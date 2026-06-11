« Seuls nous pouvons faire si peu. Ensembles, nous pouvons faire beaucoup. » - Helen Keller
Dans le monde d’aujourd’hui, le personnel et les élèves des universités et même des écoles primaires et secondaires évoluent sur différents établissements. Pour ce faire, l’accès à Internet est essentiel. C’est pour cette raison qu’Eduroam a été créé !
Eduroam (Education Roaming) se distingue par son excellence en termes de mise en réseau à l’échelle mondiale. La cerise sur le gâteau est que Foxpass peut faire office de serveur RADIUS robuste derrière ce réseau, offrant deux options d’authentification : SCEP basée sur RADIUS et classique basée sur un nom d’utilisateur et un mot de passe. Continuez votre lecture pour découvrir la relation synergique entre Eduroam et Foxpass.
Comprendre Eduroam : une révolution dans les réseaux universitaires
Eduroam est plus qu’un simple réseau Wi-Fi ; il s’agit d’un projet collaboratif visant à simplifier la vie des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Imaginez pouvoir entrer dans un établissement à l’autre bout du monde et vous connecter instantanément à un réseau sécurisé et rapide en utilisant les identifiants de connexion de votre université de résidence. C’est ce que vous propose Eduroam !
Les principales caractéristiques qui rendent Eduroam indispensable :
Couverture mondiale : opérationnel dans plus de 100 pays, ce qui en fait un service véritablement international.
Sécurité professionnelle : utilise des protocoles de chiffrement et d’authentification de pointe.
Convivialité moderne : authentification unique (SSO) à l’aide de vos identifiants existants.
Accès universel : disponible dans les amphithéâtres, les bibliothèques, les cafétérias et même les espaces extérieurs des campus - partout où se trouvent vos points d’accès.
L’importance inégalée d’Eduroam pour l’éducation moderne
Faciliter l’apprentissage et la recherche à l’échelle mondiale
L’époque où la recherche et l’éducation étaient confinées à des limites physiques est révolue. Avec Eduroam, un chercheur australien peut facilement poursuivre ses travaux tout en participant à un séminaire en Europe ou aux États-Unis, par exemple.
Établir la norme d’excellence en matière de sécurité et de fiabilité
La confidentialité des données et la sécurité des réseaux sont aujourd’hui plus importantes que jamais. Les protocoles de sécurité robustes d’Eduroam en font l’un des réseaux éducatifs les plus sûrs au monde.
Comment un serveur RADIUS permet à Eduroam de fonctionner
Dans les coulisses de ce réseau mondial se trouve un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) qui valide chaque tentative de connexion. Le serveur communique avec les services d’authentification de l’établissement d’origine pour vérifier les informations d’identification et autoriser l’accès, servant ainsi de colonne vertébrale au service Eduroam.
WB Alliance et OpenRoaming
Eduroam et Foxpass sont tous deux membres de l’organisation à but non lucratif WB Alliance / OpenRoaming. OpenRoaming a pour objectif de permettre aux utilisateurs de se connecter à des réseaux dans le monde entier sans avoir à réauthentifier un appareil donné sur un réseau particulier. Eduroam le fait déjà pour de nombreux enseignants et étudiants dans le monde entier sur son réseau. Des entreprises comme AT&T, T-Mobile, Intel, Cisco, etc. sponsorisent WB Alliance. Foxpass est ravi de faire partie de ce partenariat, qui permet à Eduroam d’exister.
Foxpass : le couteau suisse des serveurs RADIUS pour Eduroam
Foxpass améliore Eduroam en offrant une flexibilité inégalée grâce à deux méthodes d’authentification différentes mais tout aussi sûres : SCEP basée sur RADIUS et classique basée sur un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Renforcer la sécurité avec SCEP
Le protocole SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) permet l’émission automatique et sécurisée de certificats. En employant Foxpass comme serveur SCEP basé sur RADIUS pour Eduroam, les établissements d’enseignement peuvent utiliser des certificats numériques pour renforcer la sécurité de l’authentification sur le réseau.
Accès classique basé sur nom d’utilisateur et mot de passe
Pour ceux qui préfèrent s’en tenir aux méthodes classiques, Foxpass prend en charge l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe. En effet, un utilisateur peut se connecter en utilisant son compte Okta, Onelogin, Google WorkSpace ou Office 365, si l’équipe informatique décide de synchroniser les utilisateurs via l’une de ces méthodes. Nous trouvons cette fonctionnalité très pratique, car un utilisateur est déprovisionné de Foxpass/Eduroam lorsqu’il est supprimé de l’un de ces systèmes.
Avantages supplémentaires de l’utilisation de Foxpass comme serveur RADIUS Eduroam
Évolutivité illimitée : conçu pour répondre aux besoins de tous les établissements, qu’ils aient des centaines d’utilisateurs ou des dizaines de milliers.
Intégration optimale : Foxpass peut s’intégrer aux fournisseurs d’identité cloud populaires comme Google Workspace ou Office 365.
Supervision et analyses inégalées: vous pouvez consulter les tentatives de connexion
Conformité simplifiée : avec Foxpass, il devient beaucoup plus facile de respecter les normes de conformité du secteur telles que HIPAA, FERPA, COPA, etc.
Construire un avenir synergique pour le réseautage universitaire
Dans le contexte en perpétuelle évolution de la recherche universitaire et de l’enseignement, Eduroam et Foxpass constituent des partenaires parfaits. Ensemble, ils fournissent non seulement les éléments de base d’un réseau sécurisé et accessible, mais ils offrent également la flexibilité dont les établissements d’enseignement modernes ont besoin. Grâce à ses deux options d’authentification et à ses fonctions de sécurité robustes, Foxpass est le serveur RADIUS idéal pour Eduroam, permettant d’enrichir encore davantage l’expérience éducative des universités du monde entier.
Pour plus de détails sur la façon dont Foxpass peut améliorer votre expérience Eduroam, contactez-nous dès aujourd’hui.