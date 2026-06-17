Prix Foxpass
Foxpass figure parmi les solutions les plus performantes en matière de cloud RADIUS, PKI et gestion d'identité. Les techniciens et les admins nous apprécient pour notre contrôle d'accès de pointe, notre fiabilité et notre facilité de mise en œuvre.
Prix Foxpass
G2
Best Results - Summer 2026
La solution Foxpass de Splashtop, qui combine une infrastructure PKI dans le cloud et un serveur RADIUS, a été distinguée pour ses excellents résultats dans les rapports d’été de G2.
SourceForge
Top Performer - Spring 2026
Grâce au mérite de ses utilisateurs, Foxpass s’est vu décerner le badge « Top Performer » de SourceForge, se classant ainsi parmi les 10 % des meilleurs produits parmi plus de 100 000 logiciels sur l’ensemble de la plateforme. En savoir plus
G2
Momentum Leader
Foxpass a été désigné « Momentum Leader » par G2 dans quatre catégories : la microsegmentation, le contrôle d’accès au réseau (NAC), la gestion du cycle de vie des certificats (CLM) et la gestion des accès à privilèges (PAM).
GetApp
Noté 4,9/5
Noté 4,9 étoiles sur GetApp. Découvrez pourquoi des équipes du monde entier font confiance à Foxpass pour sécuriser leurs réseaux.
Capterra
Noté 4,9/5
Avec une note de 4,9/5 sur Capterra, les techniciens s’accordent à dire que Foxpass propose les solutions RADIUS et LDAP dans le cloud les plus fiables et les plus faciles à mettre en œuvre du marché.
Software Advice
Noté 4,8/5
Foxpass propose une solution de gestion des identités fluide et hébergée dans le cloud, recommandée par les équipes techniques modernes.
Secure Campus Awards
Lauréat Campus Security - 2024
Splashtop a reçu le prix Platinum des Secure Campus Awards 2024 pour sa solution Foxpass Cloud RADIUS, reconnue pour son excellence en matière de contrôle d’accès et de gestion basée sur le cloud.
Globee Awards
Cybersecurity Gold Winner 2024
Foxpass a été désigné lauréat d’une médaille d’or aux Globee® Awards 2024 dans la catégorie Cybersécurité, consolidant ainsi sa position de leader du secteur dans le domaine de la gestion des identités et des accès.