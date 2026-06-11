Chez Foxpass, rien n’est plus important pour nous que la confidentialité et l’intégrité des données de nos clients. Assurer la sécurité des informations sur les employés de nos clients et de leurs données d’infrastructure est un défi que nous relevons de front !
À ce titre, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons terminé notre audit de conformité SOC 2 Type I.
La conformité SOC2 garantit que nous appliquons les meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité, d’intégrité du traitement, de confidentialité et de protection de vos données. Nous nous sommes associés à A-LIGN pour notre certification SOC 2.
Si vous souhaitez lire notre rapport, contactez-nous directement et nous serons ravis de vous en fournir un exemplaire.
De plus, nous prévoyons de finaliser notre audit de conformité SOC 2 Type II d’ici la fin de l’année civile.
La certification de type I démontre que nous avons mis en place les mécanismes appropriés de cybersécurité, tandis que le type II indique que nous les utilisons de manière continue.
Comme toujours, si vous avez des questions, contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com ou via le chat Intercom en bas à droite du site.
– L’équipe Foxpass
Renforcez votre sécurité
Vous souhaitez protéger votre réseau tout en permettant un accès rapide et sécurisé ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs coûteuses :