Come Hibbett ha implementato Cloud RADIUS e Wi‑Fi basato su certificati
Hibbett, uno dei maggiori rivenditori di articoli sportivi del paese, voleva modernizzare la propria strategia di sicurezza wireless e abbandonare le chiavi precondivise (PSK) per passare a un'autenticazione più solida basata su certificati e scalabile. Sebbene le sedi aziendali avessero già adottato il Wi-Fi basato su certificati, estendere EAP-TLS a tutti i punti vendita richiedeva un approccio più flessibile e cloud-native che non interrompesse l’infrastruttura esistente.
Foxpass ha fornito esattamente questo: un servizio RADIUS ospitato nel cloud con un'integrazione appositamente progettata per Foxpass Cloud PKI, che ha consentito a Hibbett di implementare un Wi-Fi sicuro basato su certificati in oltre 1.000 negozi, con un rollout di eccezionale successo e un overhead operativo drasticamente ridotto.
La situazione: scalare la sicurezza del Wi-Fi in oltre 1.000 punti vendita
A livello di punto vendita, Hibbett si affidava alle PSK per l’accesso al Wi-Fi — un metodo che diventa difficile da gestire e poco sicuro su scala aziendale. Il loro Director of IT Security Engineering & Operations ha descritto le PSK come qualcosa di adatto a un “negozietto a conduzione familiare”, non a una grande organizzazione retail multimiliardaria.
L'azienda aveva bisogno di:
Un modello di autenticazione standardizzato e sicuro in tutte le sedi
Wi‑Fi senza password, basato su certificati
Un’esperienza di roaming senza interruzioni per manager e team distrettuali
Una riduzione del sovraccarico operativo associato alla rotazione e al rinnovo delle PSK
L’obiettivo era chiaro: modernizzare la sicurezza Wi-Fi in tutti i punti vendita e in tutta la sede aziendale.
Il punto di svolta: i vincoli della PKI legacy rendevano l'espansione impraticabile
La sede centrale utilizzava già l'autenticazione basata su certificati, ma l'estensione a tutti i punti vendita richiedeva funzionalità che il loro ambiente PKI esistente non poteva supportare facilmente.
La sfida non stava nell’adottare EAP-TLS, ma nel distribuirlo a livello aziendale senza ricostruire l’infrastruttura PKI o di autenticazione di rete sottostante.
Come molte organizzazioni attive da tempo, l'infrastruttura PKI preesistente di Hibbett non era progettata per supportare:
Emissione di certificati per migliaia di dispositivi retail condivisi
Operazioni distribuite del ciclo di vita dei certificati
Implementazione coerente in oltre 1.000 negozi distribuiti geograficamente
Ricostruire internamente la PKI avrebbe richiesto molto tempo, investimenti significativi e manutenzione. Hibbett ha invece cercato un approccio cloud-native che offrisse flessibilità, gestibilità e scalabilità senza interrompere i sistemi esistenti.
Foxpass Cloud RADIUS e Cloud PKI offrivano esattamente questo.
La soluzione: Cloud RADIUS + certificati basati su dispositivo su scala retail
SSID aziendale unificato per ogni punto vendita
Utilizzando Foxpass Cloud RADIUS come infrastruttura portante per l'autenticazione, Hibbett ha distribuito lo stesso SSID aziendale sicuro in tutti i negozi. Questo ha fornito:
Connettività immediata per dipendenti aziendali e dirigenti che viaggiano tra diverse sedi
Onboarding senza intoppi quando visitavano la sede centrale o il centro di distribuzione
Un’esperienza wireless coerente e sicura in tutta l’azienda
Autenticazione tramite certificato basata sul dispositivo
I palmari in negozio sono dispositivi condivisi con un elevato turnover, rendendo i certificati per utente difficili da gestire.
Hibbett è diventata una delle prime aziende ad adottare l’autenticazione basata sui dispositivi di Foxpass, emettendo certificati per dispositivo invece che per utente, un requisito che all’epoca nessun fornitore concorrente era in grado di supportare.
Autenticazione basata sul dispositivo fornita:
Identità stabile e persistente per ogni dispositivo portatile
Nessuna riemissione dei certificati richiesta durante il turnover del personale
Gestione del ciclo di vita dei certificati semplice e scalabile
Integrazione Foxpass Cloud PKI progettata ad hoc
Foxpass Cloud PKI ha semplificato l'emissione e il rinnovo dei certificati:
Provisioning, rinnovo e invalidazione automatizzati dei certificati
Profili coerenti per tutti i dispositivi
Nessuna dipendenza dall'infrastruttura PKI legacy
Semplicità del cloud senza ricostruire l'infrastruttura
Con Foxpass, Hibbett ha evitato di fare affidamento sulla sua complessa infrastruttura PKI legacy. Foxpass ha fornito una piattaforma RADIUS e di certificati cloud-native, pulita e semplicemente efficace.
Il rollout: un'implementazione con quasi zero problemi su migliaia di dispositivi
Migrare un'azienda retail delle dimensioni di Hibbett non è cosa da poco. All'incirca:
1.000 negozi
4–5 dispositivi portatili per negozio (~4.000–5.000 dispositivi in totale)
Hanno riscontrato solo 46 errori di registrazione dei certificati, con un tasso di errore di poco superiore all'1%. Per un'organizzazione retail di queste dimensioni e con questa distribuzione, si tratta di un tasso eccezionalmente basso e dimostra la stabilità dell'integrazione Cloud PKI + Cloud RADIUS di Foxpass. La semplicità e la coerenza dell'implementazione di Foxpass hanno permesso a Hibbett di portare rapidamente il Wi-Fi basato su certificati in ogni punto vendita, in modo affidabile e con una risoluzione dei problemi minima
Foxpass ha permesso a Hibbett di modernizzare in modo significativo la propria architettura di autenticazione:
- Wi‑Fi basato su certificati standardizzato in tutte le sedi
- EAP-TLS senza password sostituisce tutte le PSK
- Roaming senza interruzioni tra punti vendita, sede centrale e centri di distribuzione
- Meno dell’1% di problemi di provisioning su migliaia di dispositivi
- Non serve ricostruire o gestire una PKI interna
- Solida base zero-trust per l’accesso alla rete su scala retail
Perché Foxpass: pensato per Zero-Trust, gli ambienti retail e la scalabilità
Hibbett ha scelto Foxpass perché offriva:
Una piattaforma RADIUS ospitata nel cloud progettata per EAP-TLS
Una Cloud PKI strettamente integrata con gestione automatizzata del ciclo di vita
Supporto dei certificati basati sul dispositivo fondamentale per gli endpoint retail condivisi
Un percorso di implementazione rapido con un overhead operativo minimo
Scalabilità fino a migliaia di endpoint in oltre 1.000 negozi
Un approccio alla sicurezza zero-trust e senza password
Se vuoi spostare il più possibile fuori sede, non cercare di costruirtelo da solo né di reinventare la ruota. Foxpass ha un prezzo ragionevole, fa un lavoro fenomenale e, una volta configurato correttamente il profilo SCEP, funziona e basta.
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Informazioni su Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI offre un'autenticazione sicura, senza password, basata su certificati e sull'identità per l'accesso a Wi-Fi, VPN e rete. Con integrazioni perfettamente fluide, gestione automatizzata dei certificati e allineamento zero trust, Foxpass aiuta le organizzazioni a semplificare la sicurezza della rete su larga scala, il tutto supportato dall'affidabilità globale di Splashtop e da un'assistenza di livello enterprise.