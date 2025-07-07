Pourquoi Imgur a utilisé Foxpass
Imgur déploie Foxpass pour automatiser LDAP et les meilleures pratiques de sécurité à grande échelle.
Le défi
L'équipe d'Imgur se développait rapidement et ressentait la difficulté de gérer manuellement les comptes en interne tout en maintenant les meilleures pratiques de sécurité pour l'accès des utilisateurs à leur infrastructure. L'équipe passait beaucoup de temps et de ressources précieuses à gérer manuellement l'authentification aux serveurs, à effectuer le provisionnement, le déprovisionnement des utilisateurs et à réinitialiser les mots de passe.
Ils cherchaient une solution qui les aiderait à gagner du temps en automatisant le contrôle d'accès à leurs ressources et en les aidant à mettre en œuvre les meilleures pratiques de sécurité à grande échelle.
La solution
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, dit : « Je savais quelles fonctionnalités je recherchais dans une solution et Foxpass était le bon choix pour automatiser notre LDAP ainsi que pour faciliter la gestion du contrôle d'accès pour notre équipe en pleine croissance. »
Foxpass a fourni une suite complète de fonctionnalités qui ont automatisé l'accès aux serveurs et la gestion RADIUS pour leur VPN, ainsi que l'intégration dans le système de ticketing d'Imgur. Alors que l'équipe TI d'Imgur continue de s'agrandir, Foxpass facilite la gestion de l'accès à leur infrastructure.
AVANTAGES
Économiseur de temps TI
Foxpass gère automatiquement LDAP et RADIUS, économisant beaucoup de temps et de charge à la TI en les gérant manuellement.
Améliore les meilleures pratiques de sécurité
Foxpass est construit autour des meilleures pratiques de sécurité, ce qui facilite et accélère l'octroi et le retrait d'accès aux utilisateurs et la création d'accès spécifiques aux rôles pour les ressources d'infrastructure.
Foxpass s'adapte facilement
L'équipe Imgur grandissait et consommait plus de services. Foxpass a permis une gestion des accès rapide et facile, leur permettant de consacrer leur temps à développer et à faire évoluer leur entreprise.
À propos d'Imgur
Imgur est le meilleur endroit pour partager et apprécier les images les plus incroyables sur Internet. Chaque jour, des millions de personnes utilisent Imgur pour se divertir et s'inspirer d'images et d'histoires drôles, réconfortantes et utiles du monde entier. Imgur est la plus grande communauté de partage d'images au monde avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
À propos de Foxpass
Foxpass fournit une sécurité pour les serveurs et le Wi-Fi®. Foxpass s'assure que les ingénieurs d'une entreprise ne peuvent accéder qu'aux machines auxquelles ils sont censés avoir accès, pour une durée déterminée, et ne peuvent accéder qu'à ce qui est nécessaire. Cela est accompli via la gestion des clés LDAP, RADIUS et SSH.
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