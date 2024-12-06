VPNよりも速くて安全
ゼロトラストセキュリティ: 開かれたインバウンドポートを排除し、横方向の移動を防ぎ、最小特権アクセスを強制します。
No Hardware/Gateway: 設定時間とメンテナンスリスクを削減します—攻撃を防ぐための絶え間ない更新はもう必要ありません。
優れたパフォーマンス: あなたの労働力が感謝する最高のユーザー体験を提供し、ITサポートチケットを削減します。
ゼロトラスト、ゼロギャップ: アイデンティティ、エンドポイント、完全な可視性
アイデンティティベースのアクセス SSWは、適応型のアイデンティティベースのアクセスを強制し、ユーザーのアイデンティティとデバイスの健全性を継続的に確認し、ステップアップ多要素認証（MFA）でさらに保護します。
エンドポイントの姿勢 SSWは、デバイスの健全性とセキュリティの姿勢を評価することでエンドポイントセキュリティを確保します。これにより、健全なデバイスのみがリソースへのアクセスを許可されるため、リスクが軽減されます。
セッション Monitoring and Control: SSWは、広範なセッションモニタリング、録画、およびコントロール機能を提供します。
Why Splashtop Secure Workspace Outperforms VPN
比類のないユーザー体験
Rapid 設定: わずか4分でゼロタッチコネクタ設定を完了し、即座にアクセスと接続を実現。
パフォーマンスと自動化の向上: ZTNAのためのコネクタクラスターとCLIを活用して、回復力、スループットを向上させ、自動化のニーズを満たします。
ユーザーフレンドリーなセキュリティ: アプリケーションランチャーとパスワードマネージャーを統合して、使いやすさを向上させ、セキュアなネットワーキングとアプリケーション共有を通じて生産性を促進します。
セキュリティとレジリエンスの向上
包括的なアクセス制御: 共有可能なリンク、QRコード、Slack/Teams 統合を通じて、JITおよびオンデマンドZTNAでゼロトラストと条件付きアクセスを実装します。
高度なセキュリティ機能: ZTNAトラフィック内でのデータ漏洩防止とリアルタイムセッション管理を提供します。
最適化されたネットワークパフォーマンス: グローバルなポイントオブプレゼンス（PoP）を展開してネットワークを改善し、遅延とジッターを削減します。
エージェントレスZTNAの再定義: シームレスで安全なアクセス
強化されたZTNAとアクセス制御：特権アクセスを伴う統合されたエージェントレスZTNAを提供し、資格情報なしで特権アカウントへのアクセスを可能にします。
包括的な監視とセキュリティ: リアルタイムのセッション監視、録画、ハイパーリンクやQRコードを通じたセキュアアクセスを特徴とし、ゼロトラストと条件付きアクセスで強化されています。
コスト効率の高い管理されていないデバイスアクセス：管理されていないデバイスでのスムーズで安全かつ隔離されたアプリケーションアクセスを提供し、VDIのコスト効率の高い代替手段を提供します。