Foxpass: un'alternativa sicura, veloce e conveniente a FreeRADIUS
Archivia e gestisci i profili utente senza la complessità del fai-da-te e i costi nascosti. Ottieni un RADIUS completamente gestito e pronto per il modello zero trust, che si integra con il tuo IdP e MDM in pochi minuti, non settimane.
Perché i team guardano oltre FreeRADIUS
FreeRADIUS è un server RADIUS open source potente, ma i suoi rischi possono superare i suoi vantaggi. Configurare, ospitare e mantenere FreeRADIUS può richiedere molto tempo, competenze specialistiche e comportare rischi se configurato in modo errato.
Un servizio cloud gestito come Foxpass, invece, elimina questo onere preservando al contempo i vantaggi principali.
Configurazione e implementazione complicate: FreeRADIUS viene spesso criticato per avere troppi “comandi” e file di configurazione. Le organizzazioni con un numero limitato di esperti interni potrebbero avere difficoltà a gestirlo e implementarlo.
Tempi lunghi per ottenere valore: una tipica configurazione fai da te di FreeRADIUS richiede da 2 a 4 settimane, anche per gli amministratori più esperti. Puoi davvero aspettare così a lungo?
Manutenzione continua: FreeRADIUS richiede patch mensili, monitoraggio, backup e manutenzione dell'HA, aggiungendo un'altra attività da gestire per i team IT.
I costi nascosti si accumulano: FreeRADIUS non è gratuito. La configurazione può costare tra $15–20K, oltre a $14.8–20.8K/anno per la manutenzione (esclusi PKI/MDM).
Difficoltà di integrazione: integrare i punti di accesso Wi-Fi con FreeRADIUS e integrarlo con un provider di identità e soluzioni di terze parti (come Microsoft Entra ID o Google Workspace) può risultare complicato. Gli endpoint devono inoltre avere i protocolli RADIUS corretti e devono essere configurati correttamente per garantire il buon funzionamento dell'intera configurazione.
Perché Foxpass è la scelta migliore
Foxpass offre una soluzione RADIUS ospitata nel cloud che ti offre i vantaggi di FreeRADIUS senza l'onere operativo o i costi, erogata come servizio cloud gestito e sicuro con sicurezza zero-trust.
Valore in pochi minuti: noi ci occupiamo del lavoro più impegnativo, così puoi proteggere la tua rete rapidamente.
99,99% di uptime & nessun singolo punto di errore: Foxpass offre alta disponibilità e ridondanza globale integrate. Ogni volta che hai bisogno di aiuto, il nostro esperto team di supporto è pronto per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Integrazioni IdP e MDM: integrati senza problemi con Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF e altro ancora.
Pronto per lo zero trust: proteggi la tua rete con autenticazione basata su identità e certificati su Wi‑Fi e VPN.
Supporto alla conformità: Foxpass ti aiuta a soddisfare i tuoi requisiti di sicurezza con operazioni allineate a SOC 2 e controlli di accesso adatti agli audit, supportati dai framework di sicurezza di Splashtop.
Funzionalità a confronto: Foxpass vs. FreeRADIUS
Distribuzione e operazioni
Foxpass: RADIUS cloud gestito con distribuzione rapida, alta disponibilità e monitoraggio inclusi.
FreeRADIUS: l'infrastruttura self-hosted, le configurazioni, la disponibilità, il monitoraggio e l'applicazione delle patch sono a tuo carico.
Costo totale di proprietà
Foxpass: Disponibile con un abbonamento a prezzo prevedibile, che include aggiornamenti e manutenzione.
FreeRADIUS: configurazione da $15–20K + $14.8–20.8K/anno manutenzione.
Integrazioni
Foxpass: sincronizzazione nativa IdP/MDM per connetterti a Wi‑Fi, VPN ed endpoint.
FreeRADIUS : La configurazione manuale di IdP/AP/endpoint presenta un rischio maggiore di configurazione errata.
Postura di sicurezza
Foxpass: autorizzazione basata su certificati e identità, audit di sicurezza cloud e allineamento zero-trust.
FreeRADIUS: La sicurezza dipende dalla configurazione, dalla frequenza di applicazione delle patch e dal monitoraggio.
Risultati che contano per i leader della sicurezza IT
Vai oltre i semplici elenchi di funzionalità. Ottimizza per risultati misurabili con Foxpass.
Riduci il rischio: elimina le chiavi precondivise (PSK) con 802.1X + RADIUS, accesso basato sull’identità e certificazione avanzata.
Accelera le implementazioni: evita progetti fai-da-te di più settimane e vai live in pochi minuti.
TCO ridotto: Sostituisci le spese in conto capitale e il tempo di amministrazione con un abbonamento prevedibile.
Semplifica gli audit: Policy e registri centralizzati supportano SOC-2 e le revisioni interne.
Come funziona Foxpass nel tuo stack
Foxpass è progettato per i moderni team IT. È pensato per gli sviluppatori, basato su standard e facile da gestire, così puoi proteggere la tua rete senza imporre un carico aggiuntivo al tuo reparto IT.
Collega il tuo IdP: gestisci l'accesso alla rete su larga scala sincronizzando utenti/gruppi da Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin.
Registra i dispositivi: usa l'autenticazione basata su certificati e integrati con Intune, Jamf, Kandji, Mosyle e altro ancora. Oppure abilita l'autenticazione BYOD senza password con Foxpass BYOD Certificate Installer.
Proteggi l'accesso: applica 802.1X per Wi‑Fi e VPN e criteri basati sui ruoli per tenere lontani gli utenti non autorizzati.
Monitora e dimostra: Tieni d'occhio la tua rete con registrazione cloud e stato di visibilità.
Proteggi la tua rete senza costi elevati né complessità