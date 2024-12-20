メインコンテンツへスキップ
Splashtop Secure Workspace と Tailscale の比較

Splashtopがセキュアアクセス管理の理想的なソリューションである理由を発見する

Tailscaleのベストな代替案

Splashtop Secure Workspaceは、ビジネス、企業、MSP向けに設計された包括的なゼロトラストソリューションを提供します。エージェントレスアクセス、強力なセキュリティコントロール、マルチテナンシーサポートなどの高度な機能を備えたSplashtopは、セキュアでスケーラブルなアクセス管理の理想的な選択肢として際立っています。

Splashtop Secure Workspace と Tailscale の比較

Splashtop Secure Workspace

テールスケール

主なアプローチ

Zero Trust Network Access (ZTNA) for secure, granular access to resources

リモート接続のためのピアツーピアVPNの代替

アーキテクチャ

ポリシー駆動のアクセスとリソースセグメンテーションを備えた集中型ZTNAソリューション

WireGuardを使用したピアツーピアメッシュネットワーキング

大量配布

自動化されたCLIベースのコネクタ設定; 集中型ポリシー設定

ソフトウェアクライアントを介したセットアップ

ゼロトラストの原則

完全なゼロトラスト: アイデンティティ、デバイス、コンテキストベースのアクセスコントロール

デバイス間トンネルに焦点を当てた部分的なもの

アクセスマネジメント

ユーザー、デバイス、グループ、リソースの包括的なポリシー

ユーザーとデバイスアクセスのためのACLベースの許可

MFA 統合

MFAのための組み込みの条件付きポリシー（例: 時間、デバイス、場所）

制限あり、アイデンティティプロバイダーに依存

アプリケーションディスカバリー

ADまたはAWS統合を通じたアプリケーションの自動検出

アプリケーション検出機能なし

エージェントレスアクセス

はい、Webアプリ、RDP、SSHなどのエージェントレスアクセスをサポートしています。

いいえ、すべてのデバイスには Tailscale クライアントが必要です

詳細なポリシー制御

コンテキスト（時間、デバイスなど）に基づく包括的な条件付きアクセス

ACLに限定

リモートトラブルシューティング

ポータルからホスティングマシンのリモートトラブルシューティングを直接許可

リモート管理機能なし

マルチテナンシー

はい、MSPsや分散型組織向けに設計されています。

マルチテナンシーのサポートなし

Webフィルタリング（SWG）

はい、Secure Web Gateway（SWG）とDNSフィルタリングを含みます

非対応

ZTNA機能

アプリのアイソレーションとセグメンテーションを含む完全なZTNA機能

限定的

リモートブラウザーアイソレーション

はい、隔離とDLPコントロールを備えたセキュアブラウザセッション

非対応

Splashtop Secure WorkspaceをTailscaleより選ぶべき5つの理由

  1. 完全なゼロトラストセキュリティ: Tailscaleの部分的なアプローチとは異なり、アイデンティティ、デバイス、コンテキストベースのアクセス制御を完全に実装します。

  2. エージェントレスアクセス: 各デバイスにソフトウェアをインストールすることなく、Webアプリ、RDP、SSHにアクセスできます。

  3. エンタープライズグレードの機能: マルチテナンシー、セキュアWebゲートウェイ（SWG）、DNSフィルタリング、リモートブラウザ分離を含みます。

  4. 集中管理: スケーラブルなアクセス管理のための集中ポリシー設定と自動設定を提供します。

  5. リモートトラブルシューティング: ITチームがホスティングマシンを直接トラブルシューティングできる機能で、Tailscaleにはないものです。

Splashtop Secure Workspaceを入手 - Tailscaleに対する最良の代替サービス

