Perché Evident.io ha scelto Foxpass
Foxpass Fornisce Autenticazione Centralizzata per Evident.io
La sfida
Il team delle operazioni tecnologiche di Evident.io stava crescendo rapidamente e hanno iniziato a sentire il peso dell'onboarding manuale di nuovi utenti e della gestione delle credenziali di accesso. Come azienda nata nel cloud, le operazioni e i processi automatizzati sono fondamentali per scalare i servizi principali. Eliminare i processi manuali che diventano fragili durante la crescita rapida era cruciale.
Gestire LDAP internamente può essere sia costoso che complicato, sottraendo risorse preziose al focus principale dell'azienda. Hanno cercato una soluzione che li aiutasse ad automatizzare l'infrastruttura degli account utente su larga scala e a fornire un'autenticazione centralizzata.
La soluzione
Rick Colette, Direttore di DevOps dice: "Identificare e implementare una soluzione LDAP automatizzata che fornisse un'autenticazione centralizzata per l'intero team si è rivelato fondamentale. Abbiamo avuto numerose discussioni all'interno dell'organizzazione, e trovare soluzioni che si adattino al nostro approccio tecnologico moderno ci permette di muoverci più velocemente ed essere più efficienti."
Foxpass ha permesso la flessibilità e il controllo per automatizzare l'accesso degli utenti e ha fornito un'autenticazione centralizzata facile da gestire. Il team di Evident.io poteva facilmente aggiungere nuovi utenti, abilitare il loro accesso solo alle risorse necessarie e disattivare i vecchi account in modo programmato.
VANTAGGI
Risparmia tempo e denaro per l'IT
Foxpass automatizza LDAP, eliminando il processo complicato e dispendioso in termini di tempo di dedicare tempo ingegneristico alla gestione manuale interna.
Miglioramento delle pratiche di sicurezza
Foxpass è costruito attorno alle migliori pratiche di sicurezza, aiutando Evident.io a controllare l'accesso sfruttando politiche che limitano l'accesso ad aree specifiche per ruolo e risorse infrastrutturali.
Informazioni su Evident.io
Evident.io è stato il pioniere e leader nell'automazione della sicurezza e della conformità per il cloud pubblico. L'Evident Security Program (ESP) consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di gestire proattivamente il rischio di sicurezza del cloud pubblico, minimizzando la superficie di attacco e migliorando la postura di sicurezza complessiva, tutto da un'unica dashboard.
ESP monitora continuamente l'intera impronta del cloud pubblico di un'organizzazione, identificando e valutando i report. Evident.io era un'azienda privata con sede a Pleasanton, CA e supportata da Bain Capital Ventures, GV, True Ventures e Venrock. Evident.io è stata successivamente acquisita da Palo Alto Networks.
Informazioni su Foxpass
Foxpass fornisce sicurezza RADIUS per server e Wi-Fi. Foxpass assicura che i tuoi ingegneri e server siano protetti utilizzando i metodi di autenticazione esistenti del tuo team e le politiche di accesso automatizzate. Questo viene realizzato tramite la gestione di LDAP, RADIUS e chiavi SSH.
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