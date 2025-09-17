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Foxpass
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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass: un'alternativa sicura, veloce e conveniente a FreeRADIUS

Archivia e gestisci i profili utente senza la complessità del fai-da-te e i costi nascosti. Ottieni un RADIUS completamente gestito e pronto per il modello zero trust, che si integra con il tuo IdP e MDM in pochi minuti, non settimane.

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Perché i team guardano oltre FreeRADIUS

FreeRADIUS è un server RADIUS open source potente, ma i suoi rischi possono superare i suoi vantaggi. Configurare, ospitare e mantenere FreeRADIUS può richiedere molto tempo, competenze specialistiche e comportare rischi se configurato in modo errato.

Un servizio cloud gestito come Foxpass, invece, elimina questo onere preservando al contempo i vantaggi principali.

  • Configurazione e implementazione complicate: FreeRADIUS viene spesso criticato per avere troppi “comandi” e file di configurazione. Le organizzazioni con un numero limitato di esperti interni potrebbero avere difficoltà a gestirlo e implementarlo.

  • Tempi lunghi per ottenere valore: una tipica configurazione fai da te di FreeRADIUS richiede da 2 a 4 settimane, anche per gli amministratori più esperti. Puoi davvero aspettare così a lungo?

  • Manutenzione continua: FreeRADIUS richiede patch mensili, monitoraggio, backup e manutenzione dell'HA, aggiungendo un'altra attività da gestire per i team IT.

  • I costi nascosti si accumulano: FreeRADIUS non è gratuito. La configurazione può costare tra $15–20K, oltre a $14.8–20.8K/anno per la manutenzione (esclusi PKI/MDM).

  • Difficoltà di integrazione: integrare i punti di accesso Wi-Fi con FreeRADIUS e integrarlo con un provider di identità e soluzioni di terze parti (come Microsoft Entra ID o Google Workspace) può risultare complicato. Gli endpoint devono inoltre avere i protocolli RADIUS corretti e devono essere configurati correttamente per garantire il buon funzionamento dell'intera configurazione.


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

Perché Foxpass è la scelta migliore

Foxpass offre una soluzione RADIUS ospitata nel cloud che ti offre i vantaggi di FreeRADIUS senza l'onere operativo o i costi, erogata come servizio cloud gestito e sicuro con sicurezza zero-trust.

  • Valore in pochi minuti: noi ci occupiamo del lavoro più impegnativo, così puoi proteggere la tua rete rapidamente.

  • 99,99% di uptime & nessun singolo punto di errore: Foxpass offre alta disponibilità e ridondanza globale integrate. Ogni volta che hai bisogno di aiuto, il nostro esperto team di supporto è pronto per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

  • Integrazioni IdP e MDM: integrati senza problemi con Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF e altro ancora.

  • Pronto per lo zero trust: proteggi la tua rete con autenticazione basata su identità e certificati su Wi‑Fi e VPN.

  • Supporto alla conformità: Foxpass ti aiuta a soddisfare i tuoi requisiti di sicurezza con operazioni allineate a SOC 2 e controlli di accesso adatti agli audit, supportati dai framework di sicurezza di Splashtop.


Funzionalità a confronto: Foxpass vs. FreeRADIUS

Distribuzione e operazioni

  • Foxpass: RADIUS cloud gestito con distribuzione rapida, alta disponibilità e monitoraggio inclusi.

  • FreeRADIUS: l'infrastruttura self-hosted, le configurazioni, la disponibilità, il monitoraggio e l'applicazione delle patch sono a tuo carico.

Costo totale di proprietà

  • Foxpass: Disponibile con un abbonamento a prezzo prevedibile, che include aggiornamenti e manutenzione.

  • FreeRADIUS: configurazione da $15–20K + $14.8–20.8K/anno manutenzione.

Integrazioni

  • Foxpass: sincronizzazione nativa IdP/MDM per connetterti a Wi‑Fi, VPN ed endpoint.

  • FreeRADIUS : La configurazione manuale di IdP/AP/endpoint presenta un rischio maggiore di configurazione errata.

Postura di sicurezza

  • Foxpass: autorizzazione basata su certificati e identità, audit di sicurezza cloud e allineamento zero-trust.

  • FreeRADIUS: La sicurezza dipende dalla configurazione, dalla frequenza di applicazione delle patch e dal monitoraggio.


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

Risultati che contano per i leader della sicurezza IT

Vai oltre i semplici elenchi di funzionalità. Ottimizza per risultati misurabili con Foxpass.

  • Riduci il rischio: elimina le chiavi precondivise (PSK) con 802.1X + RADIUS, accesso basato sull’identità e certificazione avanzata.

  • Accelera le implementazioni: evita progetti fai-da-te di più settimane e vai live in pochi minuti.

  • TCO ridotto: Sostituisci le spese in conto capitale e il tempo di amministrazione con un abbonamento prevedibile.

  • Semplifica gli audit: Policy e registri centralizzati supportano SOC-2 e le revisioni interne.


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

Come funziona Foxpass nel tuo stack

Foxpass è progettato per i moderni team IT. È pensato per gli sviluppatori, basato su standard e facile da gestire, così puoi proteggere la tua rete senza imporre un carico aggiuntivo al tuo reparto IT.

  • Collega il tuo IdP: gestisci l'accesso alla rete su larga scala sincronizzando utenti/gruppi da Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin.

  • Registra i dispositivi: usa l'autenticazione basata su certificati e integrati con Intune, Jamf, Kandji, Mosyle e altro ancora. Oppure abilita l'autenticazione BYOD senza password con Foxpass BYOD Certificate Installer.

  • Proteggi l'accesso: applica 802.1X per Wi‑Fi e VPN e criteri basati sui ruoli per tenere lontani gli utenti non autorizzati.

  • Monitora e dimostra: Tieni d'occhio la tua rete con registrazione cloud e stato di visibilità.


Proteggi la tua rete senza costi elevati né complessità

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Riconoscimenti e premi

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
Zero Trust Security award

Domande frequenti

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