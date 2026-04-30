Personalize os Add-Ons do Splashtop AEM para o seu Ambiente
Splashtop AEM automatiza a gestão de terminais para equipas de TI, melhorando a visibilidade e mantendo os dispositivos seguros e atualizados. Os add-ons ampliam as capacidades para além das operações principais com controlos de acesso mais fortes, segurança em camadas, suporte remoto mais amplo e trabalho remoto seguro.
Atualize para Gestão Autónoma de Endpoints (Enterprise)
Reforce a segurança e a capacidade de gestão com início de sessão único, controlos de acesso aprimorados e capacidades avançadas de acesso remoto. Esta melhoria adicional ajuda as equipas de TI a simplificar a autenticação, reduzir a fricção para os administradores e reforçar a supervisão operacional.
Integração com Autenticação Única
Simplifique a autenticação e a governação de acesso com a integração SSO/SAML entre os principais fornecedores de identidade, incluindo Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE e Google Workspace.
Segurança Avançada e Controlo de Acesso
Proteja ambientes com gravação de sessões na cloud, controlos de acesso baseados em funções granulares, integração com SIEM, lista branca de IP e muito mais.
Capacidades Avançadas de Sessão Remota
Obtenha acesso Android não supervisionado e suporte a fluxos de trabalho híbridos com redirecionamento USB e de smart card, passagem de microfone, modo de cor 4:4:4, áudio de alta fidelidade e Wacom Bridge para entrada de caneta precisa e casos de uso criativos.
CONECTOR SPLASHTOP
Estabeleça com segurança a ligação RDP, VNC e SSH a computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.
Integrações e APIs
Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.
Adicionar Soluções de Segurança de Endpoint
Expanda o AEM com soluções de segurança de endpoint que protegem os dispositivos contra ameaças modernas, sem adicionar complexidade. Se precisar de antivírus (AV), deteção e resposta em endpoints (EDR) ou deteção e resposta gerida (MDR), a Splashtop reúne operações e segurança de endpoints numa experiência simplificada. Escolha entre os fornecedores líderes do setor, incluindo a SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender, entregues e geridos através da plataforma Splashtop.
Consolidação de fornecedores, menos complexidade
Simplifique a aquisição e a faturação com uma única plataforma para gestão e segurança de endpoints, reduzindo a dispersão de fornecedores e desbloqueando melhores preços.
Consola única para visibilidade completa
Gerencie operações e segurança dos endpoints a partir de uma consola AEM centralizada, sem trocar de ferramentas.
Implementação e políticas integradas
Desdobre agentes, configure políticas e monitorize a proteção juntamente com os fluxos de trabalho de endpoint existentes.
Preços e licenciamento simplificados
A precificação consolidada de complementos reduz custos, aumenta margens e possibilita um crescimento mais escalável.
Segurança que escala com as suas necessidades
Explore e expanda facilmente de AV para EDR ou MDR à medida que os requisitos evoluem.
Melhore o Suporte Remoto com Splashtop SOS, Service Desk e Realidade Aumentada
Dê aos técnicos as ferramentas para fornecer um suporte rápido quando e onde for necessário. Com capacidades de suporte remoto sob demanda, as equipas podem resolver problemas de forma mais eficiente, orientar os utilizadores em tempo real e reduzir o tempo de inatividade.
Suporte Rápido e Flexível em Qualquer Lugar
Forneça suporte remoto sob demanda para computadores e dispositivos móveis sem agente pré-instalado, usando um simples código de sessão.
Comunicação e Colaboração em Tempo Real
Apoie os utilizadores de forma mais eficaz com chat e chamada de voz durante a sessão, permitindo até três técnicos colaborarem na mesma sessão.
Fluxos de Suporte Integrados e Aprimorados
Simplifique as operações com integrações de ITSM e bilhética (incluindo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams), e melhore a eficiência do suporte remoto em todo o seu ambiente de TI.
Central de Serviços
Centralize o suporte com fluxos de trabalho do Service Desk que permitem a gestão de pedidos de suporte com vários métodos de conexão remota, possibilitando uma resolução de problemas flexível e eficiente desde o pedido até à resolução.
Orientação Remota Assistida por Realidade Aumentada (AR)
Expanda o suporte remoto com Splashtop AR visualizando transmissões de câmara ao vivo e guiando os utilizadores com anotações interativas, permitindo uma comunicação mais clara e uma resolução de problemas mais rápida quando o partilhamento de ecrã não é uma opção.
Permitir que os Usuários Finais Acedam aos Computadores a Partir de Qualquer Lugar
Permita o acesso remoto seguro para funcionários e clientes que precisam se conectar aos seus dispositivos de trabalho a partir de qualquer lugar. Este complemento ajuda a suportar o trabalho flexível enquanto mantém o controlo, a produtividade e a continuidade dos negócios.
Aceder aos Computadores de Trabalho de Qualquer Lugar
Permita que os utilizadores acedam de forma segura aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer local e em qualquer dispositivo, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, para que o trabalho não seja interrompido.
Sessões Remotas de Alto Desempenho
Ofereça uma experiência de desktop remoto suave com conexões rápidas, baixa latência e visuais claros, tornando as tarefas diárias de trabalho responsivas e confiáveis em todos os planos.
Ferramentas Essenciais para Trabalho Remoto
Melhore a produtividade com funcionalidades integradas como transferência de ficheiros, suporte a múltiplos monitores, impressão remota, suporte de áudio, partilha da área de transferência e reinício remoto.
Controlo Alargado para Equipas e Colaboração
Aumente a produtividade da equipa com chat de sessão, gestão de acesso baseada em funções, e a possibilidade de vários utilizadores acederem ao mesmo computador quando é necessária a colaboração.
Configuração Fácil e Gestão Centralizada de Utilizadores
Implemente rapidamente o acesso remoto instalando o Splashtop Streamer nos dispositivos alvo e gerencie utilizadores e computadores a partir de uma consola centralizada, facilitando a expansão de utilizadores individuais para pequenas equipas.