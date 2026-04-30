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Personalize os Add-Ons do Splashtop AEM para o seu Ambiente

Splashtop AEM automatiza a gestão de terminais para equipas de TI, melhorando a visibilidade e mantendo os dispositivos seguros e atualizados. Os add-ons ampliam as capacidades para além das operações principais com controlos de acesso mais fortes, segurança em camadas, suporte remoto mais amplo e trabalho remoto seguro.

Atualize para Gestão Autónoma de Endpoints (Enterprise)

Reforce a segurança e a capacidade de gestão com início de sessão único, controlos de acesso aprimorados e capacidades avançadas de acesso remoto. Esta melhoria adicional ajuda as equipas de TI a simplificar a autenticação, reduzir a fricção para os administradores e reforçar a supervisão operacional.

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SSO and SAML integration key icon

Integração com Autenticação Única

Simplifique a autenticação e a governação de acesso com a integração SSO/SAML entre os principais fornecedores de identidade, incluindo Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE e Google Workspace.

Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

Segurança Avançada e Controlo de Acesso

Proteja ambientes com gravação de sessões na cloud, controlos de acesso baseados em funções granulares, integração com SIEM, lista branca de IP e muito mais.

Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

Capacidades Avançadas de Sessão Remota

Obtenha acesso Android não supervisionado e suporte a fluxos de trabalho híbridos com redirecionamento USB e de smart card, passagem de microfone, modo de cor 4:4:4, áudio de alta fidelidade e Wacom Bridge para entrada de caneta precisa e casos de uso criativos.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

CONECTOR SPLASHTOP

Estabeleça com segurança a ligação RDP, VNC e SSH a computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.

Open API Icon

Integrações e APIs

Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.

Adicionar Soluções de Segurança de Endpoint

Expanda o AEM com soluções de segurança de endpoint que protegem os dispositivos contra ameaças modernas, sem adicionar complexidade. Se precisar de antivírus (AV), deteção e resposta em endpoints (EDR) ou deteção e resposta gerida (MDR), a Splashtop reúne operações e segurança de endpoints numa experiência simplificada. Escolha entre os fornecedores líderes do setor, incluindo a SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender, entregues e geridos através da plataforma Splashtop.

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A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Consolidação de fornecedores, menos complexidade

Simplifique a aquisição e a faturação com uma única plataforma para gestão e segurança de endpoints, reduzindo a dispersão de fornecedores e desbloqueando melhores preços.

A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

Consola única para visibilidade completa

Gerencie operações e segurança dos endpoints a partir de uma consola AEM centralizada, sem trocar de ferramentas.

Deployment icon

Implementação e políticas integradas

Desdobre agentes, configure políticas e monitorize a proteção juntamente com os fluxos de trabalho de endpoint existentes.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Preços e licenciamento simplificados

A precificação consolidada de complementos reduz custos, aumenta margens e possibilita um crescimento mais escalável.

Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

Segurança que escala com as suas necessidades

Explore e expanda facilmente de AV para EDR ou MDR à medida que os requisitos evoluem.

Melhore o Suporte Remoto com Splashtop SOS, Service Desk e Realidade Aumentada

Dê aos técnicos as ferramentas para fornecer um suporte rápido quando e onde for necessário. Com capacidades de suporte remoto sob demanda, as equipas podem resolver problemas de forma mais eficiente, orientar os utilizadores em tempo real e reduzir o tempo de inatividade.

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A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Suporte Rápido e Flexível em Qualquer Lugar

Forneça suporte remoto sob demanda para computadores e dispositivos móveis sem agente pré-instalado, usando um simples código de sessão.

Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

Comunicação e Colaboração em Tempo Real

Apoie os utilizadores de forma mais eficaz com chat e chamada de voz durante a sessão, permitindo até três técnicos colaborarem na mesma sessão.

A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

Fluxos de Suporte Integrados e Aprimorados

Simplifique as operações com integrações de ITSM e bilhética (incluindo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams), e melhore a eficiência do suporte remoto em todo o seu ambiente de TI.

Blue line art icon showing a smartphone, tablet, and desktop monitor overlapping, representing responsive or multi-device compatibility on a light gray background.

Central de Serviços

Centralize o suporte com fluxos de trabalho do Service Desk que permitem a gestão de pedidos de suporte com vários métodos de conexão remota, possibilitando uma resolução de problemas flexível e eficiente desde o pedido até à resolução.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Orientação Remota Assistida por Realidade Aumentada (AR)

Expanda o suporte remoto com Splashtop AR visualizando transmissões de câmara ao vivo e guiando os utilizadores com anotações interativas, permitindo uma comunicação mais clara e uma resolução de problemas mais rápida quando o partilhamento de ecrã não é uma opção.

Permitir que os Usuários Finais Acedam aos Computadores a Partir de Qualquer Lugar

Permita o acesso remoto seguro para funcionários e clientes que precisam se conectar aos seus dispositivos de trabalho a partir de qualquer lugar. Este complemento ajuda a suportar o trabalho flexível enquanto mantém o controlo, a produtividade e a continuidade dos negócios.

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Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Aceder aos Computadores de Trabalho de Qualquer Lugar

Permita que os utilizadores acedam de forma segura aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer local e em qualquer dispositivo, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, para que o trabalho não seja interrompido.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Sessões Remotas de Alto Desempenho

Ofereça uma experiência de desktop remoto suave com conexões rápidas, baixa latência e visuais claros, tornando as tarefas diárias de trabalho responsivas e confiáveis em todos os planos.

remote access asset "access management" icon

Ferramentas Essenciais para Trabalho Remoto

Melhore a produtividade com funcionalidades integradas como transferência de ficheiros, suporte a múltiplos monitores, impressão remota, suporte de áudio, partilha da área de transferência e reinício remoto.

Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

Controlo Alargado para Equipas e Colaboração

Aumente a produtividade da equipa com chat de sessão, gestão de acesso baseada em funções, e a possibilidade de vários utilizadores acederem ao mesmo computador quando é necessária a colaboração.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

Configuração Fácil e Gestão Centralizada de Utilizadores

Implemente rapidamente o acesso remoto instalando o Splashtop Streamer nos dispositivos alvo e gerencie utilizadores e computadores a partir de uma consola centralizada, facilitando a expansão de utilizadores individuais para pequenas equipas.