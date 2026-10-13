Intune + Splashtop
Bouclez la boucle avec Foxpass
Sécurisez l’accès au réseau en intégrant les signaux d’identité Intune et de conformité des appareils dans l’authentification Foxpass Cloud RADIUS + PKI.
Intégrez la confiance des appareils Intune à l’authentification réseau
Intune aide les organisations à gérer les appareils, déployer des profils réseau et évaluer la conformité. Mais lorsqu’un appareil se connecte à un réseau sans fil WPA2-Enterprise ou WPA3-Enterprise, ou à un VPN qui utilise RADIUS, un service d’authentification réseau doit toujours valider la connexion.
Foxpass Cloud RADIUS intègre l’identité et le contexte de l’appareil dans cette décision, aidant les organisations à contrôler l’accès au réseau avec les systèmes qu’elles utilisent déjà.
Contrôlez l’accès avec le contexte d’identité et d’appareil
Foxpass utilise l’identité, l’appartenance à des groupes, l’état de gestion des appareils et les signaux de conformité Intune pour :
Autorisez les utilisateurs et appareils de confiance
Refuser ou mettre en quarantaine les appareils non conformes
Attribuez l’accès VLAN en fonction de l’identité ou du contexte de l’appareil
Ajouter l’authentification basée sur des certificats
Allez au-delà des mots de passe en utilisant des certificats pour authentifier les appareils gérés pour l’accès au Wi-Fi et au VPN.
Utilisez EAP-TLS pour valider les appareils à l’aide de certificats plutôt qu’avec des mots de passe.
Déployez des profils de certificats sur les appareils gérés via Intune.
Utilisez Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS pour bénéficier d’une solution flexible, native du cloud, vers un accès sans mot de passe.
Les avantages de Foxpass avec Intune
Appliquer la conformité des appareils
Utilisez le statut de conformité Intune pour autoriser ou refuser l’accès au réseau.
Appliquez des politiques d’accès granulaires
Utilisez le contexte de l’identité et des appareils pour contrôler qui obtient l’accès au réseau.
Réduisez la charge liée à l’infrastructure
Utilisez un RADIUS hébergé dans le cloud pour éliminer la gestion locale du serveur RADIUS.
Prendre en charge l’authentification sans mot de passe
Utilisez des certificats pour activer l’accès Wi‑Fi et VPN sans mot de passe.
Étendez la sécurité Intune à chaque connexion réseau
Apportez l’identité, la conformité des appareils et un contrôle basé sur des politiques à l’authentification Wi‑Fi et VPN basée sur RADIUS avec Foxpass Cloud RADIUS.