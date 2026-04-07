Segurança de Endpoint com a Splashtop
Mantenha seus endpoints seguros com soluções poderosas e flexíveis de proteção de endpoints. Precisa de antivírus next-gen, EDR ou defesa gerida 24/7? A Splashtop liga-o às ferramentas e perícia para antecipar ciberameaças.
Splashtop Antivirus
Desenvolvido pela Bitdefender, o Splashtop Antivirus oferece proteção em tempo real contra malware, ransomware, phishing e outras ameaças para os teus computadores Windows e Mac. Está totalmente integrado com a tua consola Splashtop para uma implementação fácil e uma gestão centralizada. Proteja seus endpoints por um preço tão baixo quanto R$ 5,36 por endpoint por mês.
Detecção e Resposta de Endpoint
Para organizações que necessitam de uma visibilidade mais profunda, caça a ameaças e resposta rápida, a Splashtop oferece soluções de Deteção e Resposta em Endpoints (EDR) de líderes de segurança de confiança.
Podes agora comprar as seguintes plataformas EDR através da Splashtop:
Bitdefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularidade Completa
Falcon CrowdStrike
Também pode reforçar as suas defesas com serviços de Deteção e Resposta Gerida (MDR) da Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike. A MDR combina tecnologia com experiência prática em segurança para monitorizar, detetar e responder a ameaças em seu nome - 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Vantagens da Splashtop Para a Segurança dos Endpoints
Gestão Centralizada de Antivírus Copy
Implementar, configurar e monitorizar Splashtop Antivirus diretamente a partir da tua consola web
Cobertura Flexível de Dispositivos Copy
Proteja os endpoints em ambientes remotos e locais, garantindo segurança perfeita para equipes híbridas e distribuídas
Preços‑Exclusivos Para o Cliente Copy
Os clientes da Splashtop usufruem de preços mais baixos nas soluções antivírus e EDR, facilitando a expansão da segurança sem aumentar os custos
Integrações de Segurança Confiáveis Copy
Adiciona soluções EDR e MDR fiáveis à tua pilha de segurança de fornecedores de topo como a Bitdefender ou a CrowdStrike
Pronto para Proteger Seus Endpoints?
Se está a começar agora com antivírus ou procura reforçar as suas defesas com EDR ou MDR, estamos aqui para o ajudar a dar o próximo passo na segurança de endpoints.