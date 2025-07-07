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Foxpass
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Two smartphones display the Imgur app, showing image posts, search bars, and various tags like “nature is awesome.” The screens feature photo thumbnails, comments, and navigation icons, all against a dark-themed interface.

Perché Imgur ha usato Foxpass

Imgur implementa Foxpass per automatizzare LDAP e le migliori pratiche di sicurezza su larga scala

A screenshot of the Imgur website shows a colorful homepage with image thumbnails, categories like Zoonies and Gaming, and sections for Most Viral and Newest posts featuring animals and people.

La sfida

Il team di Imgur stava crescendo rapidamente e sentiva il peso della gestione manuale degli account internamente e del mantenimento delle migliori pratiche di sicurezza per l'accesso degli utenti alla loro infrastruttura. Il team stava spendendo molto tempo e risorse preziose nella gestione manuale dell'autenticazione ai server, nella fornitura e rimozione degli utenti e nel reset delle password.

Stavano cercando una soluzione che li aiutasse a risparmiare tempo automatizzando il controllo degli accessi alle loro risorse e aiutandoli a implementare le migliori pratiche di sicurezza su larga scala.

Two smartphones display the Imgur app. The left screen shows a search bar and ocean-themed images; the right screen shows a diver underwater interacting with a sea lion. The background is dark blue with abstract shapes.

La soluzione

Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, dice: "Sapevo quali caratteristiche cercavo in una soluzione e Foxpass era la scelta giusta per automatizzare il nostro LDAP e rendere facile la gestione del controllo degli accessi per il nostro team in crescita."

Foxpass ha fornito un'intera suite di funzionalità che ha automatizzato l'accesso ai server e la gestione RADIUS per il loro VPN, oltre all'integrazione nel sistema di ticketing di Imgur. Poiché il team IT di Imgur continua a espandersi, Foxpass rende facile gestire l'accesso alla loro infrastruttura.

VANTAGGI

  • Risparmio di tempo per l'IT

    Foxpass gestisce automaticamente LDAP e RADIUS, risparmiando all'IT molto tempo e il peso di gestirli manualmente.

  • Migliora le migliori pratiche di sicurezza

    Foxpass è costruito attorno alle migliori pratiche di sicurezza, rendendo facile e veloce concedere e revocare l'accesso agli utenti e creare accessi specifici per ruolo alle risorse infrastrutturali.

  • Foxpass si espande con facilità

    Il team di Imgur stava crescendo e consumando più servizi. Foxpass ha reso la gestione degli accessi veloce e facile, così possono dedicare il loro tempo a costruire e scalare il loro business.

Two smartphone screens display a social media app. One shows a post of the northern lights, and the other shows a cat wearing a pink jacket. Both screens have tags, icons, and navigation bars visible.

Su Imgur

Imgur è il posto migliore per condividere e godersi le immagini più straordinarie su Internet. Ogni giorno, milioni di persone usano Imgur per divertirsi e trarre ispirazione da immagini e storie divertenti, commoventi e utili da tutto il mondo. Imgur è la più grande comunità di condivisione di immagini al mondo con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili.

Informazioni su Foxpass

Foxpass fornisce sicurezza per server e Wi-Fi®. Foxpass assicura che gli ingegneri di un'azienda possano accedere solo alle macchine a cui sono autorizzati, per un tempo determinato, e possano accedere solo a ciò che è necessario. Questo viene realizzato tramite la gestione di LDAP, RADIUS e chiavi SSH.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®

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