Du stress au succès : comment Foxpass vous aide à obtenir votre conformité SOC 2 en toute sérénité
Votre prochain audit SOC 2 ne devrait pas vous empêcher de dormir. Découvrez comment Foxpass aide les organisations à atteindre et à maintenir la conformité SOC 2 grâce à une gestion automatisée des accès, aux principes de sécurité zero-trust et à des pistes d’audit en temps réel. Ce webinaire présente les bonnes pratiques et des exemples concrets pour aider votre équipe à se préparer à un audit fluide et réussi.
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