Informations sur la taxe de vente de Foxpass
Voici les réponses aux questions fréquentes sur les taxes appliquées à vos services Foxpass.
Comment les taux d’imposition sont déterminés
Les taux de taxe varient selon le pays, l’État, le territoire et la ville, et sont basés sur le taux de taxe applicable au moment de votre prélèvement Foxpass. Ces montants peuvent évoluer au fil du temps en fonction des exigences fiscales locales.
Le prix de Foxpass inclut-il la taxe de vente ?
Le prix Foxpass indiqué n’inclut pas la taxe de vente. Si la taxe de vente s’applique, elle est indiquée séparément sur votre facture. Votre service Foxpass peut être soumis à la taxe sur les ventes dans certaines régions (conformément aux lois locales sur la taxe sur les ventes), car Foxpass est vendu à des clients résidant dans ces régions.
Comment obtenir une facture pour les frais Foxpass
Votre facture Foxpass répertorie vos frais Foxpass et les taxes applicables. Vous pouvez vous connecter à votre compte et accéder à la page Paiement pour consulter ou télécharger vos factures.
Comment soumettre des informations d’exonération fiscale
Si vous résidez aux États-Unis et souhaitez soumettre des informations d’exonération fiscale, veuillez mettre à jour votre adresse de facturation/livraison (mise à jour dans la console web) et fournir les informations suivantes à tax-exempt@splashtop.com avant de finaliser votre transaction ou avant votre prochain renouvellement automatique :
E-mail du compte Foxpass du propriétaire de l’abonnement
Numéro fiscal et/ou EIP
Copie de votre certificat de revente fiscale de l’État / certificat d’exonération
Type d’exonération (caritative, revente, religieuse, gouvernementale, éducative, etc.)
Copie de votre 501(c), le cas échéant
Veuillez mettre à jour l’adresse de facturation / livraison dans votre compte Foxpass (mise à jour dans la console web)
Montant de taxe incorrect facturé ?
La taxe appliquée aux services Foxpass est déterminée en fonction de votre adresse de facturation.
Connectez-vous à votre compte [ global | eu | au ] et accédez à la section Paiement pour vous assurer que votre adresse de facturation est correcte.