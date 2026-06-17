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Foxpass
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Premi Foxpass

Foxpass di Splashtop è tra le soluzioni cloud leader per RADIUS, PKI e gestione delle identità. I professionisti IT ci scelgono per l'affidabilità, la facilità di implementazione e un controllo degli accessi ai vertici del settore.

Premi Foxpass

G2

Best Results - Summer 2026

La soluzione cloud PKI e RADIUS Foxpass di Splashtop è stata premiata per aver fornito i migliori risultati nei report di G2 Summer.

SourceForge

Top Performer - Primavera 2026

Grazie al merito degli utenti, Foxpass si è aggiudicato il badge “Top Performer” di SourceForge, classificandosi nel primo 10% tra oltre 100.000 prodotti software presenti sulla piattaforma. Scopri di più

G2

Momentum Leader

Foxpass è stata riconosciuta da G2 come “Momentum Leader” in quattro categorie: microsegmentazione, controllo degli accessi alla rete (NAC), gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) e gestione degli accessi privilegiati (PAM)

GetApp

Valutazione: 4,9/5

Ha ricevuto una valutazione di 4,9 stelle su GetApp. Scopri perché le aziende di tutto il mondo si affidano a Foxpass per proteggere le loro reti.

Capterra

Valutazione: 4,9/5

Con una valutazione di 4,9/5 su Capterra, i professionisti IT concordano sul fatto che Foxpass offra le soluzioni RADIUS e LDAP cloud più affidabili e facili da implementare presenti sul mercato.

Software Advice

Valutazione: 4,8/5

Foxpass offre una soluzione di gestione delle identità senza soluzione di continuità, ospitata su cloud, consigliata dai team tecnologici moderni.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Vincitore del premio per la sicurezza del campus - 2024

Splashtop si è aggiudicata il premio Platinum nell'ambito dei 2024 Secure Campus Awards per la sua soluzione Foxpass Cloud RADIUS, riconosciuta per l'eccellenza nel controllo degli accessi e nella gestione basata sul cloud.

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Cybersecurity Gold Winner 2024

Foxpass è stata proclamata vincitrice del premio Gold ai Globee® Awards 2024 per la sicurezza informatica, consolidando la sua posizione di leader del settore nella gestione delle identità e degli accessi.

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