Intune + Splashtop
Schließen Sie den Kreis mit Foxpass
Sicherer Netzwerkzugriff, indem Intune-Identitäts- und Geräte-Compliance-Signale in die Authentifizierung von Foxpass Cloud RADIUS + PKI eingebunden werden.
Bringen Sie Intune-Gerätevertrauen in die Netzwerkauthentifizierung
Intune hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Geräten, der Bereitstellung von Netzwerkprofilen und der Bewertung der Compliance. Wenn sich jedoch ein Gerät mit einem WPA2-Enterprise- oder WPA3-Enterprise-Drahtlosnetzwerk oder mit einem VPN verbindet, das RADIUS verwendet, muss ein Netzwerkauthentifizierungsdienst die Verbindung weiterhin validieren.
Foxpass Cloud RADIUS bringt Identitäts- und Gerätekontext in diese Entscheidung ein und hilft Unternehmen, den Netzwerkzugriff mit den Systemen zu steuern, die sie bereits verwenden.
Zugriff mit Identitäts- und Gerätekontext steuern
Foxpass verwendet Identität, Gruppenzugehörigkeit, Gerätemanagementstatus und Intune-Compliance-Signale, um:
Vertrauenswürdigen Benutzern und Geräten Zugriff gewähren
Nicht konforme Geräte blockieren oder unter Quarantäne stellen
VLAN-Zugriff basierend auf Identität oder Gerätekontext zuweisen
Zertifikatbasierte Authentifizierung hinzufügen
Gehen Sie über Passwörter hinaus und verwenden Sie Zertifikate, um verwaltete Geräte für den Wi-Fi- und VPN-Zugriff zu authentifizieren.
Verwenden Sie EAP-TLS, um Geräte mit Zertifikaten statt mit Passwörtern zu validieren.
Stellen Sie Zertifikatsprofile über Intune auf verwalteten Geräten bereit.
Nutzen Sie Foxpass Cloud PKI und Cloud RADIUS für einen flexiblen, cloudnativen Weg zum passwortlosen Zugriff.
Vorteile von Foxpass mit Intune
Gerätekonformität durchsetzen
Verwenden Sie den Intune-Konformitätsstatus, um den Netzwerkzugriff zuzulassen oder zu verweigern.
Wenden Sie granulare Zugriffsrichtlinien an
Nutzen Sie Identitäts- und Gerätekontext, um zu steuern, wer Netzwerkzugriff erhält.
Infrastrukturaufwand reduzieren
Verwenden Sie cloudbasiertes RADIUS, um die Verwaltung lokaler RADIUS-Server überflüssig zu machen.
Unterstützen Sie passwortlose Authentifizierung
Verwenden Sie Zertifikate, um passwortlosen Zugriff auf Wi‑Fi und VPN zu ermöglichen.
Erweitern Sie die Intune-Sicherheit auf jede Netzwerkverbindung
Bringen Sie Identität, Gerätekonformität und richtlinienbasierte Kontrolle in die WLAN- und RADIUS-basierte VPN-Authentifizierung mit Foxpass Cloud RADIUS.