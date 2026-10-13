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Intune + Splashtop

Schließen Sie den Kreis mit Foxpass

Sicherer Netzwerkzugriff, indem Intune-Identitäts- und Geräte-Compliance-Signale in die Authentifizierung von Foxpass Cloud RADIUS + PKI eingebunden werden.

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Bringen Sie Intune-Gerätevertrauen in die Netzwerkauthentifizierung

Intune hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Geräten, der Bereitstellung von Netzwerkprofilen und der Bewertung der Compliance. Wenn sich jedoch ein Gerät mit einem WPA2-Enterprise- oder WPA3-Enterprise-Drahtlosnetzwerk oder mit einem VPN verbindet, das RADIUS verwendet, muss ein Netzwerkauthentifizierungsdienst die Verbindung weiterhin validieren.

Foxpass Cloud RADIUS bringt Identitäts- und Gerätekontext in diese Entscheidung ein und hilft Unternehmen, den Netzwerkzugriff mit den Systemen zu steuern, die sie bereits verwenden. 

Zugriff mit Identitäts- und Gerätekontext steuern

Foxpass verwendet Identität, Gruppenzugehörigkeit, Gerätemanagementstatus und Intune-Compliance-Signale, um:

  • Vertrauenswürdigen Benutzern und Geräten Zugriff gewähren

  • Nicht konforme Geräte blockieren oder unter Quarantäne stellen

  • VLAN-Zugriff basierend auf Identität oder Gerätekontext zuweisen


Zertifikatbasierte Authentifizierung hinzufügen

Gehen Sie über Passwörter hinaus und verwenden Sie Zertifikate, um verwaltete Geräte für den Wi-Fi- und VPN-Zugriff zu authentifizieren.

  • Verwenden Sie EAP-TLS, um Geräte mit Zertifikaten statt mit Passwörtern zu validieren.

  • Stellen Sie Zertifikatsprofile über Intune auf verwalteten Geräten bereit.

  • Nutzen Sie Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS für einen flexiblen, cloudnativen Weg zum passwortlosen Zugriff.


Vorteile von Foxpass mit Intune

  • Gerätekonformität durchsetzen

    Verwenden Sie den Intune-Konformitätsstatus, um den Netzwerkzugriff zuzulassen oder zu verweigern.

  • Secure remote access management icon

    Wenden Sie granulare Zugriffsrichtlinien an

    Nutzen Sie Identitäts- und Gerätekontext, um zu steuern, wer Netzwerkzugriff erhält.

  • Infrastrukturaufwand reduzieren

    Verwenden Sie cloudbasiertes RADIUS, um die Verwaltung lokaler RADIUS-Server überflüssig zu machen.

  • Unterstützen Sie passwortlose Authentifizierung

    Verwenden Sie Zertifikate, um passwortlosen Zugriff auf Wi‑Fi und VPN zu ermöglichen.

Erweitern Sie die Intune-Sicherheit auf jede Netzwerkverbindung

Bringen Sie Identität, Gerätekonformität und richtlinienbasierte Kontrolle in die WLAN- und RADIUS-basierte VPN-Authentifizierung mit Foxpass Cloud RADIUS.

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