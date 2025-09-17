Foxpass : une alternative sûre, rapide et abordable à FreeRADIUS
Stockez et gérez les profils utilisateurs sans la complexité du bricolage maison ni les coûts cachés. Profitez d’un RADIUS entièrement géré, prêt pour le zero trust, qui s’intègre à votre IdP et à votre MDM en quelques minutes, pas en plusieurs semaines.
Pourquoi les équipes vont au-delà de FreeRADIUS
FreeRADIUS est un serveur RADIUS open source puissant, mais ses risques peuvent l’emporter sur ses avantages. La configuration, l’hébergement et la maintenance de FreeRADIUS peuvent prendre du temps, exiger des compétences pointues et présenter des risques en cas de mauvaise configuration.
En revanche, un service cloud managé comme Foxpass supprime cette contrainte tout en préservant les avantages essentiels.
Configuration et mise en œuvre compliquées: FreeRADIUS est souvent critiqué pour son trop grand nombre de « réglages » et de fichiers de configuration. Les organisations disposant de peu d’experts en interne peuvent avoir du mal à le gérer et à le déployer.
Délai de mise en valeur lent: une configuration DIY typique de FreeRADIUS prend 2 à 4 semaines, même pour des administrateurs expérimentés. Pouvez-vous vraiment attendre aussi longtemps ?
Maintenance continue: FreeRADIUS nécessite des correctifs mensuels, une surveillance, des sauvegardes et la maintenance de la haute disponibilité, ce qui donne une tâche de plus à gérer aux équipes IT.
Les coûts cachés s’accumulent: FreeRADIUS n’est pas gratuit. La configuration peut coûter entre 15–20 K$, auxquels s’ajoutent 14,8–20,8 K$/an de maintenance (hors PKI/MDM).
Difficultés d’intégration: l’intégration des points d’accès Wi-Fi avec FreeRADIUS, ainsi que son intégration avec un fournisseur d’identité et des solutions tierces (comme Microsoft Entra ID ou Google Workspace), peut être fastidieuse. Les terminaux ont également besoin des bons protocoles RADIUS et doivent être correctement configurés pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.
Pourquoi Foxpass est le meilleur choix
Foxpass propose une solution RADIUS hébergée dans le cloud qui vous offre les avantages de FreeRADIUS sans les contraintes opérationnelles ni les dépenses, fournie sous forme de service cloud géré et sécurisé avec une sécurité zero-trust.
Délai de rentabilisation en quelques minutes: nous nous chargeons du gros du travail afin que vous puissiez sécuriser votre réseau rapidement.
Disponibilité de 99,99 % & aucun point de défaillance unique: Foxpass intègre une haute disponibilité et une redondance mondiale. Chaque fois que vous avez besoin d’aide, notre équipe d’assistance expérimentée est disponible 24 h/24 et 7 j/7.
Intégrations IdP et MDM: intégrez en toute fluidité Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF, et bien plus encore.
Prêt pour le zero trust : protégez votre réseau grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats sur le Wi‑Fi et le VPN.
Support de conformité: Foxpass vous aide à répondre à vos exigences de sécurité grâce à des opérations alignées sur SOC 2 et à des contrôles d’accès compatibles avec les audits, soutenus par les cadres de sécurité de Splashtop.
Fonction par fonction : Foxpass vs. FreeRADIUS
Déploiement & opérations
Foxpass : RADIUS cloud géré avec déploiement rapide, haute disponibilité et surveillance incluses.
FreeRADIUS: Infrastructure auto-hébergée, configurations, disponibilité, surveillance et correctifs sont à votre charge.
Coût total de possession
Foxpass: Disponible avec un abonnement prévisible, incluant l'entretien et la maintenance.
FreeRADIUS : configuration à 15–20K + 14.8–20.8K/an maintenance.
Intégrations
Foxpass : synchronisation IdP/MDM native pour vous connecter à votre Wi‑Fi, VPN et à vos terminaux.
FreeRADIUS : La configuration manuelle de l’IdP/AP/du terminal présente un risque plus élevé de mauvaise configuration.
Posture de sécurité
Foxpass: Autorisation basée sur les certificats et les identités, audits de sécurité cloud et alignement zero trust.
FreeRADIUS : La sécurité dépend de votre configuration, du rythme d’application des correctifs et de la surveillance.
Les résultats qui comptent pour les responsables de la sécurité IT
Allez au-delà des listes de fonctionnalités. Optimisez vos résultats mesurables avec Foxpass.
Réduisez les risques : Éliminez les clés pré-partagées (PSK) avec 802.1X + RADIUS, un accès basé sur l’identité et une certification forte.
Accélérez les déploiements : Évitez les projets DIY de plusieurs semaines et soyez opérationnel en quelques minutes.
Coût total de possession réduit : Remplacez les dépenses d’investissement et le temps d’administration par un abonnement prévisible.
Simplifiez les audits : Des politiques et journaux centralisés facilitent la conformité SOC-2 et les vérifications internes.
Comment Foxpass s’intègre à votre stack
Foxpass est conçu pour les équipes IT modernes. C’est convivial pour les développeurs, basé sur des standards et facile à utiliser, afin que vous puissiez protéger votre réseau sans imposer une charge supplémentaire à votre service IT.
Connectez votre IdP : gérez l’accès réseau à grande échelle en synchronisant les utilisateurs/groupes depuis Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin.
Inscrivez les appareils : utilisez l’authentification basée sur des certificats et intégrez Intune, Jamf, Kandji, Mosyle, et bien plus encore. Ou activez l’authentification BYOD sans mot de passe avec Foxpass BYOD Certificate Installer.
Protégez l’accès : appliquez le protocole 802.1X au Wi‑Fi et au VPN, et mettez en place des politiques basées sur les rôles pour tenir les utilisateurs non autorisés à distance.
Surveillez et prouvez : gardez un œil sur votre réseau grâce à la journalisation cloud et au statut de visibilité.
Protégez votre réseau sans coûts élevés ni complexité