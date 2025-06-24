Informazioni sull'imposta sulle vendite di Foxpass
Ecco le risposte alle domande più comuni sulle tasse relative ai tuoi servizi Foxpass.
Come vengono determinate le aliquote fiscali
Le aliquote fiscali variano in base a paese, stato, territorio e città e sono calcolate in base all'aliquota fiscale applicabile al momento dell'addebito Foxpass. Questi importi possono variare nel tempo in base ai requisiti fiscali locali.
Il prezzo di Foxpass include l'imposta sulle vendite?
Il prezzo Foxpass pubblicizzato non include l'imposta sulle vendite. Se l'imposta sulle vendite si applica, è indicata separatamente sulla fattura. Il tuo servizio Foxpass potrebbe essere soggetto all'imposta sulle vendite in alcune aree (in base alle leggi locali sull'imposta sulle vendite) perché Foxpass viene venduto a clienti residenti in tali aree.
Come ottenere una fattura per gli addebiti Foxpass
La tua fattura Foxpass elenca gli addebiti Foxpass e le imposte applicabili. Puoi accedere al tuo Account e andare alla pagina Pagamento per visualizzare o scaricare le tue fatture.
Come inviare le informazioni per l’esenzione fiscale
Se risiedi negli Stati Uniti e desideri inviare informazioni sull'esenzione fiscale, aggiorna il tuo indirizzo di fatturazione/spedizione (aggiornamento nella console web) e fornisci le seguenti informazioni a tax-exempt@splashtop.com prima di completare la transazione o prima del prossimo rinnovo automatico:
Email dell’account Foxpass del proprietario dell’abbonamento
Codice fiscale e/o EIP
Copia del tuo certificato statale di rivendita fiscale/certificato di esenzione
Tipo di esenzione (benefica, rivendita, religiosa, governativa, educativa, ecc.)
Copia del tuo 501(c), se applicabile
Aggiorna l'indirizzo Bill To / Ship To nel tuo account Foxpass (aggiornalo nella console web)
Ti è stato addebitato l'importo fiscale sbagliato?
L'imposta per i servizi Foxpass è determinata dal tuo indirizzo di fatturazione.
Accedi al tuo account [ global | eu | au ] e vai alla sezione Pagamenti per assicurarti che il tuo indirizzo di fatturazione sia corretto.