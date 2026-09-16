Russell Education Trust vereinfacht sicheren Wi‑Fi-Zugriff mit Foxpass Cloud RADIUS
Wie ein schlankes IT-Team im Bildungsbereich die lokale RADIUS-Infrastruktur durch cloudbasierte, zertifikatbasierte Authentifizierung an mehreren Schulstandorten ersetzt hat.
Die Herausforderung
Vor Foxpass verließ sich Russell Education Trust auf lokale Microsoft NPS-Dienste und physische Server, um den Wi‑Fi-Zugriff zu authentifizieren. Diese Einrichtung funktionierte, verursachte jedoch Infrastruktur-Overhead und schränkte die Möglichkeiten des Teams ein, auf zertifikatbasierte Authentifizierung umzustellen. Da sich die Mitarbeitenden zwischen den Schulstandorten bewegten, erschwerten inkonsistente SSIDs und unterschiedliche Zugriffserlebnisse außerdem die Bereitstellung der nahtlosen Erfahrung, die sich der Trust wünschte.
Passwortbasierter Zugriff sorgte außerdem für Sicherheitsbedenken. In einer Bildungsumgebung wurden Passwörter geteilt, wiederverwendet oder offengelegt, sodass IT-Teams wiederholt Anmeldedaten zurücksetzen und Benutzer erneut schulen mussten. Russell Education Trust wollte einen sichereren Ansatz, der das Netzwerk schützt, ohne für Mitarbeitende oder die IT unnötige Komplexität hinzuzufügen.
Die Lösung
Nach der Recherche zu cloudbasierten RADIUS- und zertifikatsbasierten Authentifizierungsoptionen entschied sich Russell Education Trust für Foxpass Cloud RADIUS. Foxpass bot die richtige Mischung aus Funktionalität, Flexibilität und Preis-Leistungs-Verhältnis und gab dem Trust damit eine praktische Möglichkeit, die Abhängigkeit von lokalen RADIUS-Servern zu verringern und einen stärker Cloud-orientierten Ansatz für sicheren Netzwerkzugriff zu unterstützen.
Mit Foxpass konnte das Team für verwaltete Geräte eine zertifikatsbasierte Authentifizierung nutzen und bei Bedarf weiterhin benutzername-und-passwortbasiertes RADIUS unterstützen. Foxpass authentifiziert auch über Microsoft 365 und hilft dem Trust dabei, seine Abhängigkeit von lokaler Identitätsinfrastruktur zu verringern, während er den Übergang zu einer Cloud-First-Architektur fortsetzt.
Implementierung
Die Einführung erfolgte in einem engen Zeitrahmen. Russell Education Trust entdeckte Foxpass während der Sommerferien und hatte nur wenige Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, es einzurichten und sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Mit Unterstützung des Foxpass-Supports konfigurierte das Team das Produkt, verband Zugangspunkte und begann im Hintergrund damit, Zertifikate an den Schulen auszurollen.
„Wir hatten drei Tage Zeit, um alles einzurichten und zum Laufen zu bringen“, sagte Dan Hamilton, IT Engineer beim Russell Education Trust. „Wir haben alles auf all unseren Geräten sehr schnell eingerichtet und im Hintergrund begonnen, Zertifikate für alle Schulen auszurollen, während wir alles konfiguriert haben.“
Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, zertifikatbasiertes Wi‑Fi zu erhalten, entscheiden Sie sich für Foxpass.
Dan Hamilton, IT-Ingenieur, Russell Education Trust
Ergebnisse
Konsistenter Zugriff an allen Schulstandorten
Foxpass half Russell Education Trust dabei, den Wi‑Fi-Zugang an seinen Schulen zu standardisieren. Durch das Spiegeln von SSIDs und die Aktivierung zertifikatsbasierter Authentifizierung können Mitarbeitende, die zwischen Standorten wechseln, eine konsistentere Verbindung herstellen, ohne dass die IT für jeden Standort separate Zugangserlebnisse verwalten muss.
Stärkere Wi‑Fi-Sicherheit mit weniger Passwortrisiken
Durch die Umstellung verwalteter Geräte auf zertifikatsbasierte Authentifizierung verringerte der Trust seine Abhängigkeit von Passwörtern, die weitergegeben oder offengelegt werden konnten. Für Gäste und BYOD-Nutzer arbeitet Foxpass mit dem voucherbasierten Captive Portal des Trusts zusammen und hilft dem Team, Lücken in verschiedenen Zugriffsszenarien zu schließen.
Weniger täglicher Verwaltungsaufwand für die IT
Nach der Bereitstellung wurde Foxpass zu einem wartungsarmen Bestandteil der Umgebung des Trusts. Gruppen für Mitarbeitende, Sixth Form, Auftragnehmer und Governors werden in Microsoft dynamisch aktualisiert und über Foxpass synchronisiert, wodurch manuelle Aktualisierungen reduziert werden. Das Team nutzt das Dashboard jetzt hauptsächlich nur noch zur Fehlerbehebung, zur Protokollprüfung oder für Konfigurationsänderungen.
Warum Foxpass
Für Russell Education Trust bot Foxpass einen unkomplizierten Weg zu stärkerer, Cloud-first Wi‑Fi-Sicherheit. Der Trust konnte die lokale RADIUS-Infrastruktur ersetzen, zertifikatsbasierte Authentifizierung einführen, den Zugriff über mehrere Schulstandorte hinweg unterstützen und die laufende Verwaltung vereinfachen, ohne unnötige Komplexität einzuführen.
Über den Kunden
Russell Education Trust ist ein in Großbritannien ansässiger Bildungsträger, der im Süden Englands eine Reihe von Grundschulen, weiterführenden Schulen und Schulen der Sekundarstufe II betreibt. Mit einem schlanken zentralen IT-Team, das für die strategische Planung, die Infrastruktur und den täglichen Support an mehreren Standorten verantwortlich ist, benötigte der Bildungsträger eine konsistentere und sicherere Möglichkeit, den Wi‑Fi-Zugang für Mitarbeitende, verwaltete Geräte, Gäste und BYOD-Nutzer zu verwalten.