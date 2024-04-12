特権アクセス管理をSaaSおよびWebアプリに拡張
ゼロトラストセキュリティ: SaaSおよびWebアプリケーションのための特権アクセスエンジンとRBIを統合し、資格情報の共有なしでセキュリティを強化します。
SSOアクセス委任: SSOでアクセス委任と偽装を簡素化し、資格情報の共有を排除します。
Support for Non-SSO Apps: 特権アカウントを介して非SSOアプリケーションへのセキュアなアクセスを提供します。
ライブセッションモニタリング＆録画: ライブモニタリングとセッションの録画を通じて監視を提供し、不正な活動を防ぎ、コンプライアンスを確保します。
制御されたブラウジング体験: データ漏洩を最小限に抑えつつ、使いやすさを維持する安全で制御されたブラウジング体験を提供します。
包括的なアイデンティティ管理
統合アイデンティティ管理: 複数のアイデンティティソースのシームレスな統合により、組織全体のアイデンティティを集中管理し、マルチテナンシーで強化します。
強力なセキュリティ対策: 組み込みの多要素認証、条件付きアクセス、ステップアップMFA、役割ベースのアクセス制御、SSOやソーシャルログインなどの現代的な認証方法でセキュリティを強化します。
資格情報の保護とアクセス制御: 特権アクセス管理と組み込みのパスワードマネージャーで資格情報を保護し、厳格なアクセス許可を適用します。
インラインCASBによる可視性と制御
包括的なセキュリティとコンプライアンス: データ侵害とコンプライアンス問題を軽減し、シャドウITを管理し、ゼロトラストアクセスポリシーを実施してセキュリティを強化します。
プロアクティブな脅威管理: HTTPリクエストを記録して、許可されていないSaaSアプリケーションを特定し、内部脅威、不安全なデータプラクティス、悪意のあるエンティティを阻止します。
データ損失防止: SaaSアプリケーションでのコピー/ペースト、ダウンロード、印刷などのユーザー活動を制限してデータ損失リスクを最小化します。