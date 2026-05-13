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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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Tudo o que Precisa para Gerir, Proteger e Suportar Endpoints

Explore as funcionalidades e capacidades que ajudam a automatizar operações, manter a segurança e conformidade, e gerir endpoints em larga escala

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

Atualização de SO e de Terceiros

Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando atualizações para sistemas operacionais e software de terceiros e tendo maior controle sobre as versões implantadas.

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

Insights CVE alimentados por IA

Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos CVE (vulnerabilidades e exposições comuns) alimentados por IA e ações de correção recomendadas.

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Quadro Político

Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes.

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

Alertas Proativos e Remediação

Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes.

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

Painel de Insights

Monitore a integridade do endpoint, os status dos patches e a conformidade por meio de um painel centralizado com informações acionáveis e logs detalhados.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Scripts e Tarefas

Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

Ações em Segundo Plano

Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

Relatórios de Inventário

Aceda a relatórios detalhados sobre inventário de sistemas, hardware e software para melhorar a visibilidade, auditoria e conformidade.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Painel de Segurança do Endpoint

Centraliza a proteção dos terminais com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão antivírus para Splashtop AV e outros.

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

Controlo Remoto para Dispositivos Geridos

Obtenha acesso remoto a máquinas Windows, Mac e Linux instantaneamente a partir de qualquer dispositivo, com ou sem utilizador final presente.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Configuração Endpoint (Pré-visualização)

Aplique as chaves de segurança e definições de rede em Windows e MacOS, incluindo palavras-passe, Wi-Fi, firewall, encriptação de disco e mais, para reduzir a deriva de configuração.

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

Integrações EDR

Implementar e gerir sensores EDR, deteções de superfície e monitorizar a cobertura dos endpoints diretamente a partir da consola Splashtop, estendendo a visibilidade de segurança aos fluxos de trabalho de TI do dia a dia.

Demonstração Interativa Guiada

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Unifique ainda mais com add-ons

  • High performance icon

    Gestão Autónoma de Endpoint (Enterprise)

    Reforce o controlo e a capacidade de gestão com autenticação única, controlos de acesso avançados e capacidades avançadas de acesso remoto.

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  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    Suporte sob demanda

    Apoie utilizadores em dispositivos geridos, não geridos e móveis com suporte remoto sob demanda. Melhore a resolução de problemas com fluxos de trabalho no service desk e realidade aumentada (AR) para orientação visual em tempo real, permitindo uma solução mais rápida e eficiente de problemas.

    Saiba mais
  • End-User Remote Access icon

    Licenças de Trabalho Remoto para Usuários Finais

    Permita que os utilizadores finais trabalhem remotamente com acesso remoto de alto desempenho e seguro aos computadores geridos por si

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  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    Segurança de Endpoint

    Expanda o AEM com capacidades de segurança de endpoint para proteger dispositivos contra ameaças modernas. Ofereça proteção em camadas com o Splashtop AV, EDR e MDR, com soluções de fornecedores líderes como Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.

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