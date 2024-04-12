セキュリティテレメトリ
様々なITインフラストラクチャのソースからの集中化されたセキュリティテレメトリアナリティクスで、疑わしい活動、脆弱性、潜在的な侵害、またはデジタル体験を監視します:
ネットワークデータ
ログデータ
エンドポイントデータ
トレースデータ
ユーザー行動データ
アプリケーションデータ
リアルタイムセッション管理
ネットワーク制御の簡素化: 効率的なインフラ管理のためにネットワークセッションを表示および終了します。
セキュアボールトアクセス: 機密データが保護され続けるように、秘密のボールトセッションを正確に管理します。
高度なアプリケーションセッション管理: ライブモニタリングのためのシャドウイングを使用し、詳細な監査のためにセッションを記録し、リスクのあるアクションを即座に終了してセキュリティを強化します。
テレメトリー & デジタルエクスペリエンスダッシュボード
ダッシュボードは、デジタルワークスペース内の活動をグローバルに可視化し、ライブビューを提供します。ポリシー設定を微調整するための没入型チャートを備えています。
組織概要
ネットワーク & アプリケーション
エンドポイントデバイス
特権アクセス
インターネットアクセス
シークレットボルトセキュリティポスチャー