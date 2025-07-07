Pourquoi Evident.io a choisi Foxpass
Foxpass offre une authentification centralisée pour Evident.io
Le défi
L'équipe des opérations technologiques d'Evident.io se développait rapidement, et ils ont commencé à ressentir la douleur de l'intégration manuelle de nouveaux utilisateurs et de la gestion des identifiants de connexion. En tant qu'entreprise née dans le cloud, les opérations et processus automatisés sont essentiels pour faire évoluer les services de base. Éliminer les processus manuels qui deviennent fragiles lors d'une croissance rapide était crucial.
Gérer LDAP en interne peut être à la fois coûteux et compliqué, détournant des ressources précieuses de l'objectif principal de l'entreprise. Ils ont cherché une solution qui les aiderait à automatiser l'infrastructure des comptes utilisateurs à grande échelle et à fournir une authentification centralisée.
La solution
Rick Colette, Directeur de DevOps, déclare : « Identifier et mettre en œuvre une solution LDAP automatisée qui offrirait une authentification centralisée pour toute notre équipe s'est avéré vital. Nous avons eu de nombreuses discussions au sein de l'organisation, et trouver des solutions qui correspondent à notre approche technologique moderne nous permet d'aller plus vite et d'être plus efficaces. »
Foxpass a permis la flexibilité et le contrôle pour automatiser l'accès des utilisateurs et a fourni une authentification centralisée facile à gérer. L'équipe d'Evident.io pouvait facilement ajouter de nouveaux utilisateurs, activer leur accès uniquement aux ressources dont ils ont besoin, et désactiver les anciens comptes de manière programmatique.
AVANTAGES
Économise du temps et de l'argent pour TI
Foxpass a automatisé LDAP, éliminant le processus compliqué et chronophage de dédier du temps d'ingénierie à sa gestion manuelle en interne.
Meilleures pratiques de sécurité améliorées
Foxpass est construit autour des meilleures pratiques de sécurité, aidant Evident.io à contrôler l'accès en utilisant des politiques qui restreignent l'accès aux zones spécifiques aux rôles et aux ressources d'infrastructure.
À propos de Evident.io
Evident.io était le pionnier et le leader de l'automatisation de la sécurité et de la conformité pour le cloud public. Le programme de sécurité Evident (ESP) permet aux organisations de toutes tailles de gérer de manière proactive le risque de sécurité du cloud public – minimisant la surface d'attaque et améliorant la posture de sécurité globale, le tout depuis un tableau de bord unique.
ESP surveille en continu l'ensemble de l'empreinte cloud publique d'une organisation, identifiant et évaluant les rapports. Evident.io était une entreprise privée basée à Pleasanton, CA et soutenue par Bain Capital Ventures, GV, True Ventures et Venrock. Evident.io a ensuite été acquise par Palo Alto Networks.
À propos de Foxpass
Foxpass fournit la sécurité serveur et Wi-Fi RADIUS. Foxpass s'assure que vos ingénieurs et serveurs sont protégés en utilisant les méthodes d'authentification existantes de votre équipe et des politiques d'accès automatisées. Cela est accompli via la gestion des clés LDAP, RADIUS et SSH.
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®