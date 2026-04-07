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Splashtop Antivirus Console

Segurança de Endpoint com a Splashtop

Mantenha seus endpoints seguros com soluções poderosas e flexíveis de proteção de endpoints. Precisa de antivírus next-gen, EDR ou defesa gerida 24/7? A Splashtop liga-o às ferramentas e perícia para antecipar ciberameaças.

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Splashtop Antivirus

Desenvolvido pela Bitdefender, o Splashtop Antivirus oferece proteção em tempo real contra malware, ransomware, phishing e outras ameaças para os teus computadores Windows e Mac. Está totalmente integrado com a tua consola Splashtop para uma implementação fácil e uma gestão centralizada. Proteja seus endpoints por um preço tão baixo quanto R$ 5,36 por endpoint por mês.

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

Detecção e Resposta de Endpoint

Para organizações que necessitam de uma visibilidade mais profunda, caça a ameaças e resposta rápida, a Splashtop oferece soluções de Deteção e Resposta em Endpoints (EDR) de líderes de segurança de confiança.

Podes agora comprar as seguintes plataformas EDR através da Splashtop:

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • SentinelOne Singularidade Completa

  • Falcon CrowdStrike

Também pode reforçar as suas defesas com serviços de Deteção e Resposta Gerida (MDR) da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike. A MDR combina tecnologia com experiência prática em segurança para monitorizar, detetar e responder a ameaças em seu nome - 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

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Vantagens da Splashtop Para a Segurança dos Endpoints

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Gestão Centralizada de Antivírus Copy

    Implementar, configurar e monitorizar Splashtop Antivirus diretamente a partir da tua consola web

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    Cobertura Flexível de Dispositivos Copy

    Proteja os endpoints em ambientes remotos e locais, garantindo segurança perfeita para equipes híbridas e distribuídas

  • Cost Savings icon

    Preços‑Exclusivos Para o Cliente Copy

    Os clientes da Splashtop usufruem de preços mais baixos nas soluções antivírus e EDR, facilitando a expansão da segurança sem aumentar os custos

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

    Integrações de Segurança Confiáveis Copy

    Adiciona soluções EDR e MDR fiáveis à tua pilha de segurança de fornecedores de topo como a Bitdefender ou a CrowdStrike

Pronto para Proteger Seus Endpoints?

Se está a começar agora com antivírus ou procura reforçar as suas defesas com EDR ou MDR, estamos aqui para o ajudar a dar o próximo passo na segurança de endpoints.

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