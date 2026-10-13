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Intune + Splashtop

Bouclez la boucle avec Foxpass

Sécurisez l’accès au réseau en intégrant les signaux d’identité Intune et de conformité des appareils dans l’authentification Foxpass Cloud RADIUS + PKI.

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Intégrez la confiance des appareils Intune à l’authentification réseau

Intune aide les organisations à gérer les appareils, déployer des profils réseau et évaluer la conformité. Mais lorsqu’un appareil se connecte à un réseau sans fil WPA2-Enterprise ou WPA3-Enterprise, ou à un VPN qui utilise RADIUS, un service d’authentification réseau doit toujours valider la connexion.

Foxpass Cloud RADIUS intègre l’identité et le contexte de l’appareil dans cette décision, aidant les organisations à contrôler l’accès au réseau avec les systèmes qu’elles utilisent déjà. 

Contrôlez l’accès avec le contexte d’identité et d’appareil

Foxpass utilise l’identité, l’appartenance à des groupes, l’état de gestion des appareils et les signaux de conformité Intune pour :

  • Autorisez les utilisateurs et appareils de confiance

  • Refuser ou mettre en quarantaine les appareils non conformes

  • Attribuez l’accès VLAN en fonction de l’identité ou du contexte de l’appareil


Ajouter l’authentification basée sur des certificats

Allez au-delà des mots de passe en utilisant des certificats pour authentifier les appareils gérés pour l’accès au Wi-Fi et au VPN.

  • Utilisez EAP-TLS pour valider les appareils à l’aide de certificats plutôt qu’avec des mots de passe.

  • Déployez des profils de certificats sur les appareils gérés via Intune.

  • Utilisez Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS pour bénéficier d’une solution flexible, native du cloud, vers un accès sans mot de passe.


Les avantages de Foxpass avec Intune

  • Appliquer la conformité des appareils

    Utilisez le statut de conformité Intune pour autoriser ou refuser l’accès au réseau.

  • Secure remote access management icon

    Appliquez des politiques d’accès granulaires

    Utilisez le contexte de l’identité et des appareils pour contrôler qui obtient l’accès au réseau.

  • Réduisez la charge liée à l’infrastructure

    Utilisez un RADIUS hébergé dans le cloud pour éliminer la gestion locale du serveur RADIUS.

  • Prendre en charge l’authentification sans mot de passe

    Utilisez des certificats pour activer l’accès Wi‑Fi et VPN sans mot de passe.

Étendez la sécurité Intune à chaque connexion réseau

Apportez l’identité, la conformité des appareils et un contrôle basé sur des politiques à l’authentification Wi‑Fi et VPN basée sur RADIUS avec Foxpass Cloud RADIUS.

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