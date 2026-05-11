"O Splashtop Autonomous Endpoint Management resolve o principal desafio de gerenciar e proteger um ambiente de endpoint distribuído. Isto ajudou-nos a mudar de um modelo de suporte reativo do tipo "quebra-reparação" para um modelo proativo e automatizado. Isto reduziu significativamente a carga de trabalho manual da nossa equipa de TI ao automatizar tarefas críticas como a gestão de patches e atualizações de segurança. Os principais benefícios são uma maior eficiência operacional, uma postura de segurança melhorada e a capacidade de prevenir problemas antes que estes afetem os nossos utilizadores, tudo isto mantendo os nossos custos controláveis."