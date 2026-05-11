Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatize as tarefas de TI de rotina e garanta que os seus endpoints estão seguros, atualizados e em conformidade com patches em tempo real, visibilidade e controlo em todos os endpoints.
Gerenciamento de Patches em Tempo Real para Complementar o Intune e outros MDMs
Não espere pela próxima janela de manutenção. Detete e corrija vulnerabilidades de dia zero instantaneamente, com visibilidade CVE e controlo total sobre patches de sistemas operativos e aplicações de terceiros. Feche as lacunas de segurança e imponha a conformidade em tempo real, antes que as ameaças se transformem em incidentes.
Visibilidade e Controlo Melhorados
Obtenha supervisão de TODOS os endpoints por meio de um painel de painel único, permitindo o rastreamento fácil de ativos, monitorando a integridade da segurança e mantendo a conformidade com a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras regulamentações.
Monitorização e Gestão Abrangente de Endpoint
Facilite e agilize a gestão de ambientes distribuídos com políticas de endpoint, alertas proativos, ferramentas de automatização e correção, bem como acesso remoto de alto desempenho a qualquer dispositivo empresarial ou BYOD.
Resiliência de TI Preparada para o Futuro
Reforce a segurança com a análise de vulnerabilidades assistida por IA, a aplicação de patches de software personalizados e a correção proativa. Os serviços opcionais de EDR e MDR acrescentam uma camada extra de defesa, ajudando as equipas de TI a manterem-se preparadas para as ameaças em evolução e a manter os sistemas seguros e atualizados.
Benefícios da Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma Consolidada para Tudo em TI Copy
Quer esteja a dimensionar ou a simplificar, a Splashtop combina gestão e segurança de endpoints, acesso remoto para ambos - TI para fornecer suporte e utilizadores finais para trabalharem a partir de casa. Integre com o Active Directory, emissão de tickets, ITSM e outras ferramentas para uma experiência de utilizador perfeita.
Económico e Escalável Copy
Reduza os custos operacionais com preços competitivos e, ao mesmo tempo, dimensione as operações de TI entre equipas híbridas, ambientes remotos e grandes frotas de dispositivos com vários sistemas operativos.
Melhor Segurança e Capacidade de Gestão Copy
Obtenha integração SSO, registo avançado e controlo de acesso granular para proteger as suas ligações remotas e a sua organização contra ameaças em evolução.
Atendimento ao Cliente Incomparável Copy
A equipe de suporte especializado da Splashtop está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana por telefone, chat ou e-mail para resolver problemas rapidamente, manter suas conexões remotas suaves e implantações otimizadas. Conte com respostas rápidas e orientação proativa para que o seu ambiente de TI se mantenha resiliente e os seus colaboradores se mantenham produtivos.
Uma Atualização Obrigatória para Qualquer Usuário Splashtop
"O que mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é a sua poderosa combinação de funcionalidades que transformam uma excelente solução de acesso remoto numa plataforma de gestão de TI completa e proativa, muito fácil de usar e de implementar. A integração fluida com Splashtop Remote Support, aliada à gestão automatizada de patches, implementação de antivírus e monitorização em tempo real, poupa à nossa equipa tempo e esforço significativos. Isto permite-nos passar de um modelo de suporte reativo para um preventivo, garantindo que os nossos endpoints estão seguros e as nossas operações são eficientes."
Ilan S.
Diretor de Tecnologia (CTO), Diretor de Informação (CIO)
Uma poderosa combinação de funcionalidades
"O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve o principal desafio de gerenciar e proteger um ambiente de endpoint distribuído. Isto ajudou-nos a mudar de um modelo de suporte reativo do tipo "quebra-reparação" para um modelo proativo e automatizado. Isto reduziu significativamente a carga de trabalho manual da nossa equipa de TI ao automatizar tarefas críticas como a gestão de patches e atualizações de segurança. Os principais benefícios são uma maior eficiência operacional, uma postura de segurança melhorada e a capacidade de prevenir problemas antes que estes afetem os nossos utilizadores, tudo isto mantendo os nossos custos controláveis."
Ilan S.
CTO, CIO
A Gestão autónoma de terminais é muito boa para Splashtop Enterprise
"Já sou cliente da Splashtop Enterprise. O que eu mais gosto é que a Gestão Autónoma de Endpoints está integrada à minha versão atual da Splashtop por isso sou capaz de fazer patches de OS e 3rd Party Software a partir da mesma consola. Também gosto do relatório Visão geral de segurança de endpoint, que me mostra de forma simples os endpoints que estão em risco (proteção de endpoint desativada, ameaças encontradas por endpoint, etc.).
Usuário Verificado
Tecnologia da Informação e Serviços