Expanda o seu MSP com operações de endpoint mais inteligentes
Proteja, monitorize e gerencie facilmente os endpoints dos clientes, e automatize tarefas rotineiras de TI sem o custo e a complexidade das ferramentas RMM tradicionais.
Proteger Ambientes do Cliente
Ajude os clientes a manterem-se seguros e em conformidade com a gestão de patches, visibilidade de vulnerabilidades, cobertura de proteção de endpoints e relatórios que suportam auditorias e necessidades de seguros cibernéticos.
Aumentar a Satisfação do Cliente
Resolva problemas mais rapidamente com suporte remoto seguro sob demanda em todos os ambientes de clientes. Minimize o tempo de inatividade, mantenha os usuários produtivos e ofereça o serviço ágil que os clientes esperam.
Melhorar a Eficiência do Técnico
Automatize tarefas de endpoint rotineiras, reduza a alternância de ferramentas e forneça aos técnicos acesso mais rápido à informação e às ferramentas de suporte remoto de que necessitam para resolver problemas.
Cresça Sem Adicionar Complexidade
Suporte mais clientes e endpoints com uma plataforma fácil de implementar, simples de gerir e económica de escalar em ambientes multi-OS.
Benefícios da Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma Consolidada para o Crescimento de MSP
Simplifique as operações e dimensione de forma mais inteligente com uma única solução para gestão de endpoints, segurança de endpoints e acesso remoto para suporte de TI e clientes trabalharem a partir de casa.
Reduza os Custos, Aumente as Margens
Melhore as margens de lucro com preços competitivos, enquanto expande as operações de TI em ambientes híbridos e remotos de clientes, e em grandes parques de dispositivos com múltiplos sistemas operativos.
Simplifique a Onboarding de Clientes
Conquiste rapidamente novos clientes com uma implementação fácil e configuração simples. Expanda as ofertas de serviços com a plataforma modular da Splashtop criada para ajudar os MSPs a crescerem sem adicionar complexidade operacional.
Atendimento ao Cliente Incomparável
A equipe de suporte especializado da Splashtop está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana por telefone, chat ou e-mail para resolver problemas rapidamente, manter suas conexões remotas suaves e implantações otimizadas. Conte com respostas rápidas e orientação proativa para que a sua empresa nunca perca o ritmo e, em troca, ofereça uma experiência informática superior aos seus clientes.
"Splashtop é a melhor ferramenta no meu cinto. Usei-o para controlo remoto, suporte ao utilizador final, instalação de patches em todas as minhas apps e gestão de inventário. Vocês são a solução mais económica e simples, com o melhor suporte ao cliente. Sem a menor dúvida, recomendaria a qualquer pessoa que procure por software de apoio remoto e gestão de endpoints. Resolver problemas costumava levar-me até 20 minutos por tarefa, e agora leva menos de 5 para concluir com o Splashtop.
Cameron Montgomery
Proprietário/Operador, C.M. Computers Northwest LLC
Uma Atualização Obrigatória para Qualquer Usuário Splashtop
"O que mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é a sua poderosa combinação de funcionalidades que transformam uma excelente solução de acesso remoto numa plataforma de gestão de TI completa e proativa, muito fácil de usar e de implementar. A integração fluida com Splashtop Remote Support, aliada à gestão automatizada de patches, implementação de antivírus e monitorização em tempo real, poupa à nossa equipa tempo e esforço significativos. Isto permite-nos passar de um modelo de suporte reativo para um preventivo, garantindo que os nossos endpoints estão seguros e as nossas operações são eficientes."
Ilan S.
Diretor de Tecnologia (CTO), Diretor de Informação (CIO)
Uma poderosa combinação de funcionalidades
"O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve o principal desafio de gerenciar e proteger um ambiente de endpoint distribuído. Isto ajudou-nos a mudar de um modelo de suporte reativo do tipo "quebra-reparação" para um modelo proativo e automatizado. Isto reduziu significativamente a carga de trabalho manual da nossa equipa de TI ao automatizar tarefas críticas como a gestão de patches e atualizações de segurança. Os principais benefícios são uma maior eficiência operacional, uma postura de segurança melhorada e a capacidade de prevenir problemas antes que estes afetem os nossos utilizadores, tudo isto mantendo os nossos custos controláveis."
Ilan S.
CTO, CIO
A Gestão autónoma de terminais é muito boa para Splashtop Enterprise
"Já sou cliente da Splashtop Enterprise. O que eu mais gosto é que a Gestão Autónoma de Endpoints está integrada à minha versão atual da Splashtop por isso sou capaz de fazer patches de OS e 3rd Party Software a partir da mesma consola. Também gosto do relatório Visão geral de segurança de endpoint, que me mostra de forma simples os endpoints que estão em risco (proteção de endpoint desativada, ameaças encontradas por endpoint, etc.).
Usuário Verificado
Tecnologia da Informação e Serviços