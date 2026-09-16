Russell Education Trust simplifie l’accès Wi‑Fi sécurisé avec Foxpass Cloud RADIUS
Comment une équipe IT pédagogique réduite a remplacé une infrastructure RADIUS locale par une authentification basée sur le cloud et sur des certificats sur plusieurs sites scolaires.
Le défi
Avant Foxpass, Russell Education Trust s’appuyait sur des services Microsoft NPS locaux et des serveurs physiques pour authentifier l’accès au Wi‑Fi. Cette configuration fonctionnait, mais elle créait une charge d’infrastructure supplémentaire et limitait la capacité de l’équipe à évoluer vers une authentification basée sur des certificats. À mesure que le personnel se déplaçait entre les établissements scolaires, l’incohérence des SSID et des expériences d’accès rendait également plus difficile la mise en place de l’expérience fluide et cohérente que le trust souhaitait.
L’accès par mot de passe soulevait également des préoccupations de sécurité. Dans un environnement éducatif, les mots de passe étaient partagés, réutilisés ou exposés, obligeant les équipes IT à réinitialiser les identifiants et à réexpliquer les bonnes pratiques aux utilisateurs de façon répétée. Russell Education Trust souhaitait une approche plus sécurisée qui protégerait le réseau sans ajouter de complexité inutile pour le personnel ou les équipes IT.
La solution
Après avoir étudié les options d’authentification RADIUS basées sur le cloud et d’authentification basée sur des certificats, Russell Education Trust a choisi Foxpass Cloud RADIUS. Foxpass offrait la bonne combinaison de fonctionnalités, de flexibilité et de valeur, donnant au trust un moyen concret de réduire sa dépendance aux serveurs RADIUS sur site et de soutenir une approche davantage axée sur le cloud pour un accès réseau sécurisé.
Avec Foxpass, l’équipe pouvait utiliser une authentification basée sur des certificats pour les appareils gérés tout en prenant toujours en charge l’authentification RADIUS par nom d’utilisateur et mot de passe lorsque nécessaire. Foxpass s’authentifie également via Microsoft 365, aidant l’organisation à réduire sa dépendance à l’infrastructure d’identité sur site à mesure qu’elle poursuit sa transition vers une architecture cloud first.
Mise en œuvre
Le déploiement s’est fait dans des délais très serrés. Russell Education Trust a découvert Foxpass pendant les vacances d’été et n’avait que quelques jours pour prendre une décision, le configurer et se préparer pour la nouvelle année scolaire. Avec l’aide du support Foxpass, l’équipe a configuré le produit, connecté les points d’accès et commencé à déployer des certificats dans les établissements en arrière-plan.
« Nous avions trois jours pour le mettre en place et le faire fonctionner », a déclaré Dan Hamilton, ingénieur IT chez Russell Education Trust. « Nous avons tout configuré très rapidement sur l’ensemble de nos appareils et avons commencé à déployer des certificats pour toutes les écoles en arrière-plan, pendant que nous configurions tout. »
Si vous cherchez un moyen simple d’obtenir un Wi‑Fi basé sur des certificats, optez pour Foxpass.
Dan Hamilton, ingénieur IT, Russell Education Trust
Résultats
Un accès cohérent sur l’ensemble des sites scolaires
Foxpass a aidé Russell Education Trust à standardiser l’accès Wi‑Fi dans l’ensemble de ses écoles. En reproduisant les SSID et en activant l’authentification basée sur des certificats, le personnel qui se déplace d’un site à l’autre peut se connecter de manière plus cohérente, sans que l’IT ait à gérer des expériences d’accès distinctes pour chaque site.
Une sécurité Wi‑Fi renforcée avec moins de risques liés aux mots de passe
En faisant évoluer les appareils gérés vers une authentification basée sur des certificats, l’établissement a réduit sa dépendance aux mots de passe qui pouvaient être partagés ou exposés. Pour les invités et les utilisateurs BYOD, Foxpass fonctionne aux côtés du portail captif de l’établissement basé sur des vouchers, aidant l’équipe à combler les lacunes dans différents scénarios d’accès.
Une gestion quotidienne allégée pour l’IT
Une fois déployé, Foxpass est devenu un élément de l’environnement du trust nécessitant peu de maintenance. Les groupes du personnel, de sixth form, des prestataires et des gouverneurs sont mis à jour dynamiquement dans Microsoft et synchronisés via Foxpass, ce qui réduit les mises à jour manuelles. L’équipe se rend désormais principalement dans le tableau de bord uniquement pour dépanner, consulter les journaux ou modifier la configuration.
Pourquoi Foxpass
Pour Russell Education Trust, Foxpass a offert une voie simple vers une sécurité Wi‑Fi plus robuste, pensée pour le cloud. L’établissement a pu remplacer son infrastructure RADIUS locale, adopter une authentification basée sur des certificats, prendre en charge l’accès sur plusieurs sites scolaires et simplifier la gestion continue sans ajouter de complexité inutile.
À propos du client
Russell Education Trust est un organisme éducatif basé au Royaume-Uni qui gère plusieurs écoles primaires, écoles secondaires et établissements de Sixth Form dans le sud de l’Angleterre. Avec une équipe IT centrale réduite, chargée de la planification stratégique, de l’infrastructure et du support au quotidien sur plusieurs sites, l’organisme avait besoin d’une manière plus cohérente et plus sécurisée de gérer l’accès Wi‑Fi pour le personnel, les appareils gérés, les invités et les utilisateurs BYOD.