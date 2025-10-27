Pourquoi LendUp a utilisé Foxpass
LendUp déploie Foxpass pour offrir un contrôle d’accès automatisé à son infrastructure
Le défi
LendUp connaissait une croissance rapide et l’équipe IT a commencé à ressentir les difficultés liées à la gestion manuelle des accès à son infrastructure. Ils devaient créer des comptes utilisateurs, réinitialiser des mots de passe et gérer eux-mêmes leur LDAP et RADIUS à l’aide d’une combinaison de solutions héritées et open source.
Cela mobilisait des ressources précieuses et du temps, tout en créant des problèmes de fiabilité et de stabilité que l’IT devait résoudre régulièrement. LendUp voulait trouver une solution unique qui l’aiderait à faire évoluer, automatiser et simplifier la gestion des accès à son infrastructure, tout en faisant gagner un temps précieux à son équipe IT.
La solution
Josh Goffstein, ingénieur IT senior chez LendUp, déclare : « Nous avons choisi Foxpass parce que nous utilisions des ressources internes pour exécuter LDAP et Radius, ce qui prenait beaucoup de temps à l’équipe IT et nous causait des problèmes de fiabilité et de stabilité. " Désormais, l’authentification de notre serveur est fiable et rapide, ce qui fait gagner un temps précieux à mon équipe.”
Foxpass leur a permis d’automatiser le contrôle d’accès à leur infrastructure ; il sert désormais de service d’annuaire et d’authentification.
AVANTAGES
Charge IT réduite
Foxpass a fourni une solution de contrôle d'accès qui a automatisé l'accès des utilisateurs et le provisionnement des serveurs. Aujourd’hui, ajouter des utilisateurs et gérer l’accès à leur infrastructure est rapide et simple.
Économies réalisées
Avant Foxpass, LendUp avait deux ingénieurs dédiés à la gestion de LDAP et de RADIUS. C’était coûteux, chronophage et compliqué à gérer. Désormais, ces précieuses ressources IT peuvent se concentrer sur des activités génératrices de revenus.
Temps de disponibilité amélioré
Les produits traditionnels, anciens et open source demandent beaucoup de temps à configurer, sont compliqués à gérer et difficiles à intégrer dans une solution cloud. Foxpass offre fiabilité et stabilité aux équipes IT des organisations de toute taille.
Avant Foxpass, LendUp avait deux ingénieurs dédiés à la gestion de LDAP et de RADIUS. Aujourd’hui, nos contrôles d’accès sont entièrement automatisés et nous pouvons utiliser ces effectifs pour développer l’entreprise.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
La fiabilité et la disponibilité se sont nettement améliorées.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass a été rapide et facile à intégrer, sa solution hébergée dans le cloud s’est parfaitement adaptée à l’ensemble de notre infrastructure, et son interface utilisateur intuitive la rend facile à utiliser.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
À propos de LendUp
La mission de LendUp est d’offrir à chacun une voie vers une meilleure santé financière. Ils proposent des produits sûrs et transparents qui élargissent l’accès, réduisent les coûts et offrent des opportunités de création de crédit aux plus de 80 millions d’Américains qui disposent actuellement de peu d’options au sein du système bancaire traditionnel en raison d’un faible score de crédit. LendUp est situé à San Francisco et bénéficie du soutien d’investisseurs de premier plan de la Silicon Valley, notamment Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner et Thomvest Ventures, ainsi que d’autres business angels et entrepreneurs très réputés.
À propos de Foxpass
Foxpass fournit la sécurité des serveurs et du Wi-Fi® . Foxpass veille à ce que les ingénieurs d’une entreprise ne puissent accéder qu’aux machines auxquelles ils sont censés avoir accès, pendant une durée déterminée, et uniquement à ce qui est nécessaire. Cela est accompli via la gestion de LDAP, RADIUS et des clés SSH.