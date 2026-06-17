Premi Foxpass
Foxpass di Splashtop è tra le soluzioni cloud leader per RADIUS, PKI e gestione delle identità. I professionisti IT ci scelgono per l'affidabilità, la facilità di implementazione e un controllo degli accessi ai vertici del settore.
Premi Foxpass
G2
Best Results - Summer 2026
La soluzione cloud PKI e RADIUS Foxpass di Splashtop è stata premiata per aver fornito i migliori risultati nei report di G2 Summer.
SourceForge
Top Performer - Primavera 2026
Grazie al merito degli utenti, Foxpass si è aggiudicato il badge “Top Performer” di SourceForge, classificandosi nel primo 10% tra oltre 100.000 prodotti software presenti sulla piattaforma. Scopri di più
G2
Momentum Leader
Foxpass è stata riconosciuta da G2 come “Momentum Leader” in quattro categorie: microsegmentazione, controllo degli accessi alla rete (NAC), gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) e gestione degli accessi privilegiati (PAM)
GetApp
Valutazione: 4,9/5
Ha ricevuto una valutazione di 4,9 stelle su GetApp. Scopri perché le aziende di tutto il mondo si affidano a Foxpass per proteggere le loro reti.
Capterra
Valutazione: 4,9/5
Con una valutazione di 4,9/5 su Capterra, i professionisti IT concordano sul fatto che Foxpass offra le soluzioni RADIUS e LDAP cloud più affidabili e facili da implementare presenti sul mercato.
Software Advice
Valutazione: 4,8/5
Foxpass offre una soluzione di gestione delle identità senza soluzione di continuità, ospitata su cloud, consigliata dai team tecnologici moderni.
Secure Campus Awards
Vincitore del premio per la sicurezza del campus - 2024
Splashtop si è aggiudicata il premio Platinum nell'ambito dei 2024 Secure Campus Awards per la sua soluzione Foxpass Cloud RADIUS, riconosciuta per l'eccellenza nel controllo degli accessi e nella gestione basata sul cloud.
Globee Awards
Cybersecurity Gold Winner 2024
Foxpass è stata proclamata vincitrice del premio Gold ai Globee® Awards 2024 per la sicurezza informatica, consolidando la sua posizione di leader del settore nella gestione delle identità e degli accessi.