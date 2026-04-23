Internet Web Site Terms of Use - Splashtop AEM
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS (OS “TERMOS”) REGEM O TEU USO DO SITE NA WORLD WIDE WEB. OS TERMOS SÃO UM CONTRATO LEGAL ENTRE TI E A SPLASHTOP INC. (“NÓS”, “NOSSO”) E REGEM O TEU ACESSO AO, E USO DO SITE DA SPLASHTOP LOCALIZADO EM WWW.SPLASHTOP.COM (O “SITE”). SE NÃO CONCORDARES COM NENHUM DOS TERMOS, NÃO ACESSES OU USES O SITE E/OU OS SERVIÇOS OU QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA NO SITE. O TEU USO DO SITE E/OU DOS SERVIÇOS NO SITE SERÁ CONSIDERADO COMO A TUA ACEITAÇÃO DE CADA UM DOS TERMOS ABAIXO ESTABELECIDOS. A SPLASHTOP PODE FAZER MUDANÇAS NOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO SITE, A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO, E A SPLASHTOP PODE MUDAR OS TERMOS A QUALQUER MOMENTO. A SPLASHTOP IRÁ PUBLICAR TERMOS DE USO ATUALIZADOS NO SITE E FORNECER AVISO DISSO ENVIANDO NOTIFICAÇÕES POR EMAIL PARA OS USUÁRIOS REGISTRADOS DO SITE. O TEU CONTÍNUO USO DO SITE APÓS TAIS ALTERAÇÕES TEREM SIDO PUBLICADAS SIGNIFICA QUE ACEITAS OS NOVOS TERMOS, MESMO QUE NÃO TENHAS REVISTO AS MUDANÇAS.
TU REPRESENTAS, RECONHECES E CONCORDAS QUE TENS PELO MENOS 18 ANOS DE IDADE —OU— QUE ÉS O PAI OU TUTOR LEGAL DE UM UTILIZADOR QUE TEM MAIS DE 13 ANOS E CONCORDAS COM OS TERMOS. SE ÉS O PAI OU TUTOR LEGAL DE UM UTILIZADOR DO SITE E TENS PERGUNTAS SOBRE O SITE OU OS TERMOS, POR FAVOR CONTACTA AGENTS@SPLASHTOP.COM.
Restrições de Uso Geral.
A Splashtop fornece conteúdos, serviços e produtos através do Site. Certas informações, documentos, produtos e serviços disponibilizados no e através do Site, incluindo conteúdos, marcas registradas, logotipos, gráficos e imagens que não são Submissões (conforme definido abaixo) (juntamente, os “Materiais”) são fornecidos a você pela Splashtop e são obra protegida pelos direitos de autor da Splashtop ou dos contribuintes da Splashtop. A Splashtop poderá fornecer-lhe determinados softwares proprietários que poderá descarregar no Site (“Software”).
A Splashtop concede-lhe uma licença limitada, pessoal, não exclusiva e intransferível para usar e exibir os Materiais e usar os serviços, o Site e o Software exclusivamente para o seu uso pessoal, caso seja um indivíduo, e exclusivamente para uso comercial, caso seja uma organização ou agente da sua organização. Você reconhece e concorda que não tem o direito de modificar, editar, copiar, reproduzir, criar obras derivadas de, fazer engenharia reversa, alterar, melhorar ou de qualquer forma explorar quaisquer dos Materiais ou do Software de qualquer maneira. Esta licença limitada termina automaticamente, sem aviso prévio, se você violar qualquer um dos Termos. Após a rescisão desta licença limitada, você concorda em destruir imediatamente quaisquer Materiais ou Softwares descarregados ou impressos. Exceto conforme indicado neste documento, você reconhece que não tem direito, título ou interesse sobre o Site, qualquer Material ou o Software em nenhuma base legal.
Áreas Restritas por Senha do Site.
Podes precisar de uma palavra-passe para iniciar sessão no Site e usar certas funções e áreas dentro do Site (“Áreas Restritas”). Se és um membro autorizado das Áreas Restritas, és responsável por manter a confidencialidade da tua palavra-passe e conta, e concordas em notificar a Splashtop se a tua palavra-passe for perdida, roubada, divulgada a um terceiro não autorizado, ou de alguma forma comprometida. És responsável pelas atividades que ocorrem na tua conta. Concordas em notificar imediatamente a Splashtop de qualquer uso não autorizado da tua conta ou qualquer outra violação de segurança em relação ao Site que conheças. Não usarás as informações de contato de outros membros coletadas das Áreas Restritas do Site para fins comerciais e concordas em não fornecer as informações de contato de qualquer outro membro a qualquer terceiro que não seja um membro registado da Splashtop.
Taxas e Comunicações Eletrónicas.
Você reconhece que a Splashtop reserva-se o direito de cobrar por certos serviços e de alterar suas taxas e/ou estruturas de taxas de tempos em tempos a seu critério. Você concorda em pagar todas as taxas cobradas na sua conta com base nas taxas, encargos e termos de faturamento da Splashtop em vigor. Você é responsável por pagar quaisquer impostos que possam ser aplicáveis.
A menos que seja indicado de outra forma, todos os preços e taxas apresentados pela Splashtop são exclusivos de impostos e taxas regulamentares. Onde aplicável, os impostos e taxas regulamentares serão cobrados na sua conta de acordo com as leis e regulamentos locais. Splashtop, a seu exclusivo critério, calculará o montante dos impostos devidos. Os impostos e taxas regulatórias cobrados podem ser alterados sem aviso prévio.
Ao usar o Site ou serviços relacionados, você consente em receber comunicações eletrónicas da Splashtop e dos seus parceiros e afiliados terceiros. Estas comunicações eletrónicas podem incluir avisos sobre taxas e encargos aplicáveis, informações transacionais e outras informações relacionadas aos nossos serviços. Estas comunicações eletrónicas fazem parte da sua relação com a Splashtop e você as recebe como parte do uso do Site ou serviços relacionados. Você concorda que quaisquer avisos, acordos, divulgações ou outras comunicações que lhe enviarmos eletronicamente satisfarão quaisquer requisitos legais de comunicação, incluindo o fato de que tais comunicações sejam feitas por escrito.
Política de Privacidade.
O seu uso do Site é regido pela Política de Privacidade da Splashtop, que está disponível em https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy (a “Política de Privacidade”).
Conteúdo de Terceiros.
Determinada informação e conteúdo que não são Submissões podem ser fornecidos por licenciadores e fornecedores terceiros à Splashtop (“Conteúdo de Terceiros”). O Conteúdo de Terceiros é, em cada caso, a obra protegida por direitos de autor do criador/licenciador. A menos que tenhas permissão do proprietário do Conteúdo de Terceiros, concordas em apenas exibir o Conteúdo de Terceiros no teu computador pessoal exclusivamente para o teu uso pessoal ou de negócios. Reconheces e concordas que não tens o direito de fazer download, guardar em cache, reproduzir, modificar, exibir (exceto conforme estabelecido neste parágrafo), editar, alterar ou melhorar qualquer parte do Conteúdo de Terceiros de qualquer forma, a menos que tenhas permissão do proprietário do Conteúdo de Terceiros. A SPLASHTOP ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES LEGAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELACIONADAS AO CONTEÚDO DE TERCEIROS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO-INFRAÇÃO.
Links de Sites de Terceiros.
O site pode estar ligado a outros sites que não são sites da Splashtop. A Splashtop está a fornecer esses links apenas para tua conveniência, e não é responsável pelo conteúdo ou pelos links exibidos em tais sites.
Submissões.
Você reconhece que é responsável pela informação e material que submete a nós, incluindo, sem limitação, comentários, postagens em blogs, ações, comunicações em quadros de mensagens ou outros fóruns (cada um uma “Submissão”) através de áreas de postagem, blogs, emails ou outros serviços disponíveis em conexão com o Site, e que você, e não a Splashtop, terá total responsabilidade por cada tal Submissão, incluindo sua legalidade, confiabilidade, adequação, originalidade e direitos de autor. A menos que explicitamente declarado aqui ou na Política de Privacidade da Splashtop, você concorda que qualquer Submissão fornecida por você em conexão com o Site em áreas de postagem pública é fornecida em uma base não proprietária e não confidencial. Você concorda que a Splashtop estará livre para usar ou disseminar uma Submissão que é postada em áreas de postagem pública de forma irrestrita para qualquer propósito. Se você submeter informações ao Site, você concede à Splashtop uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties para (em qualquer mídia agora conhecida ou ainda não conhecida ou inventada) vincular, utilizar, usar, copiar, explorar e preparar trabalhos derivados da Submissão. Nenhuma informação que você enviar será considerada confidencial. No entanto, a Splashtop concorda em usar suas informações de acordo com a Política de Privacidade da Splashtop aplicável a informações pessoalmente identificáveis. VOCÊ MANTÉM A PROPRIEDADE DE QUAISQUER DIREITOS AUTORAIS OU OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL APLICÁVEIS A QUALQUER INFORMAÇÃO QUE VOCÊ SUBMETA À SPLASHTOP, COMO SUAS SUBMISSÕES. Você ainda concorda que não irá carregar, postar ou de outra forma disponibilizar no Site qualquer material protegido por direitos de autor, marca registrada, ou qualquer outro direito de propriedade sem a permissão expressa do proprietário de tais direitos de autor, marca registrada ou outro direito de propriedade, e o ônus de determinar que qualquer material não é protegido por tal direito recai sobre você. Você será o único responsável por qualquer dano resultante de qualquer violação de direitos autorais, marcas registradas, direitos de propriedade, ou qualquer outro dano resultante de qualquer Submissão.
Declaras e garantias que: (i) és o dono das Submissões postadas por ti no ou através do Site ou de outra forma tens o direito de conceder a licença estabelecida nesta secção, e (ii) a postagem das tuas Submissões no ou através do Site não viola direitos de privacidade, direitos de publicidade, direitos de marca registada, direitos de autor, direitos contratuais ou quaisquer outros direitos de qualquer pessoa. Concordas em pagar todas as royalties, taxas, e quaisquer outros valores devidos a qualquer pessoa por razão de qualquer Submissão postada por ti no ou através do Site.
Etiqueta de Postagem. A Splashtop pede que você respeite os outros participantes dentro da comunidade online da Splashtop. Sua conduta deve ser guiada pelo bom senso e pela etiqueta básica. Para promover esses objetivos comuns, ao postar Submissões ou de outra forma usar o Site e/ou os serviços, você concorda em não:
Postar mensagens fora do tópico.
Difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou de outra forma violar os direitos legais (como direitos de privacidade e publicidade) de outros.
Impersonar ou representar Splashtop, a nossa equipa ou outros profissionais da indústria.
Solicitar a senha ou outras informações de conta de um membro.
Recolher nomes de utilizadores, endereços ou endereços de email para qualquer propósito que não seja conduzir negócios da Splashtop.
Usar linguagem racialmente, etnicamente ou de outra forma ofensiva.
Discutir ou incitar atividades ilegais.
Usar linguagem explícita/obscena ou solicitar/publicar imagens sexualmente explícitas (reais ou simuladas).
Interromper o fluxo de chat de qualquer maneira, incluindo sem limitação linguagem vulgar ou ofensiva.
Post anything that exploits children or minors or that depicts cruelty to animals.
Publicar qualquer material protegido por direitos de autor ou marcas registadas sem a permissão expressa do proprietário.
Disseminar qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, ‘correio lixo’, ‘spam’, ‘correntes’, ‘esquemas em pirâmide’ ou qualquer outra forma de solicitação semelhante.
Esta lista de proibições é um exemplo e não é completa ou exclusiva. Essas proibições não exigem que a Splashtop monitore, fiscalize ou remova quaisquer Envio ou outras informações enviadas por você ou qualquer outro utilizador. A Splashtop reserva-se o direito de (a) terminar o seu acesso à sua conta, a sua capacidade de publicar no Site ou os serviços e (b) recusar, apagar ou remover qualquer Envio ou alterar qualquer Envio de estado “público” para “privado”; com ou sem causa e com ou sem aviso prévio, por qualquer motivo ou nenhum motivo, ou por qualquer ação que a Splashtop determinar ser inapropriada ou disruptiva para o Site, serviços ou para qualquer outro utilizador do Site e/ou dos serviços. A Splashtop reserva-se o direito de restringir o número de emails que poderá enviar para outros membros e utilizadores para um número que a Splashtop considerar adequado a seu exclusivo critério. A Splashtop pode comunicar às autoridades competentes quaisquer ações que possam ser ilegais e quaisquer denúncias que receba sobre tais condutas. Quando legalmente exigido ou a critério da Splashtop, a Splashtop cooperará com as autoridades policiais em qualquer investigação de atividade ilegal alegada na Internet.
Compreendes que as tuas interações e negócios com outros utilizadores do Site são exclusivamente entre ti e esses utilizadores. A Splashtop não será responsável por qualquer perda ou dano de qualquer tipo incorrido como resultado de tais interações e/ou negócios e a Splashtop não terá obrigação de se envolver em tal disputa.
Atividades Não Autorizadas.
Submissões e uso não autorizado de quaisquer Materiais ou Conteúdo de Terceiros contidos no Site podem violar certas leis e regulamentos. Indemnizarás e manterás a Splashtop e seus executivos, diretores, funcionários, afiliados, agentes, licenciadores, e parceiros de negócios isentos de qualquer e todos os custos, danos, responsabilidades, e despesas (incluindo honorários de advogados) que a Splashtop ou qualquer outra parte indenizada sofra em relação a, resultante de, ou para evitar, qualquer reclamação ou exigência de um terceiro de que o teu uso do Site ou o uso do Site por qualquer pessoa usando o teu nome de utilizador e/ou senha (incluindo sem limitação a tua participação nas áreas de postagem ou as tuas Submissões) viole qualquer lei ou regulamentação aplicável, ou os direitos de qualquer terceiro.
Direitos de Propriedade.
SPLASHTOP é uma marca registada da Splashtop nos Estados Unidos e noutros lugares. SPLASHTOP e os logotipos relacionados são marcas registradas da Splashtop nos Estados Unidos e em outros lugares. Todas as outras marcas registradas, nomes e logotipos no Site são propriedade de seus respectivos proprietários.
A menos que especificado de outra forma, todas as informações e ecrãs que aparecem no Site, incluindo documentos, serviços, design do site, texto, gráficos, logotipos, imagens e ícones, bem como a seleção e disposição destes, são de propriedade exclusiva da Splashtop, Copyright © 2006-2022 Splashtop. Todos os direitos não expressamente concedidos neste documento são reservados. Salvo exigências legais aplicáveis em contrário, qualquer reprodução, distribuição, modificação, retransmissão ou publicação de qualquer material protegido por direitos autorais é estritamente proibida sem o consentimento expresso e por escrito do detentor dos direitos autorais.
Infrações de Direitos Autorais e Marcas Registradas.
Notificação:
Splashtop respeita a propriedade intelectual de outros, e pedimos que faças o mesmo. Splashtop pode, em circunstâncias apropriadas e a nosso critério, terminar o serviço e/ou acesso ao Site ou Áreas Restritas do Site para utilizadores que infrinjam os direitos de propriedade intelectual de outros. Se acreditas que o teu trabalho é o sujeito de violação de direitos de autor e/ou marca registada e aparece no nosso Site, por favor fornece ao agente de direitos autorais da Splashtop a seguinte informação:
Uma assinatura física ou eletrônica de uma pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que supostamente foi infringido.
Identificação da obra protegida por direitos autorais que se alega ter sido infringida, ou, se múltiplas obras protegidas em um único site online estiverem cobertas por uma única notificação, uma lista representativa de tais obras naquele site.
Identificação do material que se afirma estar a infringir ou a ser alvo de atividade infratora e que deve ser removido ou cujo acesso deve ser desativado, e informações razoavelmente suficientes para permitir que a Splashtop localize o material.
Informação razoavelmente suficiente para permitir à Splashtop contatar a parte reclamante, como um endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de e-mail no qual a parte reclamante possa ser contatada.
Uma declaração de que a parte reclamante tem uma crença de boa fé que o uso do material da forma reclamada não está autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente, ou a lei.
Uma declaração de que a informação na notificação é precisa, e sob pena de perjúrio, que a parte reclamante está autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que está alegadamente infringido.
O agente da Splashtop para notificações de reclamações de infração de direitos autorais ou de marcas registradas no Site pode ser contatado da seguinte forma:
Por correio:
Agente de Direitos Autorais
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Por e-mail: agents@Splashtop.com
Note também que, para infrações de direitos autorais sob a Seção 512(f) da Lei de Direitos Autorais, qualquer pessoa que conscientemente faça uma falsa representação material de que um material ou atividade está infringindo poderá ser responsabilizada.
Contra-Notificação:
Se decidir enviar-nos uma contra notificação, para ser eficaz, ela deve ser uma comunicação escrita fornecida ao nosso agente designado que inclua substantivamente o seguinte (por favor, consulte seu advogado ou veja 17 U.S.C. Seção 512(g)(3) para confirmar esses requisitos):
Uma assinatura física ou eletrónica do utilizador.
Identificação do material que foi removido ou ao qual o acesso foi desativado e a localização em que o material apareceu antes de ser removido ou desativado o acesso.
Uma declaração sob pena de perjúrio de que o utilizador tem uma crença de boa fé de que o material foi removido ou desativado como resultado de erro ou má identificação do material a ser removido ou desativado.
O nome do usuário, endereço e número de telefone, e uma declaração de que o usuário consente com a jurisdição do Tribunal Distrital Federal para o distrito judicial no qual o endereço está localizado, ou se o endereço do usuário estiver fora dos Estados Unidos, para qualquer distrito judicial onde o provedor de serviços possa ser encontrado, e que o usuário aceitará a citação de processo da pessoa que forneceu a notificação sob a subseção (c)(1)(C) ou de um agente dessa pessoa.
Tal notificação por escrito deve ser enviada ao nosso agente designado da seguinte forma:
Por correio:
Agente de Direitos Autorais
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Por e-mail: agents@Splashtop.com
Por favor, nota que, sob a Seção 512(f) da Lei de Copyright, qualquer pessoa que, sabendo, representa materialmente de forma incorreta que o material ou atividade foi removido ou desativado por erro ou identificação errada pode ser responsabilizada.
Apenas o proprietário dos direitos de propriedade intelectual pode reportar itens potencialmente infringentes através do sistema de report da Splashtop estabelecido acima. Se você não é o proprietário dos direitos de propriedade intelectual, deve contactar o proprietário dos direitos, e ele pode escolher se quer usar os procedimentos estabelecidos nos Termos.
Renúncia de Garantias.
O uso do Site e/ou dos serviços é por sua conta e risco. Nem os Materiais, Submissões nem os Conteúdos de Terceiros foram verificados ou autenticados total ou parcialmente pela Splashtop, e podem incluir imprecisões ou erros tipográficos. A Splashtop não garante a precisão ou oportunidade dos Materiais, Submissões ou dos Conteúdos de Terceiros contidos no Site. A Splashtop não tem responsabilidade por quaisquer erros ou omissões nos Materiais, Submissões e/ou Conteúdo de Terceiros, seja fornecido pela Splashtop ou pelos nossos licenciadores.
A SPLASHTOP, PARA SI E SEUS LICENCIADORES, NÃO FAZ REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS, OU GARANTIAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS EM RELAÇÃO AO SITE, OS SERVIÇOS OU QUAISQUER MATERIAIS OU CONTEÚDO DE TERCEIROS, RELATIVOS À QUALIDADE, ADEQUAÇÃO, VERACIDADE, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE QUALQUER INFORMAÇÃO OU MATERIAL CONTIDO NO SITE, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO OS MATERIAIS, O CONTEÚDO DE TERCEIROS E AS SUBMISSÕES DE OUTROS VISITANTES AO SITE. A MENOS QUE AFIRMADO DE OUTRA FORMA EXPLICITAMENTE, NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O SITE, OS SERVIÇOS, SOFTWARE, MATERIAIS, CONTEÚDO DE TERCEIROS, SUBMISSÕES, E QUALQUER INFORMAÇÃO OU MATERIAL CONTIDO NO SITE É FORNECIDO PARA TI NUMA BASE “COMO ESTÁ,” “CONFORME DISPONÍVEL” E “ONDE-ESTÁ” SEM QUALQUER GARANTIA OU GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, OU NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. SPLASHTOP NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA CONTRA VÍRUS, SPYWARE OU MALWARE QUE PODEM SER INSTALADOS NO TEU COMPUTADOR.
Limitação de Responsabilidade.
A SPLASHTOP NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE TI OU QUALQUER TERCEIRO POR QUAISQUER DANOS RESULTANTES DA TUA EXIBIÇÃO, CÓPIA OU DOWNLOAD DE QUAISQUER MATERIAIS E/OU SOFTWARE NO SITE OU RELACIONADOS ÀS TUAS SUBMISSÕES. EM NENHUM CASO A SPLASHTOP SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE TI OU QUALQUER TERCEIRO POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, EXTRAORDINÁRIOS, EXEMPLARES, PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE DADOS, RECEITA, LUCROS, USO OU OUTRAS VANTAGENS ECONÓMICAS) SEJA QUAL FOR A FORMA COMO SURJAM, MESMO SE A SPLASHTOP SOUBER DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Leis Locais; Controle de Exportação.
A Splashtop controla e opera o Site a partir da sua sede nos Estados Unidos da América, e os Materiais podem não ser apropriados ou disponíveis para utilização noutros locais. Se utilizar o Site fora dos Estados Unidos da América, é responsável por seguir as leis locais aplicáveis.
Geral.
Se você violar os Termos, a Splashtop poderá encerrar o seu acesso ao Site ou Áreas Restritas sem aviso prévio. A Splashtop prefere aconselhá-lo sobre o seu comportamento inadequado e recomendar qualquer ação corretiva necessária. No entanto, certas violações dos Termos, conforme determinado pela Splashtop, resultarão na rescisão imediata do seu acesso ao Site ou Áreas Restritas. A Splashtop tem o direito de encerrar qualquer conta restrita por senha por qualquer motivo. A lei da Califórnia e a lei federal dos EUA aplicável, sem considerar as disposições de escolha ou conflitos de leis, governarão os Termos. Quaisquer disputas relativas aos Termos ou ao Site serão ouvidas nos tribunais estaduais e federais localizados no Condado de Santa Clara, Califórnia. Se algum dos Termos for considerado inconsistente com a lei aplicável, esse termo deve ser interpretado para refletir as intenções das partes e nenhum outro termo será modificado. A falha da Splashtop em fazer cumprir qualquer um dos Termos não constitui uma renúncia de tal termo. Os Termos constituem o contrato completo entre você e a Splashtop e substituem todas as negociações, discussões ou acordos anteriores ou contemporâneos entre você e a Splashtop sobre o Site. Os direitos de propriedade, a renúncia de garantias, as indenizações, as limitações de responsabilidade e as disposições gerais sobreviverão a qualquer rescisão dos Termos.
Estes Termos de Uso foram atualizados pela última vez: 31 de janeiro de 2023