Foxpass Awards
Foxpass von Splashtop wird durchweg als leistungsstarke Lösung für Cloud-RADIUS, PKI und Identitätsmanagement bewertet. IT-Fachleute und Systemadministratoren schätzen die branchenführende Zugriffskontrolle, Zuverlässigkeit und einfache Implementierung.
Foxpass-Auszeichnungen
G2
Beste Ergebnisse – Sommer 2026
Die Foxpass-Cloud-PKI- und -RADIUS-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports für die besten Ergebnisse ausgezeichnet.
SourceForge
Spitzenreiter – Frühjahr 2026
Foxpass hat sich diese Auszeichnung durch hervorragende Nutzerleistungen verdient und wurde mit dem SourceForge Top Performer-Siegel ausgezeichnet. Damit zählt es zu den besten 10 % der über 100.000 Softwareprodukte der gesamten Plattform. Mehr erfahren
G2
Momentum-Führer
Foxpass wird von G2 in vier Kategorien als Momentum Leader anerkannt: Mikrosegmentierung, Netzwerkzugriffskontrolle (NAC), Certificate Lifecycle (CLM) und Privileged Access Management (PAM).
GetApp
Bewertung: 4,9/5
Auf GetApp wurde die App mit 4,9 Sternen bewertet. Erfahren Sie, warum Teams weltweit auf Foxpass vertrauen, um ihre Netzwerke zu sichern.
Capterra
Bewertung: 4,9/5
Mit einer Bewertung von 4,9/5 auf capterra sind sich IT Experten einig, dass Foxpass die zuverlässigsten und am einfachsten zu implementierenden cloud RADIUS und LDAP Lösungen auf dem Markt bietet.
Software Advice
Bewertung: 4,8/5
Foxpass bietet das nahtlose, cloudbasierte Identitätsmanagement, das moderne Technologie-Teams empfehlen.
Secure-Campus-Auszeichnungen
Gewinner im Bereich Campussicherheit - 2024
Splashtop wurde bei den Secure Campus Awards 2024 für seine Foxpass Cloud RADIUS-Lösung mit dem Platin-Award ausgezeichnet, die für herausragende Leistungen in den Bereichen Zugriffskontrolle und cloudbasiertes Management ausgezeichnet wurde.
Globee Awards
Goldgewinner im Bereich Cybersicherheit 2024
Foxpass wurde bei den Globee® Awards 2024 in der Kategorie Cybersicherheit mit Gold ausgezeichnet und festigt damit seine Position als Branchenführer im Bereich Identitäts- und Zugriffsmanagement.