Renforcer la sécurité du Wi‑Fi avec Foxpass
Les réseaux sans fil constituent un point d’entrée courant pour les failles de sécurité, en particulier lorsque des mots de passe partagés et des méthodes d’authentification obsolètes sont encore utilisés.
Rejoignez-nous pour un webinaire de 30 minutes afin de découvrir comment Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop vous aide à moderniser l’accès Wi-Fi grâce à l’authentification basée sur l’identité et les certificats. Découvrez comment renforcer la sécurité de votre organisation, simplifier la gestion des appareils et soutenir les initiatives zero trust dans les environnements gérés et non gérés.
Vous apprendrez comment :
• Renforcer la sécurité Wi‑Fi – Protégez-vous contre les accès non autorisés grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.
• Simplifier la gestion des utilisateurs et des appareils – Automatisez l’onboarding et l’offboarding des employés, des sous-traitants et des appareils gérés.
• Adapter l’authentification à votre environnement – Choisissez parmi des méthodes flexibles, notamment les certificats sans mot de passe, l’attribution de VLAN et les intégrations MDM.
• Vous aligner sur vos objectifs de conformité et de zero trust – Mettez en œuvre des contrôles d’accès qui prennent en charge SOC 2, HIPAA et la préparation aux audits internes.