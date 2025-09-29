Passer à l’authentification Wi-Fi par certificat PKI avec Foxpass RADIUS et PKI hébergés dans le cloud
Renforcement de la sécurité et de l’évolutivité du Wi-Fi en remplaçant les mots de passe vulnérables par la solution d’authentification par certificat sécurisée et basée sur le cloud de Foxpass.
En bref
Défi
Les écoles de Los Lunas, qui accueillent près de 10 000 élèves et membres du personnel, étaient confrontées à des préoccupations croissantes concernant la sécurité et l’évolutivité de leur réseau Wi-Fi en raison de l’augmentation des cybermenaces et des vulnérabilités de l’authentification par mot de passe.
La Solution
Pour remédier à ces vulnérabilités, les écoles de Los Lunas ont adopté l’authentification par certificat. Elles ont établi un partenariat avec Foxpass, dont les solutions RADIUS et PKI hébergées dans le cloud offrent une alternative sécurisée, évolutive et efficace aux systèmes basés sur des mots de passe.
Résultat
Le district a considérablement amélioré la sécurité et la facilité de gestion de son réseau Wi-Fi, réduisant ainsi le risque de fuites de données et garantissant un contrôle d’accès plus fiable pour les élèves et le personnel.
Défi
La configuration existante de l’établissement présentait plusieurs obstacles. L’utilisation de noms d’utilisateur et de mots de passe posait des risques importants en matière de sécurité, exposant le réseau à des accès non autorisés. De plus, les invites de connexion répétées nuisaient à l’expérience utilisateur et perturbaient la productivité des étudiants et du personnel. La transition de milliers d’utilisateurs vers un système basé sur certificat semblait intimidante, en particulier compte tenu de la nécessité d’une intégration avec Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) et Jamf pour la gestion des appareils.
La Solution
Le système RADIUS et l’infrastructure PKI hébergés dans le cloud par Foxpass ont permis de relever ces défis grâce à une solution sur mesure basée sur le cloud. En tant que membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Foxpass a permis aux écoles de Los Lunas d’intégrer de manière parfaite Microsoft Intune et de mettre en place une authentification par certificat grâce au système PKI hébergé dans le cloud de Foxpass. Son intégration optimale avec Microsoft Entra ID a permis une authentification centralisée et sécurisée des utilisateurs, tandis que la compatibilité avec Jamf a garanti une émission et une configuration efficaces des certificats pour les appareils Apple. Cette combinaison a permis à l’établissement de gérer sans effort les appareils et les utilisateurs tout en maintenant un réseau sécurisé.
Le déploiement des certificats PKI auprès de près de 10 000 utilisateurs s’est déroulé en toute fluidité grâce au processus d’onboarding de Foxpass. La transition a minimisé les perturbations tant pour le personnel informatique que pour les utilisateurs finaux. L’adoption de l’authentification par certificat a éliminé les risques associés aux mots de passe partagés, offrant une authentification renforcée entre les appareils et le réseau.
La solution a également amélioré considérablement l’expérience utilisateur. Grâce aux certificats, les étudiants et le personnel ont pu bénéficier d’un accès Wi-Fi fluide et sans mot de passe, ce qui a amélioré la connectivité et simplifié les interactions quotidiennes avec le réseau.
Résultats
Gestion simplifiée : l’équipe informatique a constaté une réduction considérable des frais administratifs. Les certificats sont facilement gérés et révoqués grâce à la fonctionnalité automatisée de provisionnement et de déprovisionnement groupé de Foxpass, qui offre un contrôle total sur l’accès au réseau.
Sécurité renforcée : les tentatives d’accès non autorisées ont considérablement diminué grâce à l’authentification par certificat. L’établissement a satisfait aux exigences de conformité en matière d’accès sécurisé au réseau, renforçant ainsi sa réputation en matière de sécurité des données.
Utilisateurs satisfaits : les étudiants et le personnel ont apprécié l’expérience Wi-Fi fluide, avec des connexions instantanées et sécurisées sur tous les appareils.
Évolutivité pour l’avenir : grâce à Foxpass, l’établissement est parfaitement préparé pour prendre en charge de nouveaux utilisateurs et appareils à mesure que sa communauté s’agrandit.
Nous avons opéré une transition cruciale vers une authentification par certificat PKI pour notre sécurité Wi-Fi, et Foxpass nous a permis d’y parvenir en toute simplicité. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’intègre de manière parfaite à Azure AD et à Jamf, ce qui simplifie la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans difficulté, comme on pouvait s’y attendre, et maintenant nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé incomparable. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Conclusion
La transition vers une authentification par certificat avec les solutions RADIUS et PKI hébergées dans le cloud de Foxpass a modernisé la sécurité Wi-Fi de l’établissement. En combinant automatisation, intégration robuste et fonctionnalités de sécurité de pointe, Foxpass a établi une nouvelle norme en matière de contrôle d’accès réseau.
Pour les organisations qui souhaitent moderniser leur sécurité Wi-Fi, Foxpass propose une solution éprouvée et évolutive.