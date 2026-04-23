Conformidade AEM da Splashtop
Compatível com ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Suporte às necessidades da HIPAA, PCI e FERPA.
Saiba como as soluções de acesso remoto e suporte remoto da Splashtop atendem ou oferecem suporte à conformidade de nossos clientes com os padrões e regulamentos do setor e do governo. Saiba mais sobre Splashtop e SOC 2, ISO/IEC 27001, RGPD, CCPA, PCI, HIPAA e FERPA.
ISO/IEC 27001:2022
A Splashtop tem agora a certificação ISO/IEC 27001:2022, a versão mais recente da norma líder mundial para sistemas de gestão de segurança da informação (ISMS). Esta certificação substitui a nossa anterior certificação ISO/IEC 27001:2013, demonstrando o nosso compromisso contínuo em proteger os dados dos clientes com as melhores práticas de segurança mais atualizadas.
A atualização de 2022 da ISO 27001 reforça os requisitos em áreas como:
cloud serviços segurança
Informações sobre ameaças
Privacidade de dados desde a conceção
Resiliência operacional
Gestão de riscos de fornecedores e terceiros
A nossa certificação ISO 27001:2022 significa que a Splashtop:
Mantém um ISMS abrangente que abrange pessoas, processos e tecnologia.
Passa por auditorias independentes anuais para garantir a conformidade contínua.
Melhora continuamente nossos controles para lidar com ameaças cibernéticas emergentes e riscos de negócios em evolução.
Âmbito da certificação: O desenvolvimento, manutenção e operação de serviços SaaS (Remote Desktop Service System)
Conformidade com SOC 2
A Splashtop alcançou a conformidade com SOC 2 Tipo 2, validada por auditores independentes ao abrigo dos Critérios de Segurança, Disponibilidade e Confidencialidade dos Serviços de Confiança da AICPA.
Os clientes da Foxpass beneficiam do mesmo ambiente rigorosamente controlado para proteção de dados e fiabilidade do serviço.
Um relatório SOC 3 público está disponível para consulta.
Documentação adicional do SOC 2 disponível mediante acordo de confidencialidade e pedido.
Como o Foxpass apoia a sua conformidade com o SOC 2:
A Foxpass ajuda os clientes a cumprir os Critérios-chave de Serviços de Confiança SOC 2 — especialmente aqueles que abordam Controlos de Acesso (CC6.x) e Operações de Sistema (CC7.x).
Através de autenticação centralizada, registo detalhado de acessos e verificação baseada em certificados, o Foxpass permite aos clientes demonstrar uma gestão eficaz de acessos e monitorização nas suas próprias auditorias SOC 2.
Conformidade com o CSA STAR
A Splashtop obteve conformidade CSA STAR Nível 1, sublinhando a nossa dedicação à excelência em segurança na cloud. Ao realizar uma autoavaliação exaustiva em relação à CSA cloud Controls Matrix (CCM) e ao CAIQ, mantemos os mais elevados padrões de transparência – para que possa confiar que os seus dados estão sempre protegidos. Pode consultar a nossa avaliação publicada no Registo CSA STAR aqui.
GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)
A Foxpass e a Splashtop cumprem os princípios e obrigações do RGPD da UE, tanto como Responsável pelo Tratamento de Dados como como Responsável pelo Tratamento de Dados.
Implementamos práticas de proteção de dados desde a conceção, limitamos a recolha de dados pessoais ao estritamente necessário para servir os nossos clientes e protegemos todos os dados em trânsito e em repouso utilizando uma encriptação robusta.
Mantemos Acordos de Processamento de Dados (DPAs) com subcontratados e apoiamos os pedidos dos clientes relacionados com o acesso, correção e eliminação de dados pessoais.
Revisamos formalmente nossa prontidão para o GDPR com uma empresa profissional terceirizada, implementamos processos adicionais e estabelecemos canais de comunicação adequados para lidar com todas as consultas e tarefas relacionadas ao GDPR tanto interna quanto externamente.
Consulte a Política de Privacidade da Splashtop e o Contrato de Processamento de Dados Corporativos para obter detalhes.
Como a Foxpass Apoia a Sua Conformidade com o RGPD
A Foxpass ajuda as organizações a reforçar a sua conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE, permitindo controlos técnicos e organizacionais chave sobre acesso, autenticação e segurança dos dados.
Especificamente, o Foxpass suporta os requisitos do GDPR:
Implementar controlos de acesso baseados na identidade e na função (Artigos 5 e 32):
Garante que apenas os utilizadores autorizados e os dispositivos geridos podem aceder a sistemas que armazenam ou processam dados pessoais.
Apoio à proteção de dados desde o design (Artigo 25):
Integra-se perfeitamente com fornecedores de identidade na cloud (Entra ID, Okta, Google Workspace) para garantir o acesso com privilégios mínimos e segmentação segura da rede — reduzindo o risco de exposição de dados.
Fornecer registo detalhado e auditabilidade (artigo 30.º):
Mantém registos de acesso abrangentes para garantir a responsabilização e ajudar a demonstrar o tratamento de dados seguro e em conformidade com a lei.
Proteção de dados em trânsito (artigo 32.º):
Utiliza métodos de autenticação baseados em certificados e encriptados (EAP-TLS, LDAPS, HTTPS) para evitar a interceção de dados pessoais.
Simplificando as evidências de conformidade:
Permite que as equipas de TI e de segurança demonstrem o controlo de acessos e as medidas de segurança durante auditorias internas ou revisões de entidades reguladoras.
CCPA (Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia)
Em conformidade com a CCPA, os residentes na Califórnia podem solicitar o acesso, a eliminação ou optar por não participar na venda ou partilha das suas informações pessoais.
A Splashtop — e, por extensão, o Foxpass — mantém práticas de privacidade transparentes e fornece mecanismos para exercer esses direitos, conforme descrito em nossa Política de Privacidade.
Conformidade com a HIPAA
Todas as empresas que fazem parte do setor de saúde dos EUA devem cumprir as normas federais que regulam informações confidenciais e privadas dos pacientes. Além de proteger a cobertura do seguro de saúde do trabalhador, a HIPAA estabelece padrões para proteger a integridade, confidencialidade e disponibilidade de informações eletrônicas de saúde. A Splashtop não processa, armazena ou tem acesso a quaisquer dados informáticos dos utilizadores, tais como dados de pacientes ou registos médicos. Por conseguinte, a Splashtop não deve ser considerada como teu associado comercial. Embora nenhum produto ou solução possa tornar uma organização compatível com a HIPAA, os produtos Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, SRS Premium, Splashtop Enterprise e Splashtop On-Prem, quando usados corretamente, podem ajudar as organizações a cumprir as diretrizes da HIPAA para a privacidade e segurança do acesso remoto às informações de saúde e podem ser usados dentro de um sistema maior para apoiar a conformidade com a HIPAA (veja o whitepaper abaixo). Alguns pontos-chave a serem observados são:
Splashtop transmite, mas não armazena o fluxo de captura de tela codificado, que é criptografado de ponta a ponta com TLS com criptografia AES-256 bits.
A transmissão do nome de usuário/senha é criptografada com HTTPS/TLS.
As senhas de usuário são criptografadas e armazenadas em nosso banco de dados, que é protegido por disco criptografado e VPN.
Todas as conexões são registradas com timestamp e informações de usuário/dispositivo/sessão.
A autenticação de dispositivo é habilitada por padrão com uma opção para ativar a autenticação de 2 fatores.
Nossos módulos de segurança de nuvem monitoram e sinalizam atividades suspeitas em tempo real e impedem o agressor de acesso adicional aos nossos serviços de nuvem.
Todas essas medidas devem ajudar a garantir que o Splashtop possa ser implantado de forma segura em sua organização sem afetar a conformidade com a HIPAA.
Documento técnico: Conformidade e segurança da HIPAA Splashtop
A Splashtop também oferece uma implementação no local das suas soluções de acesso remoto e suporte remoto. Com esta implementação, todos os módulos/serviços do servidor estão alojados na nuvem privada dos clientes. Encontre mais informação em https://www.splashtop.com/products/on-prem and https://www.splashtop.com/solutions/iot (para suporte remoto de computadores, dispositivos móveis / embutidos / IoT) .
Entre em contato com sales@splashtop.com para começar um teste ou obter informação adicional.
PCI DSS (Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento)
A Norma de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) estabelece requisitos rigorosos para a proteção dos dados do titular do cartão e para a segurança das redes que processam ou transmitem informações de pagamento.
Embora o Foxpass não armazene nem processe dados dos titulares do cartão, suporta a conformidade PCI DSS ao fornecer os controlos de identidade e acesso, registo de auditoria e capacidades de segmentação de rede necessárias para proteger os ambientes de dados do titular do cartão (CDEs).
As organizações usam o Foxpass para:
Impor o princípio do menor privilégio, com acesso baseado na identidade, aos sistemas que lidam com dados de pagamento.
Restrinja e monitorize o acesso de administradores utilizando chaves SSH e gestão de acesso privilegiado.
Registar e auditar eventos de autenticação para validação de controlos PCI DSS
Segmentar redes utilizando políticas de VLAN baseadas em RADIUS para isolar os CDE's do tráfego geral dos utilizadores.
A Splashtop faz parceria exclusiva com fornecedores de pagamentos compatíveis com PCI DSS para o processamento seguro de transações, garantindo que todos os dados dos cartões são tratados de acordo com os requisitos PCI.
FERPA (Lei dos Direitos Educativos e Privacidade da Família)
A FERPA protege as informações de identificação pessoal (PII, na sigla em inglês) nos registos académicos dos alunos contra a divulgação não autorizada.
A Foxpass ajuda as instituições educativas a apoiar a conformidade com a FERPA, garantindo o acesso à rede e ao sistema através de autenticação baseada em identidade e certificado. Ao garantir que apenas utilizadores verificados e dispositivos geridos possam aceder ao Wi-Fi, servidores e sistemas do campus, o Foxpass reforça a proteção dos dados sensíveis de estudantes e institucionais.
O Foxpass não acessa nem armazena registros de alunos e segue as práticas recomendadas do setor para criptografia e privacidade.
Saiba mais sobre Splashtop e FERPA: Splashtop FERPA Info Sheet
Controlos e Segurança e Técnicos
Foxpass é apoiado pela infraestrutura de cloud segura da Splashtop, incorporando:
Encriptação de ponta a ponta e aplicação do TLS 1.2+
Monitorização contínua e avaliações independentes de vulnerabilidade
> 99,9% de tempo de atividade com redundância global
Registro completo de auditorias para comprovação de conformidade.
Para obter detalhes, visite Visão geral de segurança da Splashtop e Medidas técnicas e organizacionais (TOMs).
Para documentação de conformidade, questionários ou dúvidas de segurança, contacte-nos através do e-mail sales@splashtop.com ou fale conosco através do telefone +1.408.886.7177.