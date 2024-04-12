メインコンテンツへスキップ
Splashtop に戻る
Splashtop Secure Workspace
ログイン始める
始める

包括的なテレメトリデータとモニタリング

アイデンティティ、アプリケーション、エンドポイントを包括的に管理し、セキュリティオペレーションのための完全な可視性とセキュリティテレメトリアナリティクスを提供します。

無料トライアルお問い合わせ

セキュリティテレメトリ

様々なITインフラストラクチャのソースからの集中化されたセキュリティテレメトリアナリティクスで、疑わしい活動、脆弱性、潜在的な侵害、またはデジタル体験を監視します:

  • ネットワークデータ

  • ログデータ

  • エンドポイントデータ

  • トレースデータ

  • ユーザー行動データ

  • アプリケーションデータ

リアルタイムセッション管理

  • ネットワーク制御の簡素化: 効率的なインフラ管理のためにネットワークセッションを表示および終了します。

  • セキュアボールトアクセス: 機密データが保護され続けるように、秘密のボールトセッションを正確に管理します。

  • 高度なアプリケーションセッション管理: ライブモニタリングのためのシャドウイングを使用し、詳細な監査のためにセッションを記録し、リスクのあるアクションを即座に終了してセキュリティを強化します。

テレメトリー & デジタルエクスペリエンスダッシュボード

ダッシュボードは、デジタルワークスペース内の活動をグローバルに可視化し、ライブビューを提供します。ポリシー設定を微調整するための没入型チャートを備えています。

  • 組織概要

  • ネットワーク & アプリケーション

  • エンドポイントデバイス

  • 特権アクセス

  • インターネットアクセス

  • シークレットボルトセキュリティポスチャー

Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。