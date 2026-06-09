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Karthik Gooli

Karthik Gooli

Ingegnere Capo

Karthik è un Sr Staff Engineer presso Splashtop. Karthik è appassionato nel risolvere complesse sfide di scalabilità e ha una comprovata esperienza nel trasformare prototipi in sistemi di produzione scalabili che generano un significativo valore aziendale. Nel tempo libero, gli piace giocare a pickleball, fare gite panoramiche senza una meta precisa e fare escursioni per esplorare nuovi luoghi, cibi e culture.

Articoli di Karthik Gooli

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