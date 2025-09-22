Intérêt pour la fédération eduroam

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Intégrations de fournisseurs d'identité (Entra, Google, et plus)
Intégrations MDM & SCEP
Installateur de certificats BYOD
RADIUS sur TLS (RadSec)
API Foxpass
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Journalisation étendue
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Authentification Wi‑Fi et VPN
Migration depuis Microsoft NPS
Authentification réseau sans mot de passe
Accès BYOD sans mot de passe
LDAP Bridge
Migration d'AD vers Cloud Identity
Gestion des clés SSH & des mots de passe
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