Splashtop AEM-naleving
Voldoet aan ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en CCPA. Ondersteuning van HIPAA-, PCI- en FERPA-behoeften.
Ontdek hoe Splashtop remote access en supportoplossingen voldoen aan of ondersteunen bij de naleving door onze klanten van industrie- en overheidsnormen en -regelgeving. Meer informatie over Splashtop en AVG, SOC 2, ISO/IEC 27001, GDPR, CCPA, PCI, HIPAA en FERPA.
ISO/IEC 27001:2022
Splashtop is nu ISO/IEC 27001:2022 gecertificeerd, de nieuwste versie van 's werelds toonaangevende standaard voor informatiesecurity managementsystemen (ISMS). Deze certificering vervangt onze vorige ISO/IEC 27001:2013-certificering en toont onze voortdurende toewijding aan het beschermen van klantgegevens met de meest up-to-date best practices op het gebied van security.
De ISO 27001:2022-update stelt strengere eisen op het gebied van:
Beveiliging van cloudservices
Dreigingsinformatie
Dataprivacy by design
Operationele veerkracht
Risicobeheer van leveranciers en derden
Onze ISO 27001:2022 certificering betekent dat Splashtop:
Een uitgebreid ISMS onderhoudt dat mensen, processen en technologie omvat.
Jaarlijkse onafhankelijke audits ondergaat om voortdurende naleving te garanderen.
Voortdurend de controles verbetert om opkomende cyberdreigingen en evoluerende bedrijfsrisico's aan te pakken.
Certificeringsscope: De ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van SaaS-diensten (Remote Desktop Service System)
SOC 2 compliance
Splashtop heeft SOC 2 Type 2-compliance bereikt, gevalideerd door onafhankelijke auditors onder de AICPA Trust Services Criteria for Security, Availability, and Confidentiality.
Foxpass-klanten profiteren van dezelfde streng gecontroleerde omgeving voor gegevensbescherming en betrouwbaarheid van de dienst.
Een openbaar SOC 3-rapport is beschikbaar ter referentie.
Aanvullende SOC 2-documentatie is beschikbaar onder NDA en op verzoek.
Hoe Foxpass uw SOC 2-compliance ondersteunt:
Foxpass helpt klanten te voldoen aan belangrijke SOC 2 Trust Services Criteria — vooral die betrekking hebben op Access Controls (CC6.x) en System Operations (CC7.x).
Door gecentraliseerde authenticatie, gedetailleerde toegangsregistratie en certificaatgebaseerde verificatie stelt Foxpass klanten in staat effectief toegangsbeheer en monitoring aan te tonen in hun eigen SOC 2-audits.
CSA STAR-compliance
Splashtop heeft CSA STAR Level 1-compliance behaald, wat onze toewijding aan uitmuntende cloudsecurity onderstreept. Door een grondige zelfevaluatie te voltooien aan de hand van de CSA Cloud Controls Matrix (CCM) en CAIQ, handhaven wij de hoogste normen van transparantie - zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens altijd beschermd zijn. U kunt hier onze beoordeling van het CSA STAR Register bekijken.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Foxpass en Splashtop voldoen aan de regels en verplichtingen van de AVG in de hoedanigheid van zowel gegevensbeheerder als gegevensverwerker.
We implementeren data-protection-by-design-praktijken, beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat nodig is om onze klanten van dienst te zijn, en beveiligen alle gegevens tijdens het transport en in rust met behulp van sterke encryptie.
We onderhouden gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA's) met subverwerkers en ondersteunen verzoeken van klanten met betrekking tot toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
We hebben onze AVG-gereedheid formeel beoordeeld met een extern professioneel bedrijf, aanvullende processen ingevoerd en de juiste communicatiekanalen opgezet om alle AVG-gerelateerde vragen en taken zowel intern als extern af te handelen.
Zie het privacybeleid van Splashtop en de overeenkomst voor de verwerking van bedrijfsgegevens voor meer informatie.
Hoe Foxpass uw AVG-compliance ondersteunt
Foxpass helpt organisaties hun compliance van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te versterken door belangrijke technische en organisatorische controles mogelijk te maken rond gegevenstoegang, authenticatie en beveiliging.
Foxpass ondersteunt met name de AVG-vereisten door:
Handhaving van identiteits- en rolgebaseerde toegangscontroles (Artikelen 5 & 32):
Zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers en beheerde apparaten toegang hebben tot systemen die persoonlijke gegevens opslaan of verwerken.
Ondersteuning van 'protection by design' (Artikel 25):
Integreert naadloos met cloud identityproviders (Entra ID, Okta, Google Workspace) om least-privilege access en veilige netwerksegmentatie af te dwingen — waardoor het risico op datablootstelling wordt verminderd.
Het bieden van gedetailleerde logging en controlemogelijkheden (Artikel 30):
Houdt uitgebreide toegangslogboeken bij om accountability te ondersteunen en te helpen bij het aantonen van legale, veilige gegevensverwerking.
Bescherming van gegevens tijdens transport (Artikel 32):
Gebruikt certificaatgebaseerde en versleutelde authenticatiemethoden (EAP-TLS, LDAPS, HTTPS) om onderschepping van persoonlijke gegevens te voorkomen.
Bewijs voor compliance vereenvoudigen:
Stelt IT- en beveiligingsteams in staat om toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen aan te tonen tijdens interne audits of beoordelingen door toezichthouders.
CCPA (Californische wet op de privacy van consumenten)
In overeenstemming met de CCPA kunnen inwoners van Californië toegang aanvragen, verwijderen of zich afmelden van de verkoop of het delen van hun persoonlijke informatie.
Splashtop - en bij uitbreiding Foxpass - handhaaft transparante privacypraktijken en biedt mechanismen om deze rechten uit te oefenen, zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
HIPAA-compliance
Elk bedrijf in de Amerikaanse gezondheidszorgsector moet voldoen aan de federale normen die gevoelige en privé-informatie van patiënten reguleren. Naast het beschermen van de ziektekostenverzekering voor werknemers, stelt HIPAA normen vast voor het beschermen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van elektronische gezondheidsinformatie. Splashtop verwerkt geen, bewaart geen en heeft geen toegang tot computergegevens van gebruikers, zoals patiëntgegevens of medische dossiers. Splashtop mag daarom niet worden beschouwd als uw zakenpartner. Hoewel geen enkel product of oplossing een organisatie HIPAA-compliant kan maken, kunnen de producten Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, SRS Premium, Splashtop Enterprise en Splashtop On-Prem, mits goed ingezet, organisaties helpen om te voldoen aan de HIPAA-richtlijnen voor de privacy en beveiliging van remote access tot gezondheidszorginformatie en kunnen ze worden gebruikt binnen een groter systeem om HIPAA-compliance te ondersteunen (zie whitepaper hieronder). Enkele belangrijke punten om op te merken zijn:
Splashtop verzendt de gecodeerde screen capture stream, die end-to-end is versleuteld met TLS met AES-256 bit encryptie, maar slaat deze niet op.
De gebruikersnaam/wachtwoord transmissie is versleuteld met HTTPS/TLS.jaar
De gebruikerswachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in onze database, die beschermd wordt door een versleutelde schijf en VPN.
Alle verbindingen worden gelogd met tijdcode en gebruiker/apparaat/sessie-info.
Apparaatverificatie is standaard ingeschakeld met een optie om 2-factor authenticatie in te schakelen.
Onze cloudbeveiligingsmodules bewaken en signaleren verdachte activiteiten in realtime en blokkeren de aanvaller voor verdere toegang tot onze clouddiensten.
Al deze maatregelen zouden ertoe moeten bijdragen dat Splashtop veilig in uw organisatie kan worden ingezet zonder de HIPAA-naleving te beïnvloeden.
White Paper: Splashtop HIPAA naleving en beveiliging
Splashtop biedt ook een on-premise implementatie van zijn remote access en remote supportoplossingen. Bij deze implementatie worden alle server modules/diensten gehost in de private cloud van de klant. Meer informatie is te vinden op https://www.splashtop.com/products/on-prem en https://www.splashtop.com/solutions/iot. (voor remote support van computers, mobiele/embedded/IoT devices) .
Neem contact op met sales@splashtop.com om een proefperiode te starten of aanvullende informatie te krijgen.
PCI DSS (standaard voor gegevensbeveiliging in de betaalkaartindustrie)
De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) stelt strenge eisen aan de bescherming van kaarthoudersgegevens en het beveiligen van netwerken die betalingsinformatie verwerken of verzenden.
Hoewel Foxpass kaarthoudersgegevens niet opslaat of verwerkt, ondersteunt het PCI DSS-compliance door de identiteits- en toegangscontroles, auditlogging en netwerksegmentatiemogelijkheden te bieden die nodig zijn om kaarthoudersgegevensomgevingen (CDE's) te beschermen.
Organisaties gebruiken Foxpass om:
Op identiteit gebaseerde toegang af te dwingen tot systemen die betalingsgegevens verwerken met minimale privileges
Beheerderstoegang te bewaken en beperken met behulp van SSH-key en beheer van bevoegde toegang
Verificaties te registreren en controleren voor validatie van PCI DSS-controle
Netwerken te segmenteren met behulp van op RADIUS gebaseerd VLAN-beleid om CDE's te isoleren van algemeen gebruikersverkeer
Splashtop werkt exclusief samen met PCI DSS-conforme paymentproviders voor veilige transactieverwerking, zodat alle kaartgegevens worden behandeld volgens de PCI-vereisten.
FERPA (Wet op de educatieve rechten en privacy van het gezin)
FERPA beschermt persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in de onderwijsdossiers van studenten tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
Foxpass helpt onderwijsinstellingen bij het ondersteunen van FERPA-compliance door netwerk- en systeemtoegang te beveiligen via identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie. Door ervoor te zorgen dat alleen geverifieerde gebruikers en beheerde apparaten toegang hebben tot de wifi, servers en systemen op de campus, versterkt Foxpass de bescherming van gevoelige studenten- en instellingsgegevens.
Foxpass heeft geen toegang tot studentendossiers en slaat deze niet op en volgt de best practices uit de branche voor versleuteling en privacy.
Meer informatie over Splashtop en FERPA: Splashtop FERPA-infosheet
Beveiliging en technische controles
Foxpass wordt ondersteund door de secure cloudinfrastructuur van Splashtop. Dit omvat:
End-to-end encryptie en TLS 1.2+ handhaving
Voortdurende monitoring en onafhankelijke kwetsbaarheidsbeoordelingen
> 99,9% beschikbaarheid dankzij wereldwijde back-upsystemen
Uitgebreide auditregistratie om compliance aan te kunnen tonen
Ga voor meer informatie naar het Splashtop-securityoverzicht en technische en organisatorische maatregelen (TOM's).
Neem voor documentatie over compliance, vragenlijsten of informatie over security contact met ons op via sales@splashtop.com of spreek met ons op +31 (0) 20 888 5115.