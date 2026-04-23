Política de Privacidade - Splashtop AEM
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
Esta é uma Política de Privacidade global. Certas secções podem aplicar-se apenas a si se estiver localizado em certas partes do mundo, como a UE ou a Califórnia.
1. Introdução
Esta Política de Privacidade ("Política") detalha o compromisso da Splashtop Inc. ("Splashtop") em proteger a privacidade dos indivíduos que visitam os nossos Websites e que se registam para usar os produtos e Serviços (conforme definido abaixo) que comercializamos por subscrição ("Assinante"). Para os fins desta Política, o termo "Websites" refere-se coletivamente a www.splashtop.com, bem como a quaisquer outros websites operados pela Splashtop e/ou suas afiliadas que contenham um link para esta Política.
Na Splashtop, queremos ser transparentes sobre como as suas informações pessoais são recolhidas, usadas e/ou partilhadas. O objetivo desta Política é informá-lo sobre os tipos de informações pessoais que podemos recolher de si e como essas informações serão utilizadas. A Splashtop recolhe certas informações pessoais através dos seus Websites, bem como da sua família de produtos e/ou serviços relacionados (cada um um “Serviço” ou os “Serviços”). Exceto conforme expressamente estabelecido nesta Política, a Splashtop não usará as suas informações de qualquer outra forma ou para qualquer outro propósito.
Se os seus dados forem regidos pela lei de proteção de dados da UE, o Controlador responsável pelo processamento dos seus dados pessoais é a Splashtop B.V., com sede registada em (1019 GM) Amesterdão, Países Baixos, na Piet Heinkade 135.
Se os seus dados forem regidos pela lei de proteção de dados do Reino Unido, o Controlador é a Splashtop, Inc. O nosso representante no Reino Unido é a MyEDPO UK Limited, pode contactar o nosso representante no Reino Unido em info@myedpo.com
Se tiver alguma questão ou desejo relacionado com os seus dados pessoais ou com as nossas práticas de privacidade, pode contactar-nos em privacy@splashtop.com.
2. Âmbito desta Política
Nesta Política, informações pessoais significam informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável. Uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um identificador como um nome, um número de identificação ou dados de localização. O uso das informações recolhidas através dos nossos Serviços será limitado ao propósito de fornecer os Serviços para os quais o Assinante se comprometeu.
Os nossos websites podem conter links para outros websites e as práticas de informação e o conteúdo desses outros websites são regidos pelas declarações de privacidade desses mesmos websites. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de tais outros websites e encorajamos-te a rever as declarações de privacidade de quaisquer desses outros websites para compreenderes as suas práticas de informação.
Em certos casos, podemos processar as suas informações pessoais como Processador ou Prestador de Serviços em nome dos nossos clientes Assinantes. Se és uma pessoa que interage com um Subscritor enquanto usas os nossos Serviços (como um cliente de um dos nossos Subscritores que são, por exemplo, um Fornecedor de Serviços Geridos ou um técnico de suporte de TI) e gostarias de alterar as tuas informações de contacto ou já não desejas ser contactado por um dos nossos Subscritores que usam os nossos Serviços, por favor contacta diretamente o Subscritor com quem interages.
3. Atualizações da Política de Privacidade
Devido à natureza em rápida evolução da Internet, podemos precisar atualizar esta Política de tempos em tempos. Se assim for, publicaremos a Política de Privacidade atualizada nos nossos Websites localizados em https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Podemos também enviar notificações por email aos utilizadores registados dos Websites, informando-os de quaisquer alterações à Política.
4. Que Informações Recolhemos de Si nos nossos Websites
Ao visitar os nossos Websites, pode ter a opção de preencher um registo de serviço, completar um inquérito ou outro formulário que possa conter informações pessoalmente identificáveis, como nome de identificação do utilizador, um endereço de email, e/ou qualquer outra informação que transmita voluntariamente na sua comunicação connosco.
Além disso, sempre que visita uma página web da Splashtop, o seu navegador pode enviar certas informações para o nosso servidor, que registamos. Esta informação pode incluir o URL da página web de referência, o seu navegador, tipo de sistema operativo, bem como a informação estabelecida abaixo:
Cookies e Outras Tecnologias de Rastreamento:
Nós e os nossos parceiros autorizados podemos colocar cookies e outras tecnologias de recolha de informações no seu navegador. Estas tecnologias fornecem-nos informações pessoais, incluindo informações sobre dispositivos e redes que utiliza para aceder aos nossos Websites, e outras informações sobre as suas interações com os nossos Websites. Para informações detalhadas sobre o uso de cookies nos Websites, por favor leia e reveja a nossa Política de Cookies que pode ser encontrada em https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Se estiver na UE ou no Reino Unido, os cookies serão colocados apenas após ter concordado com a sua colocação. Pode optar por não aceitar ou bloquear cookies a qualquer momento.
Fazemos parceria com terceiros para gerir a nossa publicidade em outros sites. Os nossos parceiros terceiros também podem usar tecnologias como cookies para recolher informações sobre as suas atividades nos nossos Websites e noutros sites, a fim de sugerir anúncios com base nas suas atividades de navegação e interesses. Se não desejar que esta informação seja usada para o propósito de lhe servir anúncios baseados em interesses, pode optar por não participar clicando https://preferences-mgr.truste.com .(ou se estiver localizado na União Europeia, pode optar pelo uso de cookies, clicando).
Podemos usar web beacons, tags e scripts nos nossos Websites ou em emails que enviamos para ti. Estas ajudam-nos a entregar cookies, contar visitas aos nossos Websites, compreender o uso e a eficácia das campanhas e determinar se um email foi aberto e se houve alguma ação. Podemos receber relatórios baseados no uso destas tecnologias dos nossos fornecedores de serviços terceiros, de forma individual e agregada. Se estiver localizado na União Europeia ou no Reino Unido, só utilizaremos essas tecnologias se tiver consentido com o seu uso.
Podemos usar Objetos de Armazenamento Local ("LSOs"), como o HTML5, para armazenar informações de conteúdo e preferências. Vários navegadores podem oferecer suas próprias ferramentas de gerenciamento para remover LSOs do HTML5. Terceiros com os quais nos associamos para fornecer certas funcionalidades nos nossos sites ou para exibir publicidade com base na sua atividade de navegação na Web usam LSOs, como o HTML5, para coletar e armazenar informações. Para mais informações sobre como gerir LSOs do Flash, visite https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Registos:
Tal como acontece com a maioria dos websites e serviços fornecidos pela Internet, recolhemos certas informações e armazenamo-las em ficheiros de registo quando interages com os nossos Websites e Serviços. Esta informação inclui endereços de protocolo de internet (IP), bem como o tipo de navegador, fornecedor de serviços de internet, URLs de páginas de referência/saída, sistema operativo, data/hora, informações que procura, preferências de local e idioma, números de identificação associados aos seus dispositivos, a sua operadora móvel e informações de configuração do sistema. Ocasionalmente, ligamos informações pessoais a informações recolhidas nos nossos ficheiros de registo conforme necessário para melhorar os nossos Websites e Serviços. Nesse caso, trataríamos as informações combinadas de acordo com esta Política. A Splashtop necessita desta informação para que o Website e os Serviços funcionem da forma mais otimizada possível (por exemplo, para exibir o conteúdo corretamente e manter o Website e os Serviços seguros), o processamento destes dados pessoais é, portanto, necessário para os fins dos interesses legítimos prosseguidos pela Splashtop e são armazenados por 1 ano.
Análises:
Recolhemos informações analíticas quando utilizas os Websites para nos ajudar a melhorá-los. Podemos também partilhar dados anónimos sobre as tuas ações nos nossos Websites com fornecedores de serviços de análise de terceiros.
Também usamos software de análise móvel para nos permitir compreender melhor a funcionalidade da nossa aplicação móvel no seu dispositivo. Este software pode registar informações como a frequência com que utiliza a aplicação móvel, os eventos que ocorrem dentro da aplicação móvel, o uso agregado, dados de desempenho e de onde a aplicação móvel foi descarregada. Não ligamos as informações que armazenamos no software de análise a qualquer informação pessoalmente identificável que submeta na aplicação móvel. O processamento de dados pessoais é necessário para os fins dos interesses legítimos prosseguidos pela Splashtop, a fim de melhorar os serviços e não serão retidos por mais de 2 anos.
5. Que Informações Recolhemos de Si se se candidatar a um emprego connosco
Se se candidatar a uma posição na Splashtop, fornecerá os seus dados pessoais, como o seu nome e apelido, morada completa, endereço de email, número de telefone e o seu CV e outros anexos à sua candidatura. A Splashtop usa esta informação para rever a sua candidatura e responder à sua candidatura. O processamento destes dados pessoais é necessário para celebrar um contrato do qual és parte e para os fins dos interesses legítimos prosseguidos pela Splashtop, nomeadamente recrutamento. A Splashtop retém os teus dados pessoais por 4 semanas após a rejeição ou, com o teu consentimento, por um período de 2 anos.
6. Informações que Recolhemos dos Subscritores através dos nossos Serviços Informações de Conta e Registo:
Pedimos e podemos coletar informações pessoais sobre ti, como o teu nome, endereço, número de telefone, endereço de email e informações de cartão de crédito, bem como certas informações relacionadas, como o nome da tua empresa e o nome do website, quando te registas para uma conta para aceder ou utilizar um ou mais dos nossos Serviços (uma “Conta”). Também pedimos e recolhemos informações pessoais, como um endereço de email e um nome ou pseudónimo, de qualquer indivíduo que autorize a fazer login e utilizar os nossos Serviços em conexão com a Sua Conta.
Se se inscrever para uma Conta de teste gratuito, não é necessário introduzir as suas informações de cartão de crédito, a menos e até que decida continuar com uma subscrição paga dos nossos Serviços. Um intermediário de terceiros é usado para gerir o processamento de cartões de crédito. Este intermediário não está autorizado a armazenar, reter ou usar as suas informações de faturação para qualquer finalidade, exceto para o processamento de cartões de crédito em nosso nome.
Referimo-nos a qualquer informação descrita acima como “Informação de Conta” para os fins desta Política. O processamento das suas Informações de Conta neste contexto é necessário para a execução de um contrato do qual você é parte em conexão com o uso do nosso Serviço. Não pode registar-se para uma Conta e utilizar os nossos serviços sem nos fornecer esses dados pessoais. Exceto pelos Registos Financeiros, como o seu nome, endereço de faturação e envio, registos de faturas e/ou acordos entre você e a Splashtop (“Registos Financeiros”), as suas Informações de Conta são armazenadas enquanto tiver uma Conta e serão eliminadas ao contactar privacy@splashtop.com. A Splashtop tem a obrigação legal de reter os Registos Financeiros por um período de 7 anos a partir da data da transação da fatura.
Outras Submissões:
Pedimos e podemos recolher informações pessoais suas quando submete formulários na web nos nossos Websites ou ao usar funcionalidades interativas dos Websites, incluindo participação em inquéritos, concursos, promoções, sorteios, programas (incluindo aplicações para programas de revenda, referência, beta e acesso antecipado), solicitar suporte ao cliente, ou comunicar connosco de outra forma. O processamento de informações pessoais é necessário para os propósitos dos interesses legítimos prosseguidos pela Splashtop, a fim de interagir consigo. Os seus dados pessoais são armazenados por um período de um mês após respondermos à sua mensagem, resolvermos o seu problema ou o fim do inquérito, concurso, promoção, sorteio ou programa.
Boletins Informativos:
Se se inscreveu nas newsletters da Splashtop, enviaremos informações sobre o desenvolvimento dos nossos Serviços. Se, a qualquer momento, não desejar mais receber emails da Splashtop, pode cancelar a subscrição usando a opção de exclusão que é fornecida em cada email que enviamos. Também pode cancelar a subscrição enviando um email para privacy@splashtop.com. Para subscrever, tem de nos fornecer o seu endereço de email. Processamos esta informação pessoal com base no seu consentimento, que pode retirar a qualquer momento através do cancelamento da subscrição. Mantemos o seu endereço de e-mail e os dados que mostram que se inscreveu na newsletter enquanto estiver subscrito na newsletter e não mais do que 1 ano após cancelar a subscrição.
Informações do Participante:
Solicitamos e podemos recolher informações pessoais como o seu nome, endereço, número de telefone e endereço de email quando se regista ou participa num evento patrocinado ou noutros eventos em que qualquer membro da equipa Splashtop participe. O processamento dos seus dados pessoais é, portanto, necessário para a execução de um contrato do qual é parte. Não pode registar-se para um evento sem nos fornecer estes dados pessoais. As suas informações pessoais são eliminadas de acordo com a secção de Newsletters desta política.
Software de desktop e Aplicação Móvel:
Quando descarregas, instalas e usas os nossos Serviços, recolhemos as seguintes informações: (a) Informações do dispositivo, incluindo nomes de dispositivos, o tipo de dispositivo que usas, o seu endereço IP e endereço MAC, e a versão do sistema operativo e (b) Informações da sessão, incluindo hora de início da sessão, hora de término, velocidade de acesso aos servidores Splashtop em diferentes regiões, dumps de crash do nosso software de desktop ou aplicação móvel, ou logs de erro. A Splashtop requer esta informação para que os Serviços funcionem da forma mais otimizada possível (por exemplo, para exibir o conteúdo corretamente e manter os Serviços seguros), o processamento destes dados pessoais é, portanto, necessário para executar o nosso contrato consigo e pode ser transferido para o cliente ou eliminado contactando privacy@splashtop.com.
7. Informações Que Recolhemos de Outras Fontes
Widgets de Redes Sociais:
Os Websites podem incluir funcionalidades de redes sociais, como o botão de Like do Facebook, e widgets, como o botão Share This ou mini-programas interativos que funcionam nos nossos Websites. Estas funcionalidades podem recolher o seu endereço de protocolo de internet, qual a página que está a visitar nos Websites, e podem definir um cookie para permitir que a funcionalidade funcione corretamente. As funcionalidades e widgets de redes sociais são alojados por terceiros ou diretamente nos Websites. As tuas interações com estas funcionalidades são regidas pela declaração de privacidade das empresas que as fornecem. Se a tua informação pessoal for regida pelas leis de proteção de dados da UE ou do Reino Unido, a Splashtop só permitirá tal processamento de dados se tiveres consentido com os cookies (ver secção 4 acima).
Informações de Serviços de Terceiros:
Podemos também obter outras informações, incluindo informações pessoais, de terceiros. Por exemplo, podemos ter acesso a informações de dispositivos de um serviço RMM (monitorização e gestão remota) de terceiros que se integra com os nossos Serviços. Qualquer acesso que possamos ter a essas informações de um serviço RMM de terceiros está de acordo com os procedimentos de autorização determinados por esse serviço. Deve verificar as suas definições de privacidade nesses serviços de terceiros para compreender e alterar as informações enviadas para nós através desses serviços.
8. Como usamos a tua Informação Pessoal
Usos Gerais:
Usamos a informação que recolhemos sobre si (incluindo informações pessoais, na medida do aplicável) para uma variedade de propósitos, incluindo (a) fornecer, operar, manter, melhorar e promover os Serviços; (b) permitir que aceda e use os Serviços; (c) processar e completar transações, e enviar-lhe informações relacionadas, incluindo confirmações de compra e faturas; (d) enviar mensagens transacionais, incluindo respostas aos seus comentários, perguntas e pedidos; fornecer serviço e suporte ao cliente; e enviar-lhe avisos técnicos, atualizações, alertas de segurança e mensagens de suporte e administrativas; (e) enviar comunicações promocionais, como fornecer-lhe informações sobre produtos e serviços, funcionalidades, inquéritos, newsletters, ofertas, promoções, concursos e eventos; e fornecer outras notícias ou informações sobre nós e os nossos parceiros. Podes optar por não receber comunicações de marketing da nossa parte contactando-nos em privacy@splashtop.com ou seguindo as instruções de cancelamento incluídas nas nossas comunicações de marketing; (f) processar e entregar inscrições e recompensas de concursos ou sorteios; (g) monitorizar e analisar tendências, uso e atividades em conexão com os Websites e Serviços e para fins de marketing ou publicidade; (h) investigar e prevenir transações fraudulentas, acesso não autorizado aos Serviços e outras atividades ilegais; (i) personalizar os Websites e Serviços, incluindo ao fornecer funcionalidades ou anúncios que correspondam aos teus interesses e preferências; e (j) para outros fins para os quais obtemos o teu consentimento.
9. Base Legal para o Processamento:
Recolhemos as suas informações pessoais apenas quando uma ou mais das seguintes condições se aplicam: (a) temos o seu consentimento para o fazer, (b) quando precisamos das informações pessoais para executar um contrato consigo (por exemplo, para entregar os Serviços que solicitou), ou (c) quando o processamento está nos nossos interesses legítimos ou nos de um terceiro (e não é anulado pelos seus interesses de proteção de dados ou direitos e liberdades fundamentais). Em alguns casos, podemos também ter uma obrigação legal de recolher informações pessoais suas, ou podemos precisar das informações pessoais para proteger os seus interesses vitais ou os de outra pessoa.
Quando dependemos do seu consentimento para processar as informações pessoais, tem o direito de retirar ou recusar o seu consentimento a qualquer momento. Note que isto não afeta a legalidade do processamento baseado no consentimento antes da sua retirada. Se desejar retirar o seu consentimento ou se tiver alguma questão ou precisar de mais informações sobre a base legal na qual recolhemos e usamos as suas informações pessoais, por favor contacte-nos em privacy@splashtop.com.
10. Partilha de Informações Coletadas
Fornecedores de Serviços Terceirizados:
Partilhamos informações, incluindo informações pessoais, com os nossos prestadores de serviços terceiros que utilizamos para fornecer alojamento e manutenção dos nossos Websites, desenvolvimento de aplicações, backup, armazenamento, processamento de pagamentos, serviço de notificação por e-mail, análises e outros serviços para nós. Estes prestadores de serviços terceiros podem ter acesso ou processar as suas informações pessoais com o objetivo de fornecer esses serviços para nós. Não permitimos que os nossos prestadores de serviços terceiros usem as informações pessoais que partilhamos com eles para fins de marketing ou para qualquer outra finalidade que não esteja relacionada com os serviços que nos prestam.
Conformidade com Leis e Pedidos de Aplicação da Lei; Proteção dos Nossos Direitos:
Em certas situações, podemos ser obrigados a divulgar informações pessoais em resposta a pedidos legais por parte de autoridades públicas, incluindo para cumprir requisitos de segurança nacional ou de aplicação da lei. Podemos divulgar informações pessoais para responder a intimações, ordens judiciais ou processos legais, ou para estabelecer ou exercer os nossos direitos legais ou defender-nos contra reivindicações legais. Podemos também partilhar essas informações se acreditarmos que é necessário para investigar, prevenir ou tomar medidas em relação a atividades ilegais, suspeita de fraude, situações que envolvam potenciais ameaças à segurança física de qualquer pessoa, violações dos nossos Termos de Serviço, disponíveis em https://www.splashtop.com/terms/splashtop, ou conforme exigido por lei.
Testemunhos:
De tempos em tempos, podemos publicar testemunhos nos Websites que podem conter informações pessoais. Obtemos o seu consentimento para publicar o seu nome juntamente com o seu testemunho. Se desejar atualizar ou eliminar o seu testemunho, pode contactar-nos em privacy@splashtop.com.
Partilha Splashtop:
Podemos partilhar informações, incluindo informações pessoais, com qualquer membro da equipa Splashtop. Além disso, podemos partilhar as tuas informações pessoalmente identificáveis e/ou informações agregadas com uma entidade mãe, subsidiária ou afiliada na nossa família corporativa. Podemos transferir a sua informação pessoal identificável e/ou informação agregada para uma entidade sucessora em caso de fusão, consolidação ou outra reorganização corporativa em que a Splashtop participe ou para um comprador de todos ou substancialmente todos os ativos da Splashtop aos quais os Websites ou os Serviços se relacionem.
Com o Seu Consentimento:
Podemos também partilhar informações pessoais com terceiros quando tivermos o seu consentimento para o fazer.
11. Quanto Tempo Retemos as Suas Informações Pessoais
Reteremos as suas informações pessoais pelo tempo necessário para cumprir os propósitos delineados nesta Política, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido ou permitido por lei (como requisitos fiscais, contábeis ou outros requisitos legais). Quando não tivermos uma necessidade comercial legítima em curso para processar as suas informações pessoais, iremos eliminá-las ou anonimizar, ou, se isso não for possível (por exemplo, porque as suas informações pessoais foram armazenadas em arquivos de backup), então iremos armazenar as suas informações pessoais de forma segura e isolá-las de qualquer processamento adicional até que a eliminação seja concluída automaticamente após um período de 2 anos.
Para informações pessoais que processamos em nome dos nossos Assinantes, reteremos essas informações pessoais de acordo com os termos do nosso acordo com eles, sujeito à lei aplicável.
12. Os Seus Direitos de Privacidade
Mediante pedido, forneceremos informações sobre se possuímos, ou processamos em nome de um terceiro, qualquer uma das suas informações pessoais. Para solicitar esta informação, por favor contacte-nos em privacy@splashtop.com. Os subscritores dos nossos Serviços podem atualizar ou alterar as suas Informações de Conta editando o seu perfil ou registo da organização ou contactando support@splashtop.com para instruções mais detalhadas. Para fazer um pedido para que as informações pessoais mantidas por nós sejam devolvidas a você ou removidas, por favor envie um email para privacy@splashtop.com. Os pedidos para aceder, alterar ou remover as suas informações serão tratados no prazo de trinta (30) dias.
Um indivíduo que procura aceder, corrigir ou emendar imprecisões, ou eliminar informações pessoais armazenadas ou processadas por nós em nome de um Subscritor deve direcionar a sua consulta para o Subscritor (o controlador de dados). Após recebermos um pedido de um dos nossos Assinantes para removermos os dados, responderemos ao seu pedido dentro de trinta (30) dias. Reteremos as informações pessoais que armazenamos e processamos em nome dos nossos Assinantes pelo tempo necessário para fornecer os Serviços aos nossos Assinantes. Reteremos e usaremos estas informações pessoais conforme necessário para cumprir as nossas obrigações legais, resolver disputas e fazer cumprir os nossos acordos.
A segurança das suas informações pessoais é importante para nós. Seguimos padrões geralmente aceitos para proteger as informações pessoais submetidas a nós, tanto durante a transmissão quanto uma vez recebidas. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das suas informações pessoais, pode contactar-nos em support@splashtop.com.
Se for um Assinante ou nos fornecer informações pessoais em conexão com o uso dos nossos Websites ou Serviços, eliminaremos essas informações a seu pedido, desde que, não obstante tal pedido, essas informações possam ser retidas enquanto mantiver uma Conta para os nossos Serviços, ou conforme necessário para lhe fornecer os nossos Serviços, cumprir as nossas obrigações legais, resolver disputas e fazer cumprir os nossos acordos.
Direitos Adicionais para EEE e Reino Unido:
Se você for de certos territórios (como o Espaço Económico Europeu ou “EEE”), pode ter o direito de exercer direitos adicionais disponíveis para você sob as leis aplicáveis, incluindo:
Direito de Acesso: Tens o direito de obter informações sobre quais informações pessoais processamos sobre ti.
Direito à retificação: Tem o direito de solicitar a retificação de informações pessoais incorretas que lhe digam respeito.
Direito ao apagamento: Em certas circunstâncias, pode ter um direito mais amplo ao apagamento das informações pessoais que possuímos sobre si – por exemplo, se já não forem necessárias em relação aos fins para os quais foram originalmente recolhidas. Note, no entanto, que podemos precisar de reter certas informações para fins de registo, para completar transações ou para cumprir com as nossas obrigações legais.
Direito de se opor ao processamento: Pode ter o direito de solicitar que a Splashtop pare de processar as suas informações pessoais e/ou de parar de lhe enviar comunicações de marketing.
Direito de restringir o processamento: Pode ter o direito de solicitar que restrinjamos o processamento das suas informações pessoais em certas circunstâncias (por exemplo, quando acredita que as informações pessoais que temos sobre si são imprecisas ou mantidas ilegalmente).
Direito à portabilidade dos dados: Em certas circunstâncias, podes ter o direito de receber as tuas informações pessoais num formato estruturado, legível por máquina e comumente usado e de solicitar que transfiramos as informações pessoais para outro controlador de dados sem impedimentos.
Direito de retirar o consentimento: Quando o processamento das suas informações pessoais é baseado no seu consentimento, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. Nesse caso, deixaremos de processar os teus dados imediatamente.
Se quiseres exercer esses direitos, por favor contacta-nos em privacy@splashtop.com . Consideraremos o seu pedido de acordo com as leis aplicáveis. Para proteger a tua privacidade e segurança, podemos tomar medidas para verificar a tua identidade antes de atender ao pedido. Estes direitos podem não ser exercíveis quando entrarem em conflito com os direitos da Splashtop, do pessoal da Splashtop e dos clientes, ou de outros, incluindo, mas não se limitando a certos direitos proprietários, direitos a processos justos, direitos de confidencialidade, direitos de privacidade conflitantes.
Responderemos ao seu pedido sem demora indevida e, em circunstâncias normais, no prazo de 1 mês após a receção do seu pedido; no entanto, o nosso tempo de resposta pode ser prolongado por 2 meses adicionais, quando necessário, tendo em conta a complexidade do assunto e o volume de pedidos pendentes. Se for necessário um prolongamento do nosso tempo de resposta habitual, notificá-lo-emos no prazo de 1 mês após a receção do seu pedido inicial, juntamente com a(s) razão(ões) para o atraso.
Se determinarmos que nenhuma ação será tomada em relação ao seu pedido, informá-lo-emos sem demora e, o mais tardar, dentro de 1 mês após o recebimento do seu pedido, juntamente com a(s) razão(ões) para a nossa recusa em tomar ação. Nesse caso, terá o direito de apresentar uma queixa à autoridade supervisora competente e de procurar um recurso judicial.
Um indivíduo que busca acessar, corrigir imprecisões ou excluir informações pessoais armazenadas ou processadas por nós em nome de um Assinante deve direcionar sua consulta ao Assinante (o controlador de dados).
Direitos Adicionais para o Estado da Califórnia:
A California Consumer Privacy Act (“a CCPA”) entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020. Estamos comprometidos em proteger a sua privacidade e em cumprir a CCPA. Se for um consumidor da Califórnia, a CCPA fornece-lhe direitos específicos em relação às suas Informações Pessoais:
Categorias de Informações Pessoais Recolhidas: Nos últimos 12 meses, recolhemos as categorias de informações pessoais listadas abaixo. Note que nem todas as categorias de informações são recolhidas de todas as pessoas.
Identificadores, como nome, endereços de e-mail, endereço de Protocolo de Internet, nome de conta ou outros identificadores de contacto semelhantes
Categorias de informações pessoais descritas no estatuto de Registros de Clientes da Califórnia (Código Civil da Califórnia Seção 1798.80), incluindo nome, número de telefone, endereço postal, informações de pagamento e, para candidatos a emprego, histórico educacional e de emprego
Informações comerciais, incluindo dados de uso de produtos, registros de produtos ou serviços comprados ou considerados, ou hábitos de compra.
Atividade na Internet e outras atividades de rede semelhantes, como histórico de navegação nos nossos sites ou informações sobre interação com os nossos sites, emails ou produtos, inferências - incluindo informações sobre os seus interesses, preferências e marcas e produtos favoritos
Registos de clientes, endereço de faturação, informações de cartão de crédito ou débito,
Dados de geolocalização
Informações profissionais ou relacionadas com o emprego de consumidores e candidatos a emprego, incluindo título do cargo e informações de contato comercial
Os seus Direitos: Sob o CCPA, os consumidores da Califórnia têm os seguintes direitos: Direito de solicitar acesso às peças específicas de informações pessoais que recolhemos sobre eles nos últimos 12 meses. Pode também solicitar detalhes adicionais sobre as nossas práticas de informação, incluindo as categorias de informações pessoais que recolhemos sobre si, as categorias de fontes de tal recolha, o propósito comercial ou de negócios para a recolha de informações pessoais, as categorias de terceiros com quem partilhamos as suas informações pessoais, as categorias de informações pessoais que divulgamos sobre si nos últimos 12 meses; Direito de solicitar a retificação e eliminação das suas informações pessoais (sujeito a certas exceções);
Direito de se opor ao processamento;
Direito à portabilidade dos dados;
Pode optar por não vender as suas informações pessoais e o perfil comportamental, incluindo a tomada de decisões automatizada.
Se optar por exercer os seus direitos ao abrigo do CCPA, a Splashtop não o discriminará e continuará a receber o mesmo acesso e preços para os Serviços como qualquer pessoa que tenha optado por não exercer os seus direitos ao abrigo do CCPA.
Os consumidores da Califórnia podem fazer pedidos razoáveis de direitos gratuitamente, enviando um pedido através das opções de contacto por email e correio postal no final desta política de privacidade. O seu pedido deve incluir informações suficientes que nos permitam verificar razoavelmente que você é a pessoa sobre a qual recolhemos informações pessoais, o que pode incluir o seu endereço de email, nome e endereço de email da conta Splashtop (que é necessário apenas se já tiver uma conta connosco). No prazo de 45 dias após receber um pedido viável, a Splashtop deverá completar os requisitos do pedido e submeter toda a documentação relevante necessária para confirmar a conclusão ao requerente. Se for razoavelmente necessário para completar um pedido, será adicionada uma extensão de 45 dias após fornecer ao solicitante o aviso de extensão.
Venda e Partilha de Informações Pessoais: Não vendemos nenhum dos seus dados pessoais a terceiros no sentido comum do termo 'vender'. No entanto, partilhamos as suas informações pessoais para os fins delineados nesta política de privacidade com os nossos processadores aprovados. Também usamos serviços de análise de websites que podem processar informações pessoais que podem constituir uma ‘venda’ sob o CCPA. Pode optar por não participar a qualquer momento bloqueando cookies no nosso site. Por favor, consulte a nossa lista de sub-processadores para mais informações.
Divulgações adicionais: Para divulgações adicionais sobre as suas informações pessoais, conforme exigido pelo CCPA, consulte o restante desta política de privacidade. Pode encontrar informações sobre os propósitos comerciais e empresariais para os quais recolhemos as suas informações pessoais, as fontes de onde recolhemos dados pessoais, e informações sobre as categorias de terceiros a quem divulgamos as suas informações pessoais, bem como informações sobre quais categorias de informações pessoais estão a ser divulgadas.
13. Transferência Internacional de Informações Recolhidas
Splashtop é uma empresa global com sede nos EUA. Para facilitar as nossas operações globais, bem como para lhe fornecer os Serviços a que subscreveu, podemos transferir e aceder a essas informações pessoais de todo o mundo, incluindo de outros países onde a Splashtop tem operações para os fins descritos nesta Política. Podemos também transferir as tuas informações pessoais para os nossos processadores terceiros, que podem estar localizados num país diferente do teu. Esses países podem ter leis que são diferentes e, potencialmente, não tão protetoras quanto as leis do seu próprio país. A Splashtop assinou um Acordo de Processamento de Dados (“DPA”) com os nossos processadores terceiros como salvaguarda contratual para garantir que as obrigações equivalentes às exigidas à Splashtop são cumpridas. Alguns dos nossos prestadores de serviços estão localizados fora do Espaço Económico Europeu (EEE), incluindo os Estados Unidos, Taiwan e China. Para cumprir com as leis de proteção de dados da UE em torno da transferência internacional de dados, os prestadores de serviços fora do EEE só podem processar os seus dados pessoais de acordo com um contrato celebrado entre a Splashtop e o prestador de serviços, incorporando as Cláusulas Contratuais-Tipo da Comissão Europeia, que garantem que estão em vigor disposições adequadas de proteção de dados (Artigo 46.1(c) RGPD), ou se outra salvaguarda para transferência internacional detalhada no Capítulo V do RGPD se aplicar. Para mais informações sobre onde e como o documento relevante pode ser acedido ou obtido, por favor, contacte-nos.
14. Privacidade das Crianças
Reconhecemos os interesses de privacidade das crianças e encorajamos os pais e tutores a assumirem um papel ativo nas atividades e interesses online dos seus filhos. Os Websites não se destinam a crianças com menos de 13 anos. Não direcionamos os nossos serviços ou os Websites para crianças menores de 13 anos. Não recolhemos conscientemente informações pessoalmente identificáveis de crianças com menos de 13 anos. Se tomar conhecimento de que estamos a processar informações pessoais de crianças com menos de 13 anos, por favor contacte-nos e eliminaremos esses dados o mais rapidamente possível.
15. Links para Sites de Terceiros
Os Websites podem fornecer links para outros websites ou recursos sobre os quais não temos controlo (“Websites Externos”). Esses links não constituem um endosso por parte da Splashtop desses Sites Externos. Reconhece que estamos a fornecer estes links para sua conveniência apenas. Não somos responsáveis pelo conteúdo desses Sites Externos. O seu uso de Sites Externos está sujeito aos termos de uso e políticas de privacidade localizados nesses Sites Externos.
16. Segurança
A segurança das suas informações pessoais é importante para nós. Seguimos padrões geralmente aceites para proteger as informações pessoais submetidas a nós, tanto durante a transmissão quanto uma vez recebidas. Empregamos medidas procedurais e tecnológicas, consistentes com as práticas da indústria, para proteger as suas informações pessoalmente identificáveis. Tais medidas são razoavelmente projetadas para ajudar a proteger as suas informações pessoalmente identificáveis contra perda, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição. Usamos firewalls, proteção por senha, encriptação, camada de soquete seguro e tomamos outras medidas de segurança física e colocamos restrições internas sobre quem dentro da Splashtop pode aceder aos seus dados para ajudar a prevenir o acesso não autorizado às suas informações pessoalmente identificáveis. Pode encontrar detalhes adicionais sobre as nossas medidas técnicas e organizacionais aqui: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures.
Se tiver alguma dúvida sobre esta Política, por favor contacte-nos:
Por e-mail: privacy@splashtop.com
Por correio: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Esta Política foi atualizada pela última vez: 2 de outubro de 2023
Esta política pode ser traduzida para diferentes idiomas. Em caso de quaisquer conflitos ou inconsistências entre a versão em inglês ou qualquer tradução desta, a versão em inglês prevalecerá e governará.