Tailscaleのベストな代替案
Splashtop Secure Workspaceは、ビジネス、企業、MSP向けに設計された包括的なゼロトラストソリューションを提供します。エージェントレスアクセス、強力なセキュリティコントロール、マルチテナンシーサポートなどの高度な機能を備えたSplashtopは、セキュアでスケーラブルなアクセス管理の理想的な選択肢として際立っています。
Splashtop Secure Workspace と Tailscale の比較
Splashtop Secure Workspace
テールスケール
主なアプローチ
Zero Trust Network Access (ZTNA) for secure, granular access to resources
リモート接続のためのピアツー��ピアVPNの代替
アーキテクチャ
ポリシー駆動のアクセスとリソースセグメンテーションを備えた集中型ZTNAソリューション
WireGuardを使用したピアツーピアメッシュネットワーキング
大量配布
自動化されたCLIベースのコネクタ設定; 集中型ポリシー設定
ソフトウェアクライアントを介したセットアップ
ゼロトラストの原則
完全なゼロトラスト: アイデンティティ、デバイス、コンテキストベースのアクセスコントロール
デバイス間トンネルに焦点を当てた部分的なもの
アクセスマネジメント
ユーザー、デバイス、グループ、リソースの包括的なポリシー
ユーザーとデバイスアクセスのためのACLベースの許可
MFA 統合
MFAのための組み込みの条件付きポリシー（例: 時間、デバイス、場所）
制限あり、アイデンティティプロバイダーに依存
アプリケーションディスカバリー
ADまたはAWS統合を通じたアプリケーションの自動検出
アプリケーション検出機能なし
エージェントレスアクセス
はい、Webアプリ、RDP、SSHなどのエージェントレスアクセスをサポートしています。
いいえ、すべてのデバイスには Tailscale クライアントが必要です
詳細なポリシー制御
コンテキスト（時間、デバイスなど）に基づく包括的な条件付きアクセス
ACLに限定
リモートトラブルシューティング
ポータルからホスティングマシンのリモートトラブルシューティングを直接許可
リモート管理機能なし
マルチテナンシー
はい、MSPsや分散型組織向けに設計されています。
マルチテナンシーのサポートなし
Webフィルタリング（SWG）
はい、Secure Web Gateway（SWG）とDNSフィルタリングを含みます
非対応
ZTNA機能
アプリのアイソレーションとセグメンテーションを含む完全なZTNA機能
限定的
リモートブラウザーアイソレーション
はい、隔離とDLPコントロールを備えたセキュアブラウザセッション
非対応
Splashtop Secure WorkspaceをTailscaleより選ぶべき5つの理由
完全なゼロトラストセキュリティ: Tailscaleの部分的なアプローチとは異なり、アイデンティティ、デバイス、コンテキストベースのアクセス制御を完全に実装します。
エージェントレスアクセス: 各デバイスにソフトウェアをインストールすることなく、Webアプリ、RDP、SSHにアクセスできます。
エンタープライズグレードの機能: マルチテナンシー、セキュアWebゲートウェイ（SWG）、DNSフィルタリング、リモートブラウザ分離を含みます。
集中管理: スケーラブルなアクセス管理のための集中ポリシー設定と自動設定を提供します。
リモートトラブルシューティング: ITチームがホスティングマシンを直接トラブルシューティングできる機能で、Tailscaleにはないものです。