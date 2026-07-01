À mesure que les organisations se développent dans plusieurs régions et renforcent leur posture de sécurité, la résidence des données est devenue une exigence essentielle pour la gestion des identités et des accès (IAM), les services de certificats, l’authentification RADIUS et les services d’annuaire. Les cadres de conformité, du RGPD dans l’UE aux principes australiens de protection de la vie privée (APPs), exigent de plus en plus des entreprises qu’elles sachent où se trouvent les données d’identité et comment elles sont protégées.
Pour répondre à ces attentes, Foxpass exploite des piles de données régionales dédiées dans l’UE, en Australie et en Amérique du Nord, offrant aux clients la flexibilité de choisir où leurs données d’authentification, leurs journaux et leurs mappages d’identité sont traités et stockés. C’est un élément fondamental de l’engagement de Foxpass en matière de conformité mondiale.
Résidence des données vs souveraineté des données : quelle différence ?
Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, ces termes répondent à des besoins de conformité différents :
Résidence des données : L’endroit où vos données sont stockées, généralement requis par les cadres de conformité, les équipes achats ou les contrats. Exemples :
« Toutes les données des clients de l’UE doivent être hébergées dans l’UE. »
« Les journaux d’authentification doivent rester sur le territoire australien. »
Souveraineté des données : quelles lois s'appliquent à ces données en fonction de leur emplacement physique. Par exemple :
Les données stockées dans l’UE doivent respecter les normes du RGPD.
Les données stockées en Australie sont régies par l’Australian Privacy Act et les APPs.
Les données US/NA relèvent des réglementations régionales et des contrôles contractuels.
En bref : résidence = lieu, et souveraineté = autorité légale
Foxpass permet à ses clients de garder le contrôle sur les deux en laissant les organisations choisir une pile de données régionale conforme à leurs exigences réglementaires locales.
Comment Foxpass gère la résidence des données selon les régions
L’architecture de Foxpass est conçue pour offrir une conformité réglementaire claire et des performances élevées.
Piles UE et Australie : traitement et réplication dans la région
Les données d’authentification, les journaux, les métadonnées d’annuaire et les événements liés aux certificats sont traités et stockés dans la région.
Ces piles répondent aux besoins des clients ayant des exigences strictes en matière de résidence des données RGPD ou APP.
Pile Amérique du Nord: ancrée dans la région avec des performances mondiales
L’environnement nord-américain constitue notre empreinte mondiale.
Les magasins de données de référence et le traitement principal restent ancrés en Amérique du Nord, garantissant la cohérence et la conformité réglementaire.
Des emplacements edge dans le monde entier accélèrent les demandes d’authentification pour les équipes réparties à l’échelle mondiale.
Ce modèle maintient l’intégrité de la conformité tout en offrant des performances RADIUS, LDAP et de vérification de certificats à faible latence pour les utilisateurs internationaux.
Pourquoi la résidence des données est importante pour l’IAM, l’authentification et la PKI
Les données d’identité, les journaux d’authentification, les appartenances à des groupes, les registres de délivrance de certificats et l’historique d’accès relèvent souvent de catégories réglementées. Dans les cadres de conformité modernes, ces éléments sont considérés comme des données sensibles de sécurité opérationnelle et doivent être régis en conséquence.
Cela impacte :
Authentification basée sur des certificats (CBA)
Journaux d’authentification RADIUS et LDAP
Synchronisation des répertoires et mappages d’identité
Registres de délivrance de certificats BYOD
Journaux d’inscription SCEP pilotée par MDM
Clé SSH et données d’autorisation basées sur les rôles
Les principaux facteurs de conformité liés à la résidence des données incluent :
RGPD (UE)
Exige un traitement licite et des règles strictes en matière de transferts de données.
Les responsables du traitement doivent veiller à ce que les données d’identité soient conservées au sein de l’UE, sauf si des protections adéquates sont en place.
ISO 27001 / ISO 27017
Met l’accent sur les restrictions géographiques pour les données sensibles et sur une documentation claire des flux de données.
La résidence réduit le périmètre d’audit et la documentation requise pour les transferts vers des pays tiers.
SOC 2
Pas de caractère prescriptif en matière de géographie, mais les auditeurs exigent de la clarté sur les flux de données et le lieu de stockage.
Des piles spécifiques à chaque région simplifient les explications d’audit et réduisent le traitement des exceptions.
Loi australienne sur la confidentialité & APPs (AU)
L’APP 8 exige des contrôles stricts lors de la divulgation de données personnelles en dehors de l’Australie.
Stocker les données d’authentification dans le pays aide les organisations à éviter les évaluations de divulgation transfrontalière.
Contrôles sectoriels (finance, administration, enseignement supérieur, santé)
De nombreuses équipes achats exigent que les données soient traitées dans la même région avant d’approuver un fournisseur IAM ou PKI.
Comment Foxpass vous aide à répondre aux exigences de résidence des données
Foxpass répond aux besoins de conformité régionale dans l’ensemble de ses services principaux, notamment Cloud RADIUS, Cloud LDAP, Cloud PKI, SSH Key Management et Directory Sync.
Les piles spécifiques à chaque région vous offrent :
Traitement local des données d’identité de l’UE et de l’AU
Contrôle des données ancré en Amérique du Nord, avec des emplacements edge mondiaux pour accélérer les demandes d’authentification
Réduisez la complexité des audits en limitant les flux de données transfrontaliers
Redondance locale pour une authentification fiable dans chaque région
Latence réduite pour les équipes internationales effectuant une authentification par certificat ou basée sur l’identité
Des limites de flux de données claires et documentées pour les audits RGPD, APP, ISO ou SOC 2
Ce qui reste dans votre région :
Journaux d’authentification des utilisateurs
Événements d'intégration RADIUS, LDAP et BYOD
Enregistrements d’inscription des certificats (Cloud PKI / SCEP)
Métadonnées de synchronisation d’annuaire
Mappages des politiques et des appartenances aux groupes
Rôles configurés et listes de contrôle d’accès
Métadonnées de clé SSH
Cela garantit une protection solide de la confidentialité et de la conformité tout en préservant les performances pour les équipes réparties à l’échelle mondiale.
La résidence des données comme levier du Zero Trust
La sécurité Zero Trust repose sur :
Vérification continue
Signaux d’identité forts
Traçabilité des accès vérifiable
Journaux de sécurité liés à une région
Confiance basée sur des certificats
Application de la posture de l’appareil
L’architecture régionale de Foxpass renforce chaque aspect de ce modèle, en garantissant que vos données d’identité restent locales là où elles doivent l’être, tout en maintenant une authentification rapide où que votre équipe travaille.
Résumé
La résidence des données est désormais une exigence essentielle pour les organisations opérant dans le cadre du RGPD, de l’ISO 27001, du SOC 2, des Australian Privacy Principles et des frameworks modernes de confiance zéro. Avec les piles de données régionales isolées de Foxpass dans l’UE, en Australie et en Amérique du Nord, les équipes bénéficient de :
Traitement dans la région pour les clients de l’UE et de l’AU
Stockage ancré en Amérique du Nord pour les opérations mondiales
Des emplacements edge dans le monde entier pour une authentification rapide sans déplacer les données principales
Charge de conformité réduite
Contrôle juridictionnel clair
Performances améliorées pour l’authentification basée sur des certificats et sur l’identité
Foxpass garantit que vos données d’identité sont stockées et traitées là où vos réglementations l’exigent, tout en offrant les performances mondiales qu’attendent les organisations modernes.