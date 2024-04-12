クラウド管理セキュリティポリシー
フル機能の統合されたセキュアインターネットポリシーは、クラウドで一元管理されます。含まれるもの:
DNSフィルタリング
SSLインスペクション
URLフィルタリング
データ漏洩防止
脅威保護（マルウェア、ウイルス、ランサムウェア）
クラウドアプリケーションコントロール
リモートブラウザーアイソレーション
次世代アプローチSWG
レガシーSWGアーキテクチャは、すべてのユーザートラフィックをデータセンターを通じて流すため、信頼性、パフォーマンス、プライバシーに問題が生じます。
私たちの次世代SWGはエンドポイントエージェントとして機能します。このアーキテクチャアプローチは、エンドユーザーの体験をいくつかの重要な方法で向上させます：
データセンターSWGの停止によるネットワークの中断を排除し、信頼性のあるインターネットアクセスを確保します。
不要なトラフィックの迂回を排除し、パフォーマンスを向上させます。
リモートSWGでのSSL復号を避け、データ漏洩のリスクを軽減します。暗号化されていないデータはデバイス上に残ります。
Web Isolationでセキュリティを強化
リモートブラウザーアイソレーションは、ウェブ閲覧を隔離されたDockerコンテナで実行し、ユーザーのブラウザにインターフェースのみを表示することで、企業のネットワークセキュリティを強化します。このアプローチは、ウェブコンテンツとの直接的なやり取りをブロックし、マルウェアからの保護とデータ保護を確保しながら、シームレスなブラウジング体験を提供します。
エージェントレス: ソフトウェアやエージェントのインストールは不要です。
シングルサインオン: 既存のセッションをシームレスに拡張します。
Webコンテンツフィルタリング: Webコンテンツへの選択的アクセスを採用します。
カスタマイズ可能なブラウザ設定: ブラウザ設定をカスタマイズ可能にします。