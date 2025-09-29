Allbirds sécurise le Wi-Fi® pour ses bureaux mondiaux avec une solution simple et centralisée
Maîtriser un réseau en expansion en contrôlant l’accès sans fil à partir d’un emplacement centralisé à l’aide de Foxpass
En bref
Défi
Allbirds était à la recherche d’un système de gestion de la sécurité capable de répondre à l’ampleur de son expansion. Ils avaient besoin d’un moyen de suivre l’accès sans fil sur tous leurs sites tout en sécurisant leurs réseaux.
La Solution
Foxpass RADIUS a offert à Allbirds la possibilité de contrôler son réseau en expansion en lui permettant de contrôler l’accès sans fil à partir d’un seul endroit.
Résultats
Le système RADIUS permet à Allbirds de préserver la confidentialité et la sécurité de ses réseaux et de ses utilisateurs. L’équipe informatique d’Allbirds continuera à utiliser Foxpass pour assurer la sécurité de ses données.
De Allbirds
La centralisation du Wi-Fi® n’aurait pas pu se faire sans Foxpass... Je donnerais cinq étoiles à Foxpass RADIUS rien que pour les journaux, ils sont faciles à comprendre et pratiques à utiliser dans notre workflow... Foxpass fonctionne avec notre annuaire et nos outils, s’intégrant dans le contexte plus large de nos outils MDM tels que Kandji et Meraki pour une sécurité accrue.
Rey Davila, spécialiste systèmes chez Allbirds
Le défi : Allbirds devait trouver une solution d’accès sans fil capable de s’adapter à ses besoins
Allbirds est une entreprise américano-néo-zélandaise qui conçoit et vend des chaussures et des vêtements dans le but de créer des produits de qualité, à la fois durables et confortables. Basée à San Francisco, elle joue un rôle moteur dans l’avènement d’une nouvelle ère de production durable. Fondée en 2014, cette société de série E s’est développée jusqu’à compter plus de 10 bureaux dans le monde entier et plus de 202,5 millions de dollars de financement.
Pendant la période de croissance d’Allbirds, chaque nouveau site gérait son propre réseau, ce qui rendait difficile le suivi des utilisateurs par le siège. L’absence de contrôle de chaque site rendait l’entreprise vulnérable à l’accès d’utilisateurs non désirables à ses réseaux, ce qui exposait Allbirds à des risques de fuite de données. L’entreprise avait besoin d’un moyen de suivre l’accès sans fil sur tous ses sites tout en sécurisant ses réseaux.
Allbirds s’est mis à la recherche d’un système de gestion de la sécurité capable de gérer l’ampleur de son expansion.
« La centralisation du Wi-Fi® n’aurait pas pu se faire sans Foxpass. » - Rey Davila, spécialiste des systèmes chez Allbirds
La solution : RADIUS, une solution simple, sécurisée et centralisée avec des « logs 5 étoiles »
Avec plus de 10 bureaux dans le monde, Allbirds s’est tourné vers Foxpass RADIUS pour avoir une vue d’ensemble de tous les réseaux mondiaux et de tous les employés. L’embarquement et le débarquement automatisés garantissent que les informations sont toujours à jour. Rey Davila, spécialiste des systèmes chez Allbirds, a déclaré : « La centralisation du Wi-Fi® n’aurait pas pu se faire sans Foxpass ». Foxpass a aidé Allbirds à contrôler son réseau en expansion en lui permettant de gérer l’accès sans fil à partir d’un seul endroit.
Voici les principaux avantages de Foxpass RADIUS :
Simplicité - Configurez-le et oubliez-le
Le terminal et la console Web de Foxpass facilitent la connexion à RADIUS pour l’équipe informatique et les ingénieurs sans interrompre leur journée de travail. Avec son interface utilisateur et son expérience simplifiées, Foxpass facilite le travail de l’équipe informatique. En conséquence, Foxpass permet à Allbirds de gagner du temps en gérant les utilisateurs avec RADIUS au lieu d’avoir à contrôler manuellement les accès.
« Je donnerais cinq étoiles à Foxpass RADIUS rien que pour les journaux, Ils sont faciles à comprendre et pratiques à utiliser dans notre workflow. »
Sécurité renforcée
Le système RADIUS dans le cloud permet aux utilisateurs de se connecter au réseau en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe individuels plutôt qu’un seul mot de passe partagé. Grâce à la commodité du cloud, Allbirds profite de Foxpass RADIUS pour gérer son accès Wi-Fi® à partir d’un emplacement centralisé ; cela permet à l’entreprise de suivre de près les utilisateurs qui se trouvent sur son réseau. Foxpass s’intègre également dans leur framework existant d��’outils de gestion des appareils mobiles (MDM).
« Foxpass fonctionne avec notre annuaire et nos outils, s’intégrant dans le contexte plus large de nos outils MDM tels que Kandji et Meraki pour une sécurité accrue. » Rey Davila
Résultats : Allbirds préserve la confidentialité et la sécurité de ses réseaux et de ses utilisateurs grâce à RADIUS
Foxpass Cloud RADIUS permet à Allbirds de préserver la confidentialité et la sécurité de ses réseaux et de ses utilisateurs. Allbirds a également utilisé Foxpass pour améliorer ses efforts en matière de gestion de la sécurité et créer des politiques pour l’administration des serveurs. L’équipe informatique d’Allbirds continuera à utiliser Foxpass pour gérer les autorisations d’accès de tous les employés, tout en assurant la sécurité de leurs données.
Détails
À propos de Allbirds
Allbirds est une entreprise américano-néo-zélandaise qui conçoit et vend des chaussures et des vêtements. Allbirds s’est donné pour mission de créer des produits de qualité qui soient à la fois durables et confortables. Basée à San Francisco, l’entreprise joue un rôle moteur dans l’avènement d’une nouvelle ère de production durable, en fabriquant des produits à partir de matériaux naturels de première qualité tels que la laine mérinos et la fibre d’eucalyptus. Depuis ses débuts en 2014, cette société de série E s’est développée jusqu’à compter plus de 10 bureaux dans le monde entier et plus de 202,5 millions de dollars de financement provenant d’investisseurs tels que Fidelity Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global Management, Rockefeller and Franklin Templeton Investments, ainsi que de nombreux autres investisseurs de renom.