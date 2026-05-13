Tudo o que Precisa para Gerir, Proteger e Suportar Endpoints
Explore as funcionalidades e capacidades que ajudam a automatizar operações, manter a segurança e conformidade, e gerir endpoints em larga escala
Atualização de SO e de Terceiros
Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando atualizações para sistemas operacionais e software de terceiros e tendo maior controle sobre as versões implantadas.
Insights CVE alimentados por IA
Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos CVE (vulnerabilidades e exposições comuns) alimentados por IA e ações de correção recomendadas.
Quadro Político
Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes.
Alertas Proativos e Remediação
Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes.
Painel de Insights
Monitore a integridade do endpoint, os status dos patches e a conformidade por meio de um painel centralizado com informações acionáveis e logs detalhados.
Scripts e Tarefas
Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.
Ações em Segundo Plano
Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.
Relatórios de Inventário
Aceda a relatórios detalhados sobre inventário de sistemas, hardware e software para melhorar a visibilidade, auditoria e conformidade.
Painel de Segurança do Endpoint
Centraliza a proteção dos terminais com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão antivírus para Splashtop AV e outros.
Controlo Remoto para Dispositivos Geridos
Obtenha acesso remoto a máquinas Windows, Mac e Linux instantaneamente a partir de qualquer dispositivo, com ou sem utilizador final presente.
Configuração Endpoint (Pré-visualização)
Aplique as chaves de segurança e definições de rede em Windows e MacOS, incluindo palavras-passe, Wi-Fi, firewall, encriptação de disco e mais, para reduzir a deriva de configuração.
Integrações EDR
Implementar e gerir sensores EDR, deteções de superfície e monitorizar a cobertura dos endpoints diretamente a partir da consola Splashtop, estendendo a visibilidade de segurança aos fluxos de trabalho de TI do dia a dia.
Unifique ainda mais com add-ons
Gestão Autónoma de Endpoint (Enterprise)Saiba mais
Reforce o controlo e a capacidade de gestão com autenticação única, controlos de acesso avançados e capacidades avançadas de acesso remoto.
Suporte sob demandaSaiba mais
Apoie utilizadores em dispositivos geridos, não geridos e móveis com suporte remoto sob demanda. Melhore a resolução de problemas com fluxos de trabalho no service desk e realidade aumentada (AR) para orientação visual em tempo real, permitindo uma solução mais rápida e eficiente de problemas.
Licenças de Trabalho Remoto para Usuários FinaisSaiba mais
Permita que os utilizadores finais trabalhem remotamente com acesso remoto de alto desempenho e seguro aos computadores geridos por si
Segurança de EndpointSaiba mais
Expanda o AEM com capacidades de segurança de endpoint para proteger dispositivos contra ameaças modernas. Ofereça proteção em camadas com o Splashtop AV, EDR e MDR, com soluções de fornecedores líderes como Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike.