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Foxpass
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Foxpass Awards

Foxpass von Splashtop wird durchweg als leistungsstarke Lösung für Cloud-RADIUS, PKI und Identitätsmanagement bewertet. IT-Fachleute und Systemadministratoren schätzen die branchenführende Zugriffskontrolle, Zuverlässigkeit und einfache Implementierung.

Foxpass-Auszeichnungen

G2

Beste Ergebnisse – Sommer 2026

Die Foxpass-Cloud-PKI- und -RADIUS-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports für die besten Ergebnisse ausgezeichnet.

SourceForge

Spitzenreiter – Frühjahr 2026

Foxpass hat sich diese Auszeichnung durch hervorragende Nutzerleistungen verdient und wurde mit dem SourceForge Top Performer-Siegel ausgezeichnet. Damit zählt es zu den besten 10 % der über 100.000 Softwareprodukte der gesamten Plattform. Mehr erfahren

G2

Momentum-Führer

Foxpass wird von G2 in vier Kategorien als Momentum Leader anerkannt: Mikrosegmentierung, Netzwerkzugriffskontrolle (NAC), Certificate Lifecycle (CLM) und Privileged Access Management (PAM).

GetApp

Bewertung: 4,9/5

Auf GetApp wurde die App mit 4,9 Sternen bewertet. Erfahren Sie, warum Teams weltweit auf Foxpass vertrauen, um ihre Netzwerke zu sichern.

Capterra

Bewertung: 4,9/5

Mit einer Bewertung von 4,9/5 auf capterra sind sich IT Experten einig, dass Foxpass die zuverlässigsten und am einfachsten zu implementierenden cloud RADIUS und LDAP Lösungen auf dem Markt bietet.

Software Advice

Bewertung: 4,8/5

Foxpass bietet das nahtlose, cloudbasierte Identitätsmanagement, das moderne Technologie-Teams empfehlen.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure-Campus-Auszeichnungen

Gewinner im Bereich Campussicherheit - 2024

Splashtop wurde bei den Secure Campus Awards 2024 für seine Foxpass Cloud RADIUS-Lösung mit dem Platin-Award ausgezeichnet, die für herausragende Leistungen in den Bereichen Zugriffskontrolle und cloudbasiertes Management ausgezeichnet wurde.

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Goldgewinner im Bereich Cybersicherheit 2024

Foxpass wurde bei den Globee® Awards 2024 in der Kategorie Cybersicherheit mit Gold ausgezeichnet und festigt damit seine Position als Branchenführer im Bereich Identitäts- und Zugriffsmanagement.

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