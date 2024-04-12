メインコンテンツへスキップ
安全なインターネットアクセス (SWG, DNS, RBI)

DNSフィルタリング、SWGによるディープウェブ検査、RBIによる強力なゼロトラストセキュリティを通じて、リモートワークのセキュリティを現代の脅威から強化します。

無料トライアルお問い合わせ

クラウド管理セキュリティポリシー

フル機能の統合されたセキュアインターネットポリシーは、クラウドで一元管理されます。含まれるもの:

  • DNSフィルタリング

  • SSLインスペクション

  • URLフィルタリング

  • データ漏洩防止

  • 脅威保護（マルウェア、ウイルス、ランサムウェア）

  • クラウドアプリケーションコントロール

  • リモートブラウザーアイソレーション

次世代アプローチSWG

レガシーSWGアーキテクチャは、すべてのユーザートラフィックをデータセンターを通じて流すため、信頼性、パフォーマンス、プライバシーに問題が生じます。

私たちの次世代SWGはエンドポイントエージェントとして機能します。このアーキテクチャアプローチは、エンドユーザーの体験をいくつかの重要な方法で向上させます：

  • データセンターSWGの停止によるネットワークの中断を排除し、信頼性のあるインターネットアクセスを確保します。

  • 不要なトラフィックの迂回を排除し、パフォーマンスを向上させます。

  • リモートSWGでのSSL復号を避け、データ漏洩のリスクを軽減します。暗号化されていないデータはデバイス上に残ります。

Web Isolationでセキュリティを強化

リモートブラウザーアイソレーションは、ウェブ閲覧を隔離されたDockerコンテナで実行し、ユーザーのブラウザにインターフェースのみを表示することで、企業のネットワークセキュリティを強化します。このアプローチは、ウェブコンテンツとの直接的なやり取りをブロックし、マルウェアからの保護とデータ保護を確保しながら、シームレスなブラウジング体験を提供します。

  • エージェントレス: ソフトウェアやエージェントのインストールは不要です。

  • シングルサインオン: 既存のセッションをシームレスに拡張します。

  • Webコンテンツフィルタリング: Webコンテンツへの選択的アクセスを採用します。

  • カスタマイズ可能なブラウザ設定: ブラウザ設定をカスタマイズ可能にします。

