pratiche di sicurezza
Foxpass è costruito attorno alle migliori pratiche di sicurezza, rendendo facile e veloce concedere e revocare l'accesso agli utenti e creare accessi specifici per ruolo alle risorse infrastrutturali.
Foxpass si espande con facilità
Il team di Imgur stava crescendo e consumando più servizi. Foxpass ha reso la gestione degli accessi veloce e facile, così possono dedicare il loro tempo a costruire e scalare il loro business.
Su Imgur
Imgur è il posto migliore per condividere e godersi le immagini più straordinarie su Internet. Ogni giorno, milioni di persone usano Imgur per divertirsi e trarre ispirazione da immagini e storie divertenti, commoventi e utili da tutto il mondo. Imgur è la più grande comunità di condivisione di immagini al mondo con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili.
Informazioni su Foxpass
Foxpass fornisce sicurezza per server e Wi-Fi®. Foxpass assicura che gli ingegneri di un'azienda possano accedere solo alle macchine a cui sono autorizzati, per un tempo determinato, e possano accedere solo a ciò che è necessario. Questo viene realizzato tramite la gestione di LDAP, RADIUS e chiavi SSH.
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